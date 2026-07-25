ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ

Η κατάθεση για εγκλήματα πολέμου του τελευταίου διερμηνέα του στρατοπέδου Χαϊδαρίου

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

Πριν δυο βδομάδες, ανασκάπτοντας το ζοφερό παρελθόν του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, σταθήκαμε στον τελευταίο διερμηνέα, Θανάση Μερεμέτη, και αποπειραθήκαμε να φιλοτεχνήσουμε την προσωπογραφία του.

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα σταθούμε στην κατάθεσή του ενώπιον του Ελληνικού Εθνικού Γραφείου Εγκληματιών Πολέμου, το οποίο συνέταξε παραπεμπτικό βούλευμα ενώπιον του αρμόδιου ειδικού δικαστηρίου. Πρώτος διευθυντής του Γραφείου αναλαμβάνει ο αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου Δημήτριος Κιουσόπουλος (1892 - 1977), και το 1952 ο εφέτης Αθήνας Ανδρέας Τούσης (1903 - 1979).

Οι επικεφαλής της δίωξης εγκληματιών πολέμου

Ο πρώτος, γεννημένος στην Ανδρίτσαινα, σπουδάζει Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και το 1917 εισάγεται στον δικαστικό κλάδο ως πάρεδρος. Το 1939 διορίζεται αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και το 1945 εκπροσωπεί τη χώρα μας στην πολύκροτη Δίκη της Νυρεμβέργης, ως βοηθός κατήγορος εναντίον των ναζιστών εγκληματιών πολέμου.

Ο δεύτερος έχει γενέθλιο τόπο το Θεσπρωτικό Πρέβεζας, φοιτά στη Νομική Σχολή της Αθήνας και από το 1926 αναλαμβάνει θέση ειρηνοδίκη. Το 1952, όταν υπηρετεί στο Εφετείο Αθήνας, βρίσκεται επικεφαλής του Γραφείου Επαγγελματιών Πολέμου και ανάπτυξε ενεργή δραστηριότητα σε Αθήνα και Βόννη (πρωτεύουσα της τότε Δυτικής Γερμανίας). Με ενέργειές του συλλαμβάνεται τον Απρίλη του 1957 o χασάπης των Εβραίων της Θεσσαλονίκης Μαξ Μέρτεν (1911 - 1971).

Μέσα σε τέσσερις μήνες ο νόμος άλλαξε υπέρ των ναζιστών!

Τι ακριβώς ήταν το Ελληνικό Εθνικό Γραφείο Εγκληματιών Πολέμου, που λειτούργησε επί 14 χρόνια (1945 - 1959); Είχε έδρα στην οδό Πλούτωνος 1, που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το Β' Νεκροταφείο Αθήνας. Ο αρχικός ιδρυτικός νόμος, Α.Ν. 384 (4/8.6.1945), μιλάει για «την εξακρίβωσιν των κατά τον παρόντα πόλεμον διαπραχθέντων εγκλημάτων πολέμου». Σε τέσσερις μήνες τροποποιείται με τη συντακτική πράξη 73 (8/8.10.1945), η οποία εξειδίκευε την έννοια του εγκλήματος πολέμου και όριζε την τιμωρία των ενόχων κατά περίπτωση.

Παύση διώξεων εναντίον Γερμανών κακούργων

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το Γραφείο κατόρθωσε να στοιχειοθετήσει κατηγορίες και να ασκήσει διώξεις για 800 Γερμανούς στρατιωτικούς, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονταν κορυφαίες περιπτώσεις, όπως ο υπολοχαγός Χανς Ζάμπελ, ο υπεύθυνος της σφαγής του Διστόμου ή ο Μαξ Μέρτεν όπως γράφουμε παραπάνω.

Η δίωξη των εγκληματιών πολέμου ανεστάλη το 1959, καθώς η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, επιθυμώντας την εξομάλυνση των σχέσεων της Ελλάδας με την τότε Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας, έσπευσε να ικανοποιήσει τις αξιώσεις της τελευταίας για παύση των διώξεων εναντίον των Γερμανών που κατηγορούνταν για εγκλήματα πολέμου.

Με τον νόμο 3933 της 18/19.2.1959, «Περί αναστολής διώξεως εγκληματιών πολέμου», ανεστάλη «αυτοδικαίως» κάθε δίωξη Γερμανών υπηκόων και καταργήθηκαν τα διωκτικά έγγραφα που είχαν εκδοθεί. Οριζόταν ακόμα ότι αντίγραφα των δικογραφιών θα αποστέλλονταν στις γερμανικές δικαστικές αρχές. Με το δεύτερο άρθρο αποφυλακίζονταν όσοι εξέτιαν ποινές και οριζόταν το αδύνατο της επανόδου τους στην Ελλάδα.

Το Γραφείο Εγκληματιών Πολέμου καταργείται!

Το Γραφείο καταργήθηκε με το Ν.Δ. 4016 της 3/3.11.1959, «Περί τροποποιήσεως της περί εγκληματιών πολέμου νομοθεσίας». Με αυτό το νομοθετικό διάταγμα καταργούνταν ο νόμος 384/1945 και η συντακτική πράξη 73/1945, και οι αρμοδιότητες του Γραφείου μεταβιβάζονταν στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών (διοικητική και εισαγγελική δικαιοδοσία) και στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών (η δικαστική του μέχρι τότε Δικαστικού Συμβουλίου). Με το άρθρο 7 οριζόταν ότι τα αρχεία του Γραφείου περιέρχονταν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, και οι δικογραφίες κατά των εγκληματικών πολέμου και ό,τι σχετιζόταν με τη δικαστική λειτουργία στο Εφετείο Αθηνών.

