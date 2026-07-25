ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διευρύνονται οι στοχευμένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

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Γενικεύεται καθημερινά ητόσο σε ουκρανικό όσο και σε ρωσικό έδαφος, με νέο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών τα πιο συστηματικά χτυπήματα εκατέρωθεν σε ενεργειακές υποδομές ή υποδομές διττής σημασίας, που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων που συγκρούονται με θύματα εργαζόμενους και αμάχους και από τις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα ρεσάλτα σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα που υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως αυτό στις 20 Ιούλη από τη ναυτική αποστολή της ΕΕ στη Μεσόγειο στο δεξαμενόπλοιο «MV South Star», υπό σημαία Καμερούν.

Στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τρία ουκρανικά λιμάνια, της Οδησσού, του Ισμαήλ και του Μικολάιφ, βάζοντας στο στόχαστρο εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης και δεξαμενές καυσίμων που τροφοδοτούν τις Ενοπλες Δυνάμεις του Κιέβου.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, χτυπήθηκαν με drones και πυραύλους δεξαμενές αποθήκευσης με καύσιμα και λιπαντικά στη Οδησσό που προορίζονταν για τον ουκρανικό στρατό, ενώ στο Ισμαήλ χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις εκφόρτωσης και αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για φορτία στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως drones επιφανείας. Στο ίδιο λιμάνι χτυπήθηκε και πλωτή προβλήτα, ενώ στο Μικολάιφ χτυπήθηκε πλοίο που εκφόρτωνε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Αλλη ρωσική επίθεση, σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας και στη γύρω περιοχή, είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 150.000 κάτοικοι να μείνουν χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Επίσης, την Παρασκευή το πρωί έγινε μαζική επίθεση με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα, Κίεβο, όπου σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου άλλοι 100. Το χτύπημα έγινε, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες, σε περιοχή του Κιέβου όπου πραγματοποιούνταν εκδήλωση σε πεδίο ασκήσεων της «αμυντικής» βιομηχανίας. Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι του εν λόγω κλάδου.

Αλλοι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικές τηλεκατευθυνόμενες βόμβες στο Σλαβιάνσκ, μία από τις τελευταίες πόλεις στο Ντονέτσκ οι οποίες ελέγχονται από την Ουκρανία. Οι βομβαρδισμοί αυτοί έγιναν ύστερα από ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία, κάποια από τα οποία έφτασαν σε μεγάλο βάθος από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού καθεστώτος Β. Ζελένσκι δήλωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης επλήγη πετρελαϊκή εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1.350 χιλιομέτρων και ανέφερε επιτυχημένα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις επιμελητείας, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. «Το πιο σημαντικό, η επιχείρηση εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων επιμελητείας που τροφοδοτούν τον στρατό κατοχής με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων σκαφών (drones), εξοπλισμό πλοήγησης και στρατιωτικό εξοπλισμό, είναι σε εξέλιξη», δήλωσε μέσω Telegram.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο ουκρανικός στρατός με τα ΝΑΤΟικά όπλα που διαθέτει έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση στο Κίροφ και μια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Σύμφωνα με την ουκρανική ανακοίνωση, επρόκειτο για εταιρεία που προμηθεύει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα. Η ρωσική πλευρά έκανε λόγο για 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες εργαζόμενους στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου «Wildberries», που χτυπήθηκε για τρίτη φορά μέσα στη βδομάδα. Οπως όλα δείχνουν, είναι εταιρεία διττής σημασίας, που κατασκευάζει και εξαρτήματα εξοπλισμών, αν και η ρωσική κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στην εταιρεία και στον στρατό.

Συνάντηση των ΥΠΕΞ ΗΠΑ - Ρωσίας ...διαπίστωσης των αντιθέσεων

Η σύγκρουση στη Ουκρανία συζητήθηκε σε συνάντηση των ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, την Πέμπτη, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου των ΥΠΕΞ της ASEAN (Ενωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας). Η συνάντηση, που λέγεται ότι διήρκεσε κάπου μισή ώρα, χαρακτηρίστηκε από τις δύο πλευρές «χρήσιμη», ενώ εκφράστηκε διάθεση για «πολιτική και διπλωματική διευθέτηση», δηλαδή για μια επανεκκίνηση των παζαριών, που έχουν «παγώσει».

