Μπαράζ δασμών από τις ΗΠΑ

Νέοι δασμοί που θα κυμαίνονται από 10% μέχρι 12,5% αναμενόταν να τεθούν σε ισχύ για εισαγωγές προς τις ΗΠΑ από σχεδόν 60 χώρες, τη νύχτα της Παρασκευής 24/7 προς Σάββατο 25/7, όπως είχε δηλώσει ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, επικαλούμενος τα αποτελέσματα ερευνών για τις εμπορικές πρακτικές άλλων κρατών.

Πυροδοτώντας νέα ένταση με τον Καναδά ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε από τα μέσα της βδομάδας ακόμα ένα εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή πρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων, κατηγορώντας την Οττάβα για «διακριτική μεταχείριση σε βάρος αμερικανικών προϊόντων», με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, να μιλάει για «μονομερείς εμπορικές ενέργειες των ΗΠΑ» και παραβίαση της Συμφωνίας Καναδά - Ηνωμένων Πολιτειών - Μεξικού (CUSMA).

Εντονα αντέδρασαν όμως και άλλοι στενοί εταίροι των ΗΠΑ, ηγέτες, κυβερνητικά και άλλα στελέχη από Ιαπωνία, Αυστραλία, Φιλιππίνες κ.ά.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Λιν Ζιαν, δήλωσε ότι το Πεκίνο «είναι αντίθετο σε όλες τις μορφές μονομερών δασμολογικών μέτρων» και ότι «οι δασμολογικοί πόλεμοι και οι εμπορικοί πόλεμοι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός μέρους».

Από τη μεριά της ΕΕ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ολαφ Γκιλ, εξέφρασε την ικανοποίηση των Βρυξελλών, επειδή η Ουάσιγκτον όρισε «έναν συνολικό φορολογικό συντελεστή 10% για την Ευρωπαϊκή Ενωση» και επανεισάγει τις απαλλαγές από επιπλέον δασμούς επί ορισμένων ευρωπαϊκών προϊόντων, κάτι που - πρόσθεσε - δημιουργεί μια «θετική δυναμική» για τις διατλαντικές συνομιλίες επί διαφόρων θεμάτων.