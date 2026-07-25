ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Με το ΚΚΕ στον αγώνα και στην κάλπη, κανένα άλλοθι στους θύτες, κανένας συμβιβασμός με το σύστημα της εκμετάλλευσης

Στον νομό Πέλλας η καλλιέργεια κερασιού ξεπερνά τα 110.000 στρέμματα, στα οποία παράγονται περίπου 80.000 τόνοι ετησίως και αποτελούν το 70% της συνολικής παραγωγής όλης της χώρας. Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 12η θέση παγκοσμίως και στην 4η στην Ευρωπαϊκή Ενωση στην παραγωγή κερασιών. Το κεράσι αποτελεί διαχρονικά μια δυναμική καλλιέργεια στην Πέλλα και ειδικά στις ορεινές - ημιορεινές περιοχές της Αλμωπίας και της Εδεσσας παράγεται εξαιρετικής ποιότητας προϊόν. Τα τελευταία χρόνια τοποθετήθηκαν οπωρώνες με νέες ποικιλίες και στις πεδινές περιοχές της Σκύδρας και των Γιαννιτσών. Σημαντικό μέρος της παραγωγής, περίπου το 40%, εξάγεται (26.230 τόνοι, μέχρι τις 26 Ιουνίου), σημειώνοντας κάθε χρόνο αύξηση ενώ το υπόλοιπο διοχετεύεται στην εγχώρια αγορά.

Τα πλούτη των εμποροβιομηχάνων βγαίνουν από τις πλάτες των παραγωγών και των εργατών

Τα κεράσια της Πέλλας αποτελούν την πρώτη ύλη για μια σειρά βιομηχανίες μεταποίησης (παραγωγή προϊόντων όπως μαρμελάδα, κατεψυγμένοι κύβοι, χυμοί κ.λπ.), καθώς και για μονάδες εμπορίας και τυποποίησης νωπών αγροτικών προϊόντων. Από αυτές, οι μεγαλύτερες του κλάδου εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, απασχολώντας χιλιάδες εργάτες και εργάτριες κάτω από ακραίες συνθήκες εντατικοποίησης και σωματικής καταπόνησης. Δύο από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς κερασιού έχουν έδρα στην Πέλλα. Πρόκειται για έναν κλάδο που σημειώνει τεράστια κέρδη, με συνεχή αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.

Οι εν λόγω βιομηχανίες απολαμβάνουν διαχρονικά ευνοϊκή μεταχείριση από όλες τις κυβερνήσεις. Χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω COVID, έλαβαν σημαντικά χρηματικά ποσά με τη μορφή ενίσχυσης ή επιδότησης από το αστικό κράτος ως «πληττόμενες» επιχειρήσεις, παρόλο που λειτουργούσαν κανονικά και σημείωναν αυξήσεις στις πωλήσεις τους. Μάλιστα, αποτέλεσαν εστίες διασποράς του ιού, αφού στην πράξη δεν λάμβαναν κανένα μέτρο πρόληψης και προστασίας για τους εργαζομένους, μιας και αυτό λογιζόταν ως κόστος.

Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες διαχρονικά εισπράττουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με τη μορφή επενδυτικών προγραμμάτων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ (π.χ. για εκσυγχρονισμό μονάδων, ίδρυση συσκευαστηρίων κ.λπ.), την ίδια στιγμή που στους βιοπαλαιστές αγρότες οι ενισχύσεις περικόπτονται, καθυστερούν δραματικά, ενώ συχνά οι παραγωγοί στερούνται ακόμη και όσα δικαιούνται.

Αποτελούν τη «βιτρίνα» της κυβέρνησης για την πολιτική της «εξωστρέφειας», η οποία θυσιάζει τις ανάγκες εργαζομένων και βιοπαλαιστών στον βωμό του κέρδους των ομίλων. Οι τοπικοί βουλευτές όλων των αστικών κομμάτων περιοδεύουν συχνά σε αυτούς τους χώρους, όπως άλλωστε και ο πρωθυπουργός σε κάθε επίσκεψή του στην Πέλλα, δίνοντας διαπιστευτήρια στους εμποροβιομηχάνους.

