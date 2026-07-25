ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Τέσσερις νεκροί Παλαιστίνιοι και οκτώ τραυματίες από επιθέσεις εποίκων

Σημαντική επιδείνωση καταγράφεται από τα μέσα της βδομάδας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη της Δυτικής Οχθης, καθώς αυξάνονται οι επιθέσεις Εβραίων εποίκων και κατοχικών δυνάμεων απέναντι σε ανυπεράσπιστους Παλαιστίνιους αμάχους.

Την Παρασκευή το πρωί ορδές δεκάδων εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους της κωμόπολης Ταλ με σκοπό να κλέψουν και να λεηλατήσουν τις περιουσίες τους. Οταν οι Παλαιστίνιοι αντιστάθηκαν σπεύδοντας να τις προστατεύσουν, οι έποικοι άρχισαν να πυροβολούν στο «ψαχνό» σκοτώνοντας, με τις πλάτες του στρατού κατοχής που έφθασε σε λίγη ώρα για να τους «προστατεύσει», τουλάχιστον τέσσερις νεαρούς Παλαιστίνιους και τραυματίζοντας άλλους οκτώ. Στη διάρκεια συγκρούσεων σκοτώθηκαν δύο έποικοι - στρατιώτες 27 και 32 ετών, από τον παρακείμενο εποικισμό Havat Gilad που συμμετείχε στις επιθέσεις.

Οι συγκρούσεις έδωσαν το πρόσχημα για εφόδους του στρατού στην ευρύτερη περιοχή (συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου στη Ναμπλούς, όπου χτύπησαν και έβαλαν χειροπέδες σε γιατρούς και νοσηλευτές), τον αποκλεισμό της κωμόπολης Ταλ και της απαγόρευσης κυκλοφορίας στα περίχωρα της Ναμπλούς.

Τα κατοχικά στρατεύματα ενισχύθηκαν στη συνέχεια και με άλλες δυνάμεις, ενώ η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε έκτακτη συνεδρίαση με επίκεντρο τις εξελίξεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, με τον στρατό να αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση πως «οι στρατιώτες προετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν μια μεγάλης κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην περιοχή».