ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2026

Το ραντεβού των κορυφαίων στον Βόλο

Αυτό το Σαββατοκύριακο, με τα σπουδαία ονόματα του χώρου να δίνουν «το παρών» αλλά και συμμετοχή της νέας γενιάς

Eurokinissi

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι κορυφαίοι του ελληνικού στίβου δίνουν το ετήσιο ραντεβού τους στοόπουδιεξάγεται το φετινόΓια άλλη μια φορά η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει την αφρόκρεμα του ελληνικού στίβου, αλλά και δεκάδες αθλητές και αθλήτριες από τους συλλόγους της χώρας, που θα δώσουν είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο τη μάχη της διάκρισης στην κορυφαία εγχώρια διοργάνωση για τον κλασικό αθλητισμό. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί το 112ο πρωτάθλημα σε επίπεδο ανδρών και το 97ο για τις γυναίκες.

Με το αγωνιστικό καλεντάρι στον χώρο του στίβου να περιλαμβάνει διοργανώσεις ιδιαίτερων απαιτήσεων στη συνέχεια του καλοκαιριού, το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχει για αρκετά πρωτοκλασάτα ονόματα του ελληνικού στίβου τον χαρακτήρα του ισχυρού τεστ δυνάμεων ενόψει των μελλοντικών υποχρεώσεων. Χωρίς φυσικά να παραλείπεται και η προσπάθεια για διάκριση, με αρκετούς εξ αυτών να μπαίνουν στους αγώνες με στόχο τη διατήρηση του πανελλήνιου τίτλου στα αγωνίσματά τους και άλλους να διεκδικούν θέση στο βάθρο. Επίσης οι αγώνες στον Βόλο έχουν τον χαρακτήρα της αξιολόγησης και του κριτηρίου για τα όρια συμμετοχής στα μεγάλα διεθνή ραντεβού του στίβου που θα ακολουθήσουν εντός του καλοκαιριού, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ (10 - 16 Αυγούστου 2026). Ετσι, στο Πανθεσσαλικό διεκδικούν είτε την επίτευξη των ορίων για τη συμμετοχή, είτε το να προσθέσουν πολύτιμους βαθμούς στο ranking, που θα τους φέρουν πιο κοντά στο ταξίδι για Αγγλία. Να σημειωθεί ότι οι τελικές λίστες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Μπέρμιγχαμ αναμένεται να κλείσουν στις 26 Ιούλη.

Με στόχο το ρεκόρ ο Τεντόγλου

Eurokinissi Sports

Εχοντας ως εφαλτήριο την επίτευξη της καλύτερης επίδοσης στον κόσμο στο μήκος για φέτος, με το σπουδαίο άλμα στα 8,52 μ. που έκανε πρόσφατα στο μίτινγκ του Μονακό, ο Μίλτος Τεντόγλου αναμένεται να κυνηγήσει στον Βόλο για άλλη μια φορά το πανελλήνιο ρεκόρ. Τα «στοιχειωμένα» 8,69 μ. του Λούη Τσάτουμα αποτελούν το βασικό κίνητρο στην προσπάθεια που θα κάνει στο Πανθεσσαλικό ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, με τον ίδιο να δείχνει φέτος πιο έτοιμος από ποτέ για κάτι τέτοιο.

Σε κάθε περίπτωση ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι, έχοντας επιστρέψει για τα καλά στις υψηλές επιδόσεις και έχοντας αφήσει πίσω του τη μέτρια περσινή χρονιά, θα ψάξει το μεγάλο άλμα ώστε να πάει με καλή ψυχολογία για την υπεράσπιση του τίτλου του στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ.

Για άλλη μια υψηλή «πτήση» ο Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής για μία ακόμα χρονιά πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στο άλμα επί κοντώ, έχοντας ως σημαντικότερη φετινή στιγμή το άλμα στα 6,17 μ. τον περασμένο Φλεβάρη, δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα και φυσικά πανελλήνιο ρεκόρ. Στις δύο τελευταίες εμφανίσεις του, στο μίτινγκ της Βουδαπέστης και στο Fly Athens, ο Καραλής έμεινε χαμηλότερα απ' ό,τι μας έχει συνηθίσει (5,90 μ., 5,81 μ.) αλλά εκτιμάται ότι παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση.

Eurokinissi Sports

Τις μεγάλες βολές θα ψάξει η Τζένγκο

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ο κορυφαίος Ελληνας άλτης θα επιδιώξει να ξαναβρεί κάποιο άλμα κοντά στα 6 μέτρα, να πάρει έναν ακόμα εγχώριο τίτλο και βέβαια να ανέβει ψυχολογικά ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων.