Το «ξεχασμένο» εισόδημα του παραγωγού και η διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων

Την ίδια ώρα, το εισόδημα και η επιβίωση του αγροτοπαραγωγού παραμένουν «απροστάτευτα» απέναντι στον παγετό και στις φυσικές καταστροφές. Ο αγρότης βρίσκεται χρεωμένος και σε απόγνωση, ακόμη και μετά από μια καλή χρονιά παραγωγής. Οι όψιμοι παγετοί της άνοιξης του 2025 κατέστρεψαν σχεδόν στο σύνολο των καλλιεργειών της Πέλλας την κερασοπαραγωγή. Ο αναχρονιστικός και αντιεπιστημονικός κανονισμός του ΕΛΓΑ αφήνει απροστάτευτους τους παραγωγούς, καθώς δεν καλύπτει ζημιές στο προανθικό στάδιο των δέντρων, παρά το γεγονός ότι η καταστροφή του εισοδήματός τους είναι καθολική. Πρόκειται για το πλαίσιο που θεσπίστηκε με τον Νόμο 3877/2010 από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μετέτρεψε τον Οργανισμό ουσιαστικά σε έναν εισπρακτικό μηχανισμό, μετακυλίοντας το βάρος της χρηματοδότησης του φορέα σχεδόν αποκλειστικά στους ώμους των αγροτών.

Το εξοργιστικό, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ύπαρξη αυτού του νόμου, αλλά η διαχρονική εμμονή όλων των κυβερνήσεων που ακολούθησαν. Από το 2010 έως σήμερα, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είτε μόνοι τους είτε σε κυβερνητικά σχήματα συνεργασίας, διατήρησαν τον κανονισμό αυτόν «ίδιο και απαράλλακτο», αρνούμενοι να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές. Είναι προκλητικό το γεγονός ότι τα ίδια στελέχη των κομμάτων που συνέβαλαν στη θέσπιση ή στη διατήρηση αυτού του πλαισίου σήμερα «οργώνουν» τα χωριά ζητώντας ξανά την ψήφο των αγροτών. Μεγάλο μέρος των κερασοπαραγωγών της Πέλλας συμμετείχε στα πολυήμερα μπλόκα, ενώνοντας τη φωνή τους με τους υπόλοιπους βιοπαλαιστές αγρότες και διεκδικώντας μεταξύ άλλων αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτονται όλες οι ζημιές σε όλα τα στάδια και από όλα τα αίτια, στο 100%.

Το 2026 δεν είχε παγετούς, ούτε χαλάζι. Υπήρξε μια εξαιρετική παραγωγή, η οποία όμως καταλήγει να μένει αμάζευτη στα δέντρα -καθώς η συγκομιδή της είναι πλέον ασύμφορη - την ίδια στιγμή που οι λαϊκές οικογένειες των πόλεων πληρώνουν «χρυσάφι» τα κεράσια, ακόμα και 9 ευρώ το κιλό στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι φετινές βασικές καλλιεργητικές φροντίδες πραγματοποιήθηκαν με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, οι τιμές των ειδών φυτοπροστασίας και θρέψης αυξήθηκαν κατά περίπου 40%, εξαιτίας του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, στον οποίο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμπλέκεται και η ελληνική κυβέρνηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι παραγωγοί πάλεψαν με νύχια και με δόντια για να φέρουν σε πέρας την καλλιεργητική σεζόν. Ωστόσο οι εμποροβιομήχανοι απαιτούν την παραγωγή σε τιμές εξευτελιστικές, πολύ κάτω του κόστους, προσφέροντας από 0,70 έως 1,00 ευρώ το κιλό. Χρησιμοποιούν ως δικαιολογία την κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη παραγωγή σε διεθνές επίπεδο δημιουργεί «νέες ισορροπίες, πιέζοντας αναπόφευκτα τις τιμές προς τα κάτω».

Αυτό είναι ο καπιταλισμός.

Αυτοί που «κόβουν» τις τιμές, αυτοί που κοστολογούν τον ιδρώτα των βιοπαλαιστών αγροτών, είναι αυτοί που έχουν τα κλειδιά της οικονομίας. Είναι αυτοί που καθορίζουν την πολιτική μέσω του πολιτικού τους προσωπικού. Είναι μια χούφτα παράσιτα, που χωρίς τον αγρότη να παράγει την πρώτη ύλη και χωρίς τον εργάτη να κινεί τα εργοστάσια και τα διαλογητήριά τους, δεν θα ήταν τίποτα. Οι θεωρίες περί «άσχετων υπουργών», που διακινούνται από όψιμους υποστηρικτές της αγροτιάς, δεν είναι παρά ένα βολικό αφήγημα για να συγκαλυφθεί η πραγματική κατεύθυνση της καπιταλιστικής οικονομίας και της πολιτικής που εφαρμόζεται στο έδαφός της και η οποία εντείνει την καταλήστευση του μικροπαραγωγού. Ολοι όσοι επιδιώκουν να γίνουν «χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη» είναι εξίσου δεσμευμένοι με τον χαλίφη στην πολιτική της ΚΑΠ και στα συμφέροντα των μονοπωλίων. Οι προτάσεις τους δεν είναι παρά διαχειριστικά μπαλώματα, που αφήνουν ανέγγιχτο τον πυρήνα αυτής της αδίστακτης λεηλασίας.

