ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Εξαπλώνονται οι φλόγες του πολέμου, βάζοντας ξανά φωτιά και στις τιμές της Ενέργειας

2026 The Associated Press. All

Σε πορεία συνεχούς κλιμάκωσης βρίσκεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος των ΗΠΑ - Ισράηλ στο Ιράν (έχει συμπληρώσει πάνω από 5 μήνες) με βασικό διακύβευμα τον έλεγχο των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εμφανίζεται αποφασισμένη να «τα παίξει όλα για όλα», αφού η αντιπαράθεση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη σύγκρουση για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα πρωτίστως με την Κίνα, για τους ενεργειακούς πόρους, τους δρόμους μεταφοράς τους και τις γεωστρατηγικές σφαίρες επιρροής.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, την Πέμπτη το βράδυ μετά από νέες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ: «Εκτεθειμένα άτομα στην αμερικανική κυβέρνηση θάβουν το κεφάλι τους στην άμμο. Αδιαφορούν για τις πραγματικότητες στο πεδίο και φαίνεται να εστιάζουν αποκλειστικά στο 2028» (εννοώντας τις προεδρικές εκλογές του 2028 στις ΗΠΑ, ενώ μεσολαβούν και οι ενδιάμεσες εκλογές φέτος τον Νοέμβρη).

Η επισήμανση του Ιρανού αξιωματούχου γίνεται ενώ οι αμερικανο-ιρανικές διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει για τα καλά, προτού καν, ουσιαστικά, αρχίσουν γύρω και από άλλα πιο σύνθετα ζητήματα πέρα από τα Στενά του Ορμούζ, όπως ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ή το βαλλιστικό πρόγραμμα. Χαρακτηριστικό πάντως του σύνθετου παζαριού, είναι ότι οι ΗΠΑ που δεν έχουν πετύχει κανέναν από τους στόχους - προσχήματα που πρόβαλαν όταν ξεκίνησαν τον Φλεβάρη την επίθεση μαζί με το Ισραήλ, την Τετάρτη 23 Ιούλη φρόντισαν να στείλουν νέα πρόταση για πολυήμερη εκεχειρία με το Ιράν μέσω του Ιρακινού πρωθυπουργού, Αλί Αλ Ζαΐντι, που πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τεχεράνη περίπου ένα 10ήμερο αφότου είχε δει τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι αμερικανικές απειλές και επιθέσεις τις οποίες στηρίζει και το Ισραήλ δεν κάμπτουν τα σθεναρά ιρανικά αντίποινα που σταθερά και καθημερινά στοχεύουν αμερικανικούς (και όχι μόνον) στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία (και μερικές φορές Συρία ή Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ). Για την ώρα στη νέα φάση της σύγκρουσης και των εκατέρωθεν χτυπημάτων, το Ιράν αποφεύγει χτυπήματα σε πιο ισχυρές χώρες του Κόλπου όπως τα ΗΑΕ, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία.

Φοβέρες Τραμπ για «πιο μαζικές επιθέσεις»

Σε αυτό το φόντο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν παραλείπει εδώ και μέρες τις σχεδόν καθημερινές απειλές αύξησης των επιθέσεων κατά του Ιράν προειδοποιώντας την Τεχεράνη την Πέμπτη, 23/7, με μεγαλύτερες, πιο μαζικές επιθέσεις από αυτές της επιχείρησης «Επική Οργή» που άρχισε στις 28 Φλεβάρη. «Σκέφτομαι μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε όλοι έτοιμοι γι' αυτήν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «θα συμμετάσχει σε δυο λεπτά αν τους το ζητήσω».

Εν αναμονή κλιμάκωσης των επιθέσεων, η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη εκκενώθηκε ενώ στο Ισραήλ ξανάνοιξαν, καλού - κακού, τα πολεμικά καταφύγια, την ώρα που και η χώρα αυτή βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτώβρη που θα είναι και οι πρώτες από την έναρξη του μακελειού στη Γάζα.

Ο αποκλεισμός των Χούθι και η πυρηνική συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στον Περσικό Κόλπο συνδυάζεται με το μεγαλύτερο άνοιγμα του μετώπου σύγκρουσης ανάμεσα στους Υεμενίτες αντικαθεστωτικούς Χούθι και τη Σαουδική Αραβία, σε περίοδο κατά την οποία η τελευταία πήρε το «πράσινο φως» για πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ένταση του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού στην κρίσιμη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το αμερικανικό «πράσινο φως» αρχικά δεν συνοδεύτηκε (σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες) με τη δέσμευση της υπογραφής μιας «συμφωνίας του Αβραάμ» με το Ισραήλ και μία κατηγορηματική απαγόρευση του εμπλουτισμού ουρανίου επί σαουδαραβικού εδάφους.

Ωστόσο, οι ισραηλινές έντονες αντιδράσεις και οι απειλές του αμερικανο-εβραϊκού λόμπι πως θα αναλάβει «δράση» στο αμερικανικό κογκρέσο, για να μπλοκάρει τη συμφωνία, ανάγκασαν τον Πρόεδρο Τραμπ να προβεί το απόγευμα της 23ης Ιούλη σε «διευκρινιστικές» δηλώσεις πως για παράδειγμα η συμφωνία απαιτεί την εξομάλυνση σχέσεων Σαουδικής Αραβίας - Ισραήλ (όπως απαιτούσε η πρώην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν) και πως έχει ασφαλιστικές δικλείδες, για να αποτραπεί η στρατιωτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία, τουλάχιστον επίσημα, δεν έχει αντιδράσει σε αυτές τις διευκρινίσεις του Προέδρου Τραμπ.