Η ρωσική πλευρά θεωρεί ότι βάση συμφωνίας - δηλαδή της μοιρασιάς για τη λεία της Ουκρανίας - είναι οι προτάσεις που διατύπωσαν οι Πρόεδροι των δύο χωρών, Ντ. Τραμπ και Βλ. Πούτιν, κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.

Αυτό επανέλαβε ο Λαβρόφ, ο οποίος είπε ότι δεν είναι η χώρα του που αθέτησε τα όσα συμφωνήθηκαν, ρίχνοντας «μπηχτή» για την εμπλοκή των ΗΠΑ στη βοήθεια στον ουκρανικό στρατό ώστε να στοχεύει μεταξύ άλλους και πολιτικούς στόχους στη Ρωσία. Οπως μεταφέρει το πρακτορείο ITAR TASS, είπε με νόημα: «Οι Αμερικανοί μέσω προμηθειών όπλων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (σ.σ. το πρόγραμμα PURL) και μέσω της παροχής πληροφοριών (του συστήματος Starlink του Ιλον Μάσκ και πολλών άλλων) δεν βοηθούν απλώς αλλά συμμετέχουν άμεσα στη στόχευση των ουκρανικών όπλων σε ρωσικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών στόχων».

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ήταν πιο φειδωλός. Χαρακτήρισε τη συζήτηση «καλή και ειλικρινή», λέγοντας όμως ότι «δεν μπορώ να πω για τι μιλήσαμε, η διπλωματία δεν λειτουργεί μέσω μικροφώνων». Μίλησε πάντως για τη ανάγκη «αναζήτησης νέων προτάσεων και ιδεών», εξηγώντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη «να προσφέρει κάποιες από αυτές, στο κατάλληλο περιβάλλον και μορφή». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ «θα χρειαστούν κάτι στο οποίο θα μπορέσουν να συμφωνήσουν τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία για να σημειώσουν πρόοδο στην επίλυση της κρίσης. Αυτό δεν θα συμβεί σε μια συνέντευξη Τύπου. Θα απαιτήσει τεράστια δουλειά».

Παίρνοντας την «πάσα» ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η χώρα του «θα περιμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν νέες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προτάσεις που θα πρέπει να είναι αποδεκτές από τη Ρωσία».

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι συναντήθηκε στο Κίεβο με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, και συζήτησαν τις άδειες που θα δοθούν στην Ουκρανία για να κατασκευάζει στο έδαφός της πυραύλους Patriot, ενώ από πηγές του Λευκού Οίκου έγινε γνωστό ότι την Τρίτη ο Ζελένσκι θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Τραμπ.

Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία, εξαίρεση για τους εφοπλιστές που μεταφέρουν φυσικό αέριο

Την Πέμπτη η ΕΕ αποφάσισε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 21ο, που περιλαμβάνει περιορισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην Ενέργεια, στο Εμπόριο και στα κρυπτονομίσματα. Στο καθεστώς κυρώσεων προστέθηκαν άλλες 32 ρωσικές τράπεζες που τους απαγορεύονται οι συναλλαγές, και μπαίνουν στο στόχαστρο πλοία και υποστηρικτικά μέσα που συνδέονται με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου.

Επειδή όμως το κεφάλαιο δεν έχει αναστολές όταν πρόκειται για κερδοφόρες μπίζνες, στο ζήτημα των μεταφορών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) οι «27» της ΕΕ συμφώνησαν για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ευρωπαϊκού εφοπλιστικού κεφαλαίου - με το ελληνικό σε εξέχουσα θέση - να υπάρξει εξαίρεση ενός έτους που μπορεί να παραταθεί. Ετσι, τα πλοία θα συνεχίσουν τη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες, κάτι που αφορά συμβάσεις οι οποίες είχαν συναφθεί πριν τις 24/2/2022, ενώ οποιαδήποτε επέκταση των σχετικών μεταφορών από ευρωπαϊκές εταιρείες θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Για τα κέρδη των εφοπλιστών δηλαδή οι ναυτεργάτες θα παίζουν καθημερινά τη ζωή τους κορόνα - γράμματα, με τον κίνδυνο αυτά τα πλοία να χτυπηθούν από δυνάμεις αντίπαλου στρατοπέδου.