ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ Κ23

Με 4 χρυσά και 2 ασημένια επέστρεψε η ελληνική ομάδα

Τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια συγκέντρωσε η ελληνική ομάδα κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 που διεξήχθη στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας, και αναδείχθηκε πρώτη στον κόσμο.

Η αρχή έγινε το Σάββατο με τα δύο πρώτα μετάλλια, που κατέκτησαν οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας στους τελικούς της δίκωπου άνευ πηδαλιούχου, και οι Μηλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ των γυναικών. Την Κυριακή, στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου, οι οποίες τερμάτισαν σε 7'01'' και 98 εκατοστά, όπως επίσης η Μηλένα Κοντού με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο νέο αγώνισμα του διπλού μεικτού, με χρόνο 6'34'' και 26 εκατοστά.

Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν ο Αγγελος Αθανασιάδης Καούδης στο σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 7.00.62 και ο Νίκος Χωλόπουλος στο σκιφ με 6.58.14.

Τα θερμά του συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα κωπηλασίας εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ και τονίζει: «Με τέσσερα χρυσά και δύο αργυρά μετάλλια έφτασε στην πρώτη θέση της διοργάνωσης και απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι δικαίως συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου».