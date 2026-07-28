ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Το επιστέγασμα κόπων, ομαδικής δουλειάς και αλλεπάλληλων διακρίσεων

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για την κατάκτηση του χρυσού στο παγκόσμιο κύπελλο πόλο

Για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την Εθνική Ομάδα πόλο στο παγκόσμιο κύπελλο, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του σημειώνει:

«Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελλο από την Εθνική Ομάδα του πόλο είναι το επιστέγασμα κόπων, ομαδικής δουλειάς και αλλεπάλληλων διακρίσεων σε μια σειρά διοργανώσεις.

Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές του Θοδωρή Βλάχου, που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο. Συγχαρητήρια και σ' όλο το προπονητικό επιτελείο για τη μεγάλη αυτή επιτυχία».