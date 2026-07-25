Αυτό το Σαββατοκύριακο, με τα σπουδαία ονόματα του χώρου να δίνουν «το παρών» αλλά και συμμετοχή της νέας γενιάς
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Με το αγωνιστικό καλεντάρι στον χώρο του στίβου να περιλαμβάνει διοργανώσεις ιδιαίτερων απαιτήσεων στη συνέχεια του καλοκαιριού, το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχει για αρκετά πρωτοκλασάτα ονόματα του ελληνικού στίβου τον χαρακτήρα του ισχυρού τεστ δυνάμεων ενόψει των μελλοντικών υποχρεώσεων. Χωρίς φυσικά να παραλείπεται και η προσπάθεια για διάκριση, με αρκετούς εξ αυτών να μπαίνουν στους αγώνες με στόχο τη διατήρηση του πανελλήνιου τίτλου στα αγωνίσματά τους και άλλους να διεκδικούν θέση στο βάθρο. Επίσης οι αγώνες στον Βόλο έχουν τον χαρακτήρα της αξιολόγησης και του κριτηρίου για τα όρια συμμετοχής στα μεγάλα διεθνή ραντεβού του στίβου που θα ακολουθήσουν εντός του καλοκαιριού, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ (10 - 16 Αυγούστου 2026). Ετσι, στο Πανθεσσαλικό διεκδικούν είτε την επίτευξη των ορίων για τη συμμετοχή, είτε το να προσθέσουν πολύτιμους βαθμούς στο ranking, που θα τους φέρουν πιο κοντά στο ταξίδι για Αγγλία. Να σημειωθεί ότι οι τελικές λίστες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Μπέρμιγχαμ αναμένεται να κλείσουν στις 26 Ιούλη.
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Σε κάθε περίπτωση ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι, έχοντας επιστρέψει για τα καλά στις υψηλές επιδόσεις και έχοντας αφήσει πίσω του τη μέτρια περσινή χρονιά, θα ψάξει το μεγάλο άλμα ώστε να πάει με καλή ψυχολογία για την υπεράσπιση του τίτλου του στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ.
Ο Εμμανουήλ Καραλής για μία ακόμα χρονιά πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στο άλμα επί κοντώ, έχοντας ως σημαντικότερη φετινή στιγμή το άλμα στα 6,17 μ. τον περασμένο Φλεβάρη, δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα και φυσικά πανελλήνιο ρεκόρ. Στις δύο τελευταίες εμφανίσεις του, στο μίτινγκ της Βουδαπέστης και στο Fly Athens, ο Καραλής έμεινε χαμηλότερα απ' ό,τι μας έχει συνηθίσει (5,90 μ., 5,81 μ.) αλλά εκτιμάται ότι παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση.
Eurokinissi Sports
Η Ελίνα Τζένγκο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο πρόσφατο Diamond League του Μονακό, όπου κατέκτησε την 3η θέση στον ακοντισμό με καλύτερη βολή στα 58,20 μ. Η επιτυχία αυτή ήρθε ως ιδανική απάντηση μετά από μια δύσκολη παρουσία στο Οσλο (9η θέση) και έναν τραυματισμό στον ώμο που την είχε ταλαιπωρήσει.
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η κορυφαία Ελληνίδα ακοντίστρια επιδιώκει να υπερασπιστεί τον τίτλο της, να σταθεροποιηθεί σε βολές πάνω από τα 60 μέτρα και να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της εντός συνόρων, χρησιμοποιώντας τον αγώνα ως «σκαλοπάτι» για τις μεγάλες διεθνείς υποχρεώσεις που έπονται.
Εχοντας επιστρέψει φέτος στη δράση μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Κατερίνα Στεφανίδη κατάφερε να πάρει την πρωτιά στο επί κοντώ στο πρόσφατο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, που έγινε επίσης στο Πανθεσσαλικό, με άλμα στα 4,48 μ. Εχοντας στο ενεργητικό της για φέτος και άλμα στα 4,40 μ., στο Γκαλά της Φιλοθέης, η κορυφαία άλτρια επιστρέφοντας στον Βόλο επιδιώκει να σταθεροποιηθεί στα ψηλά άλματα και να ψάξει επιδόσεις μέχρι και στα 4,60 μ. ή 4,70 μ., όπως και τον πανελλήνιο τίτλο στο αγώνισμα.
Eurokinissi
Στις ρίψεις, το δίδυμο των επιτυχιών στη σφυροβολία, Μιχάλης Αναστασάκης και Χρήστος Φραντζεσκάκης, θα κυνηγήσει μεγάλες βολές, πάνω από τα 76 - 77 μέτρα, που θα τους ανοίξουν τον δρόμο για συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του στίβου. Μια γρήγορη κούρσα θα χρειαστούν η Γεωργία Δεσπολιάρη στα 800 μ. και η Δήμητρα Γναφάκη στα 400 μ., για να διεκδικήσουν με αξιώσεις το όριο πρόκρισης.
Πέρα από τα βαριά ονόματα του χώρου που θα δώσουν το «παρών» στον Βόλο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συμμετοχές της νέας γενιάς του ελληνικού στίβου, που για μία ακόμα φορά θα εμφανιστεί στο Πανθεσσαλικό με υψηλές αξιώσεις. Αθλητές και αθλήτριες που τόσο στον κλειστό στίβο όσο και στη μέχρι τώρα θερινή σεζόν έχουν δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής, στους αγώνες του Βόλου θα ψάξουν μία ακόμα ευκαιρία για να κυνηγήσουν τη διάκριση, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο.
Οι αγώνες θα μεταδοθούν το Σάββατο 18.00 - 21.30 και την Κυριακή 18.00 - 21.00.