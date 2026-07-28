ΠΟΛΟ

Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική ανδρών

Eurokinissi Sports

Στην κορυφή του κόσμου βρίσκεται η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, καθώς στον τελικό του World Cup που διεξήχθη την Κυριακή στο Σίδνεϊ, ένα συγκλονιστικό και ισορροπημένο ματς, επικράτησε 15-14 της Ουγγαρίας. Στην 3η θέση βρέθηκε η Ιταλία, που στον μικρό τελικό νίκησε 16-10 την Αυστραλία.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου μετά από πέντε χαμένους τελικούς κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα από την έναρξη του αγώνα, με τους Ούγγρους να προσπαθούν - και να καταφέρνουν - να ισοφαρίζουν.

Ομως, με τον Δημήτρη Σκουμπάκη να πετυχαίνει πέντε τέρματα, τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να συνεχίζει την πολύ καλή του εμφάνιση κάτω από τα γκολπόστ και τον Στέλιο Αργυρόπουλο να πετυχαίνει το νικητήριο τέρμα στα τελευταία δευτερόλεπτα, η ελληνική ομάδα ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολυτιμότερος παίκτης στη διοργάνωση αναδείχθηκε ο Στέλιος Αργυρόπουλος και πολυτιμότερος τερματοφύλακας ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 7-6, 11-10, 15-14.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 5, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 2, Πούρος 2, Καλογερόπουλος , Αλαγφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Γαρδίκας 1, Ανδρεάδης, Σπάχιτς.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόσμα, Μπούριαν, Μάνχερτζ 3, Αγκος Νάγκι 1, Βίνσε Βάργκα, Ανταμ Νάγκι 1, Φέκετε 1, Ζάλανκι 4, Κόβατς, Βέντελ Βίγκβαρι 2, Γιάνσικ 1, Βίσμεγκ 1, Ζάλαϊ, Γκιάπιας.