Η Ελίνα Τζένγκο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο πρόσφατο Diamond League του Μονακό, όπου κατέκτησε την 3η θέση στον ακοντισμό με καλύτερη βολή στα 58,20 μ. Η επιτυχία αυτή ήρθε ως ιδανική απάντηση μετά από μια δύσκολη παρουσία στο Οσλο (9η θέση) και έναν τραυματισμό στον ώμο που την είχε ταλαιπωρήσει.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η κορυφαία Ελληνίδα ακοντίστρια επιδιώκει να υπερασπιστεί τον τίτλο της, να σταθεροποιηθεί σε βολές πάνω από τα 60 μέτρα και να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της εντός συνόρων, χρησιμοποιώντας τον αγώνα ως «σκαλοπάτι» για τις μεγάλες διεθνείς υποχρεώσεις που έπονται.

Για τη σταθεροποίηση η Στεφανίδη

Εχοντας επιστρέψει φέτος στη δράση μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Κατερίνα Στεφανίδη κατάφερε να πάρει την πρωτιά στο επί κοντώ στο πρόσφατο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, που έγινε επίσης στο Πανθεσσαλικό, με άλμα στα 4,48 μ. Εχοντας στο ενεργητικό της για φέτος και άλμα στα 4,40 μ., στο Γκαλά της Φιλοθέης, η κορυφαία άλτρια επιστρέφοντας στον Βόλο επιδιώκει να σταθεροποιηθεί στα ψηλά άλματα και να ψάξει επιδόσεις μέχρι και στα 4,60 μ. ή 4,70 μ., όπως και τον πανελλήνιο τίτλο στο αγώνισμα.

Στον δρόμο για το Μπέρμιγχαμ

Eurokinissi

Αρκετοί είναι οι αθλητές και οι αθλήτριες που στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα διεκδικήσουν να σφραγίσουν το εισιτήριο συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Ξεχωρίζει η παρουσία της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, που θέλει να κλειδώσει την παρουσία της στα 100 μ. και στα 200 μ., κυνηγώντας χρόνους που θα της δώσουν την απευθείας πρόκριση. Στα αντίστοιχα αγωνίσματα των ανδρών ο Γιάννης Νυφαντόπουλος και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος θα κοντραριστούν για τον τίτλο του ταχύτερου αθλητή σε εγχώριο επίπεδο, έχοντας όμως το βλέμμα στραμμένο και στα όρια για το Ευρωπαϊκό. Μια γρήγορη κούρσα, που θα τους φέρει εντός των ορίων για συμμετοχή, θα ψάξουν επίσης η Δήμητρα Τσουκαλά και η Αρτεμις Αναστασίου στα 200 μ.

Στις ρίψεις, το δίδυμο των επιτυχιών στη σφυροβολία, Μιχάλης Αναστασάκης και Χρήστος Φραντζεσκάκης, θα κυνηγήσει μεγάλες βολές, πάνω από τα 76 - 77 μέτρα, που θα τους ανοίξουν τον δρόμο για συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του στίβου. Μια γρήγορη κούρσα θα χρειαστούν η Γεωργία Δεσπολιάρη στα 800 μ. και η Δήμητρα Γναφάκη στα 400 μ., για να διεκδικήσουν με αξιώσεις το όριο πρόκρισης.

Στο προσκήνιο η νέα γενιά

Πέρα από τα βαριά ονόματα του χώρου που θα δώσουν το «παρών» στον Βόλο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συμμετοχές της νέας γενιάς του ελληνικού στίβου, που για μία ακόμα φορά θα εμφανιστεί στο Πανθεσσαλικό με υψηλές αξιώσεις. Αθλητές και αθλήτριες που τόσο στον κλειστό στίβο όσο και στη μέχρι τώρα θερινή σεζόν έχουν δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής, στους αγώνες του Βόλου θα ψάξουν μία ακόμα ευκαιρία για να κυνηγήσουν τη διάκριση, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο.





Στις συμμετοχές που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται αυτή του Παναγιώτη Λαγάνη στα 100 μ. και στα 200 μ., ο οποίος προέρχεται από το νταμπλ στους τίτλους στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23 στις Σέρρες, ενώ πολλά υποσχόμενοι είναι και οι νεαροί σπρίντερ Γεράσιμος Κομπίτσι και Αντώνης Κατσαντώνης. Στις γυναίκες, η Γεωργία Δεσπολλάρη στα 800 μ. έχει ως πρωταρχικό στόχο να κυριαρχήσει στις εγχώριες κούρσες. Τέλος, στα αγωνίσματα των ρίψεων ξεχωρίζουν οι παρουσίες του Αγγελου Μαντζουράνη στη σφυροβολία και της Αναστασίας Ντραγκομίροβα στη σφαιροβολία.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν το Σάββατο 18.00 - 21.30 και την Κυριακή 18.00 - 21.00.

Μπ. Τσ.