ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Α/Γ

Ιστορικό άλμα Τεντόγλου και καλές εμφανίσεις

Eurokinissi Sports

Με πολύ καλές εμφανίσεις αθλητών και αθλητριών και με την ιστορική εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου, που κατάφερε με άλμα στα 8.66 μ. να ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ που κατείχε ο Λούης Τσάτουμας από τον Ιούνη του 2007, πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο τοΠολλοί από τους αθλητές - αθλήτριες ετοιμάζονται να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ στο Μπέρμιγχαμ στις 10 - 16 Αυγούστου, και άλλοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Ορεγκον στις 5 - 9 Αυγούστου.

Στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με άλμα στα 8,52 μ., στο δεύτερο άλμα του ο πίνακας έγραψε ακριβώς 8,66 μ. αλλά με άνεμο 2.7. οπότε δεν μέτρησε, ωστόσο ο Τεντόγλου στο τρίτο άλμα του έπεσε ακριβώς στο ίδιο σημείο, ενώ έκλεισε τον αγώνα του με 8,64 μ. Τα 8,66 μ. είναι και η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Δεύτερος με 7,84 μ. ήταν ο Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων), ο οποίος επανήλθε στις καλές εμφανίσεις, και τρίτος ο 19χρονος Αρσένης Κουλούρης με 7,69 μ., άλμα που έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση λίγο πριν ταξιδέψει για το Γιουτζίν και το Παγκόσμιο Κ20.

Στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ) είχε μια εξαιρετική παρουσία, ξεπερνώντας τα 5,80 μ. 2ος ήρθε ο Γιάννης Ρίζος (ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσσαλονίκης) με άλμα στα 5,56 μ., στην ουσιαστική επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του στη μέση, 3ος με 5,12 μ. ο Γιώργος Παπαναστασίου (ΠΑΟΚ) και 4ος με το ίδιος ύψος ο Αντώνης Σάντας (ΑΕΚ).





Eurokinissi Sports

Στη σφυροβολία ο(ΠΑΟΚ) με βολή 75,57 μ. αναδείχθηκε 1ος, ενώ 2ος ο(ΓΣ Κηφισιάς) με 74,75 μ, και 3ος ο(ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 74,61 μ.

Στο μήκος γυναικών 1η αναδείχθηκε η Αντριάνα Γκόγκα (ΑΣ Πανόραμα), που λίγη ώρα μετά την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ του μήκους στους άνδρες «πέταξε» στα 6,67 μ., πετυχαίνοντας τη 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα. Το αργυρό μετάλλιο κέρδισε η συναθλήτριά της, Ναταλία Μπέση, με 6,45 μ., και το χάλκινο η Σπυριδούλα Καρύδη (ΑΟ Κάλλιστος) με 6,41 μ.

Στο ακόντιο ο Δημήτρης Τσίτσος (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) πέτυχε την κορυφαία βολή στη μέχρι στιγμής πορεία του, στα 80,56 μ., για πρώτη φορά πάνω από το ιστορικό φράγμα των 80 μέτρων και 8η όλων των εποχών στην Ελλάδα. Στις δύο επόμενες θέσεις τερμάτισαν ο Γιώργος Χριστακάκος (ΠΑΟ) με 68,04 μ. και ο Αλέξανδρος Καστανάς (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 66,88 μ.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών η Ελίνα Τζένγκο (ΑΣ Κένταυρος) αναδείχθηκε νικήτρια σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για έβδομη φορά στην πορεία της, με δύο βολές στα 57,75 μ., κοντά στο φετινό της ρεκόρ που είναι 58,37 μ. 2η ήρθε η Αναστασία Ντραγκομίροβα του ίδιου συλλόγου με ατομικό ρεκόρ 50,79 μ. και 3η η Μαργαρίτα Τσουκαλά (ΑΕΚ) με φετινό ρεκόρ 49,75 μ.

Στο επί κοντώ γυναικών 1η αναδείχθηκε η Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς) με άλμα στα 4,40 μ., 2η η Κατερίνα Στεφανίδη (ΑΟ Φιλοθέης) με 4,25 μ. και 3η η Αναστασία Ρέτσα (ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας Παλληνεύς) με 4,15 μ.

Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Οδυσσέας Αγ. Δημητρίου) νίκησε στα 200 μ. με 20.83, κατακτώντας το τρίτο του χρυσό στη διοργάνωση, καθώς είχαν προηγηθεί οι νίκες του στα 100 μ. και στη σκυταλοδρομία 4x100 μ. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ) με 21.00, ενώ 3ος ήταν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος (ΓΣ Αθλος Κερατσινίου - Δραπετσώνας) με 21.25.

Στις γυναίκες η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μ. με χρόνο 23.34, προσθέτοντας δεύτερο χρυσό στη διοργάνωση μετά την κοινή πρωτιά στα 100 μ. με την Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης). Η Σπανουδάκη κατέλαβε τη 2η θέση με 23.38, ενώ τρίτη ήταν - όπως και στα 100 μ. - η Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 23.93.