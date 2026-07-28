ΛΑΡΥΜΝΑ

Μια ζεστή πρωτοβουλία αλληλεγγύης

Πλήθος κόσμου στη μεγάλη συναυλία σωματείων και φορέων «Ολοι μαζί για τον Παναγιώτη» | Παρευρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας

Μια βραδιά έμπρακτης αλληλεγγύης και συλλογικότητας διοργανώθηκε την Κυριακή στην παραλία της Λάρυμνας. Κάτοικοι της πόλης και της γύρω περιοχής πήραν μέρος στη συναυλία αλληλεγγύης που διοργάνωσαν σωματεία και φορείς για τη στήριξη του Παναγιώτη, του νεαρού συντοπίτη τους που μετά από σοβαρό τραυματισμό έχει ανάγκη ιατρικής φροντίδας.

«Ολοι μαζί για τον Παναγιώτη»! Με αυτές τις πέντε λέξεις τυπωμένες στις μπλούζες εκείνων που συνέβαλαν για την πραγματοποίηση της όμορφης εκδήλωσης, στη σκηνή της συναυλίας, με την πλατιά ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα, τα «Λαρκοχώρια» επέδειξαν για μία ακόμα φορά έμπρακτη συμπαράσταση. Εδραιωμένη σε ταξική βάση, σμιλευμένη μέσα στον χρόνιο αγώνα με επίκεντρο τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, με αποφασιστική συμμετοχή του Σωματείου των εργαζομένων, που με όρους διεκδίκησης και αλληλεγγύης έδωσε το «παρών» και σε αυτό το κάλεσμα μαζί με άλλα σωματεία της περιοχής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Συνομίλησε με τον Παναγιώτη και την οικογένειά του, εκφράζοντας τη στήριξη του Κόμματος, και σε αυτό το πλαίσιο παρέδωσε συμβολικό ποσό εκ μέρους της ΚΕ, αντιπροσωπεία της οποίας συμμετείχε στην εκδήλωση. Ο Δ. Κουτσούμπας συνομίλησε και με τον πρόεδρο του ΑΣ Προοδευτική Λάρυμνας, που η ετήσια εκδήλωσή του μετατράπηκε σε αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία.





Να σημειωθεί ότι στον σκοπό της στήριξης του Παναγιώτη θα αποδοθεί και μέρος των εσόδων από τη μουσική εκδήλωση που διοργανώνει το επόμενο διάστημα το ΚΚΕ στην

Η εκδήλωση αγκαλιάστηκε πλατιά από τους κατοίκους της περιοχής και παρευρέθηκαν σε αυτή εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, καθώς και ο δήμαρχος Λοκρών Θανάσης Ζεκεντές. Στη σκηνή, με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες, οι Λευκοθέα Φιλιππίδη και Νίκος Χονδράλης στο τραγούδι, πλαισιωμένοι από τους Νίκο Φιλιππίδη και Θανάση Λούκα στο κλαρίνο, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο, τον Βασίλη Αθανασία στο βιολί και τον Ανδρέα Παπά στα κρουστά.