Σε αυτό το σκηνικό οι Χούθι επιτέθηκαν μεσοβδόμαδα σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, ξεκινώντας από την αρχή της βδομάδας ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας πως θα πλήττουν πλοία που θα επιχειρούν να παραβιάσουν το εμπάργκο. Η αντίδραση των Χούθι δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ηρθε ως αποτέλεσμα των αεροπορικών επιδρομών της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σαναά, στις 13 Ιούλη, μετά την παραβίαση του εναέριου αποκλεισμού που επέβαλλε πάνω από 10 χρόνια το Ριάντ στις περιοχές της Υεμένης υπό τον έλεγχο των Χούθι, όταν ιρανικό αεροπλάνο λίγες μέρες πριν αγνόησε την απαγόρευση μεταφέροντας στο αεροδρόμιο Χοντέιντα της Υεμένης αντιπροσωπεία Υεμενιτών Χούθι που είχαν πάει στο Ιράν για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ.

Ξεπέρασε (ξανά) τα 100 δολάρια το πετρέλαιο

Ο συνδυασμός των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας δημιουργεί προϋποθέσεις για νέα ράλι αυξήσεων στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων που θα χρυσοπληρώσουν οι λαοί σε όλο τον κόσμο. Από την Πέμπτη 23 Ιούλη το βαρέλι πετρελαίου ξεπερνούσε τα 100 δολάρια, ενώ φουντώνουν τα σενάρια για ένα θερμό φθινόπωρο και έναν πιο δύσκολο, ενεργειακά χειμώνα, εάν επιβεβαιωθούν εφιαλτικά σενάρια για αύξηση της τιμής του «μαύρου χρυσού», πάνω από 150 δολάρια το βαρέλι.

Ανάλυση του «CNN» στις 24/7 με τον εύγλωττο τίτλο «Μια επικίνδυνη νέα φάση πολέμου σπάει όλους τους περιορισμούς της αγοράς πετρελαίου» διέκρινε στο βάθος του ορίζοντα το ξεδίπλωμα μίας πιθανής, δυσμενούς ενεργειακής «καταιγίδας», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως η αύξηση της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια και του ντίζελ στα βενζινάδικα των ΗΠΑ πάνω από τα 5,20 δολάρια το γαλόνι αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία των ΗΠΑ και άλλων καπιταλιστικών οικονομιών. Η ανάλυση, επικαλούμενη πρόσφατη έκθεση της «JP Morgan», εξηγεί πως όσοι λόγοι φρέναραν έως τώρα σενάρια απότομης αύξησης της τιμής πετρελαίου μπορεί να μην ισχύουν το επόμενο διάστημα.«Οι ιρανικές επιθέσεις στα τάνκερ που περνούσαν τα Στενά του Ορμούζ πάγωσαν τη διακίνηση του αργού πετρελαίου από το στρατηγικό πέρασμα», αλλά η αγορά βρήκε «δημιουργικές λύσεις» διοχετεύοντας περίπου 7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου τη μέρα στην Ερυθρά μέσω αγωγών, ενώ κανονικά θα περνούσαν από το Ορμούζ, αναφέρει, προσθέτοντας πως οι δρόμοι αυτοί τώρα «είναι πιο ευάλωτοι» μετά τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι και το κλείσιμο των (επίσης στρατηγικών) Στενών Μπαμπ Αλ Μαντέμπ (που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Αντεν και τον Ινδικό Ωκεανό). Το μπλόκο των Χούθι ουσιαστικά σημαίνει πως μπλοκάρεται η έξοδος περίπου 5 εκατ. βαρελιών σαουδαραβικού πετρελαίου τη μέρα.

Τονίζεται, επίσης, πως έως πρότινος μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες χρέωναν μεγάλα ασφάλιστρα σε τάνκερ που περνούσαν από εμπόλεμες ζώνες, ενώ τώρα δεν καλύπτουν όσα πλοία πληρώνουν «τέλη» ή διάφορες χρεώσεις για «υπηρεσίες» στο Ιράν.

Επιπλέον, επισημαίνεται πως στη διεθνή ενεργειακή εξίσωση προστίθενται και τα προβλήματα της Ρωσίας στον ενεργειακό ανεφοδιασμό των πρατηρίων της τεράστιας αυτής χώρας λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε μεγάλα διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου και σε ρωσικά (και όχι μόνο) πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που ανάγκασαν, για παράδειγμα, τις ρωσικές αρχές να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ. «Αυτό στερεί από τις αγορές μία τεράστια ποσότητα καυσίμων, αφού πριν την απαγόρευση η Ρωσία εξήγαγε 800.000 βαρέλια ντίζελ ημερησίως (12% της παγκόσμιας αγοράς στο ντίζελ)». Τέλος, υπενθυμίζει πως σήμερα βιώνουμε τη μεγαλύτερη μείωση των διεθνών στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από το 1983, καθώς την άνοιξη δόθηκαν στην κατανάλωση 400 εκατομμύρια βαρέλια από στρατηγικά αποθεματικά δεκάδων χωρών, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, οι οποίες διατηρούν πλέον μόλις 60 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα 116 εκατ. βαρέλια που είχαν έως τότε...

Δ. ΟΡΦ.