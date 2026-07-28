Τρίτη 28 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Δηλώνει ... «αναρμόδιο» για εξώσεις σε οικογένειες με παιδιά με αναπηρία!

Απαράδεκτες οι απαντήσεις σε Ερωτήσεις του ΚΚΕ για πλειστηριασμούς σπιτιών

Ντροπή και αίσχος: Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστούν οι ...copy - paste απαντήσεις που δίνει το υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, με υπογραφή της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου σε Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις του ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο και η υπουργός δηλώνουν αναρμόδιοι που η εταιρεία διαχείρισης δανείων «do Value» προχώρησε σε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας της οικογένειας από τη Γλυφάδα, τη στιγμή που η κόρη τους νοσηλευόταν με οξεία λευχαιμία στο νοσοκομείο και κινδύνευε η ζωή της. Η ίδια εταιρεία προχώρησε σε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας μονογονεϊκής οικογένειας με παιδί με αναπηρία από το Αιγάλεω και τη στιγμή μάλιστα που είχε συμφωνηθεί ο τρόπος της ρύθμισης, ενώ οδηγεί και συνταξιούχο από την Πετρούπολη σε πλειστηριασμό, αφού απαιτεί με εντελώς καταχρηστικό τρόπο την αποπληρωμή του συνόλου της οφειλής εντός ενός έτους. Μεγάλο μέρος μάλιστα του ποσού είναι τόκοι που προστέθηκαν εξαιτίας αυτής της καταχρηστικής λογικής.

Ποια είναι η «απάντηση» του υπουργείου που κατά τα άλλα προπαγανδίζει ότι «λύνει» το στεγαστικό πρόβλημα με τα διάφορα προγράμματα που «τρέχει», στέλνοντας νέα πελατεία στους τραπεζίτες; Οτι τα παραπάνω ζητήματα «δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του». «Αρμοδιότητα» και της σημερινής κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει όλο το νομοθετικό το δικό της, όπως και των Τσίπρα - ΠΑΣΟΚ, δίνοντας αέρα στα πανιά των «αρπαχτικών» για να αρπάζουν τα σπίτια του λαού.

    

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