Ομως ας δημοσιεύσουμε ολόκληρη την κατάθεση του Θανάση Μερεμέτη:

«ΕΝΟΡΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Εν Αθήναις τη 10 Οκτωβρίου 1945

Ερ. Πώς ονομάζεσαι κ.λπ.

Απ. Αθανάσιος Μερεμέτης, εγεννήθην εν Κρανιδίω και κατοικώ εν Αθήναις, οδός Σόλωνος 58, ετών 34, δημοτικός υπάλληλος, Ελλην και Χριστιανός ορθόδοξος.

Ωρκίσθη επί του ιερού Ευαγγελίου κατά τα άρθρα 121 και 124 της Ποιν. Δικον.

Ερ. Γνωρίζεις αν κ.λπ. (ηρωτήθη δεόντως)

Απ. Συνελήφθην υπό των S.S. την 14 Φεβρουαρίου 1944 με τον καθηγητήν [Γρηγόριον] Κασιμάτην, Κ. Στασινόπουλον δικηγόρον, Αλ. Βλαχόπουλον νυν Νομάρχην και Νικ. Μπρούμην. Επικεφαλής της ομάδος ήτις μας συνέλαβε ήτο ο Γερμανός αξιωματικός ΚΟΜΠΑΧ. Η κατηγορία της συλλήψεώς μας ήτο ότι είμεθα πνευματικοί οδηγοί του Κινήματος αντιστάσεως. Ωδηγήθημεν κατ' ευθείαν εις το Χαϊδάρι αφού προηγουμένως επί μίαν ημέραν εκακοποιήθημεν εις την οδόν Μέρλιν. Την ανάκρισιν την έκαμε ο ΚΟΜΠΑΧ. Εμείναμε εις το κτίριον του Χαϊδαρίου και τα υπόγεια. Από της επομένης μάς επετράπη να κυκλοφορούμε. Τον Μάιον μετά την εκτέλεσιν του Ναπολέοντος Σουκατζίδη μοι ανετέθησαν τα καθήκοντα διερμηνέως, συνεπαγόμενα εις το να μεταδίδω εις τους κρατουμένους τας διαταγάς των Γερμανών όσον αφορά την εργασίαν κ.λ.π.

Ραντόμσκι, ο παράφρονας εγκληματίας

Μέχρι της αποφυλακίσεώς μας γενομένης την 7 Σεπτεμβρίου εξετέλουν τα καθήκοντα αυτά. Κατά τον πρώτον μήνα της κρατήσεώς μας διοικητής του Χαϊδαρίου ήτο ο ΡΑΝΤΟΜΣΚΥ, ο οποίος θα πρέπη να χαρακτηρισθή παράφρων εγκληματίας. Υπέβαλε το στρατόπεδον εις διαρκή κίνησιν, εξετέλεσε ιδιοχείρως τον Λευή, συνοδευόμενος από τεράστια λυκόσκυλα και με βοηθούς του τους ΚΟΒΑΤΣ και άλλους υπέβαλεν καθημερινώς εις τα πλέον τρομερά των βασανιστηρίων τούς υπό καταναγκαστικά έργα εργαζομένους καταδίκους.

Ο Κόβατς διακρινόταν για την αγριότητά του





Οι τρεις ούτοι ήσαν ουγγρικής καταγωγής. Επιπλέον υπήρχεν η εξωτερική φρουρά, ήτις ήτο πολυάριθμος, περί τα 100 πρόσωπα, αποτελουμένη από Γερμανούς και Ιταλούς.

Βασανιστήρια, καταναγκαστικά έργα, εγκλήματα

Εχω καταρτίσει έκθεσιν περί όλης της ζωής του Χαϊδαρίου, εις την οποίαν περιλαμβάνονται τα καθημερινά βασανιστήρια, τα καταναγκαστικά έργα, έως και ωρισμένα εγκλήματα. Επίσης αναφέρω τις ημερομηνίες εκτελέσεως. Υπεύθυνοι διά τας εκτελέσεις δέον να θεωρηθούν και οι διοικούντες το Χαϊδάρι, διότι αι παραγγελίαι ήρχοντο μεν ονομαστικώς από την οδό Μέρλιν, αλλά εις τους καταλόγους τούτους περιελαμβάνοντο και πρόσωπα τη υποδείξει της Διοικήσεως του Χαϊδαρίου.

Τούτο σαφώς συνάγεται εκ του γεγονότος ότι όταν κατάδικός τις υπέπιπτε εις παράπτωμα εις το Χαϊδάρι και ετίθετο εις την απομόνωσιν, μετ' ολίγας ημέρας κατά κανόνα εξετελείτο, ως π.χ. συνέβη με τον Βαλσαμάκη, τον Χάλαρη κ.λπ. Ο τελευταίος ούτος ήτο κρατούμενος και καταδικασθείς από το Ιταλικόν Στρατοδικείον. Οι της κατηγορίας ταύτης ουδέποτε περιελαμβάνοντο εις τας καταστάσεις της οδού Μέρλιν, εντούτοις ο Χάλαρης ετυφεκίσθη, διότι είχε υποπέση εις πειθαρχικόν παράπτωμα εις το Χαϊδάρι.

Ο εξετασθείς

Ο ενεργήσας την ανάκρισιν

Επονται υπογραφαί

Ακριβές αντίγραφον

Βόννη τη 19-9-1952

Η Δικ. Γραφεύς».

Γράφει ο

Βασίλης ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Δημοσιογράφος, συγγραφέας, κριτικός βιβλίου