Στις 5 Σεπτέμβρη η καρδιά του αγώνα χτυπά στη ΔΕΘ

Η δίκαιη αγροτική οργή που ξεχειλίζει πρέπει να μετουσιωθεί σε δύναμη οργάνωσης. Χαρακτηριστική ήταν η σύσκεψη της Παρασκευής 17 Ιουλίου στην Αριδαία, όπου με μεγάλη συμμετοχή και αποφασιστικότητα οι παραγωγοί έστειλαν μήνυμα συνέχισης της δράσης μέσα από τους Αγροτικούς Συλλόγους, τις Ομοσπονδίες και την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Παρά τις αυξημένες εργασίες του καλοκαιριού, οι αγρότες εντείνουν τον συντονισμό τους, διεκδικώντας την αναπλήρωση του εισοδήματος, αποζημιώσεις, εγγυημένες τιμές και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Στις 5 Σεπτέμβρη η καρδιά του αγώνα χτυπά στη ΔΕΘ. Στο πανελλαδικό συλλαλητήριο, οι αγρότες από την ευρύτερη περιοχή θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους στον Λευκό Πύργο μαζί με παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Θα ενώσουν ξανά τη φωνή τους με τους εργάτες και όλο τον λαό που στάθηκαν αλληλέγγυοι στα μπλόκα και στα μεγάλα αγροτικά συλλαλητήρια, δίνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους θεωρούν πως ο αγώνας τους τελείωσε.

Ψήφος στο ΚΚΕ, η μόνη συνεπής επιλογή

Η αγωνιστική πείρα από τα μπλόκα του χειμώνα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για το σύνολο της αγροτιάς. Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις πέτυχαν κάτι καθοριστικό: Ανάγκασαν την κυβέρνηση, μπροστά στη δύναμη των τρακτέρ, να προβεί σε μια αποκαλυπτική ομολογία. Παραδέχτηκε πως δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα που αποφασίστηκαν ομόφωνα στις συνελεύσεις και στις πανελλαδικές συναντήσεις της ΠΕΜ. Ομολόγησε ότι δεν δύναται να εξασφαλίσει εγγυημένες τιμές, να καλύψει το κόστος παραγωγής ή να καταβάλει αποζημιώσεις στο 100%, διότι οι δεσμεύσεις αυτές προσκρούουν στα «ιερά και όσια» της ΚΑΠ, στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στους νόμους της αγοράς. Η ομολογία αυτή επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα δεν είναι η επιμέρους κυβερνητική διαχείριση και εκθέτει όλα τα αστικά κόμματα.

Οι αγρότες διαθέτουν πλέον την πείρα να αντιληφθούν ότι «σωτήρες» δεν υπάρχουν. Ξέρουν να ξεχωρίζουν τις «παλιές δοκιμασμένες καραβάνες» και τους νέους «πρόθυμους» που γυρνοβολάνε στα χωριά, τάζοντας λύσεις με τους αγρότες στον καναπέ, μακριά από το οργανωμένο κίνημα. Παράλληλα υπάρχουν και οι «φίλοι» που δήθεν υπερασπίζονται το βιος τους, καταθέτοντας Ερωτήσεις στη Βουλή ενώ επιτίθενται σε μετανάστες κ.λπ., κρύβοντας επιμελώς ότι τον μόχθο αγροτών και εργατών τον ληστεύουν οι βιομήχανοι και οι μεγαλοεξαγωγείς.

Στα μπλόκα ο αγώνας ήταν κοινός, ανεξάρτητα από τις πολιτικές αφετηρίες του κάθε αγρότη. Η κάλπη όμως μπορεί να είναι η συνέχεια αυτής της πάλης. Η ψήφος σε εκείνους που υπηρετούν την ΚΑΠ και τους νόμους της αγοράς αποτελεί επιλογή που οδηγεί στον αφανισμό. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ είναι η μόνη κίνηση που αναγκάζει την εξουσία να υπολογίζει τον παραγωγό. Γιατί το ΚΚΕ δεν έχει πάρε - δώσε με τα καρτέλ, δεν μπορεί να εξαγοραστεί, ούτε να συμβιβαστεί με τις «κόκκινες γραμμές» του συστήματος της εκμετάλλευσης.

Οι αγρότες δεν πρέπει ψηφίζοντας να δώσουν άλλοθι στους θύτες τους. Δυναμώνουμε το ΚΚΕ για να γίνει ο αγώνας μας πιο επιθετικός, πιο οργανωμένος, πιο ανυποχώρητος, ανοίγοντας τον δρόμο για να σπάσουμε τα δεσμά της ΚΑΠ και των καρτέλ και να γίνει επιτέλους ο παραγωγός αφέντης στον πλούτο που ο ίδιος δημιουργεί. Γιατί το ΚΚΕ διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξουσίας, όπου ο πλούτος θα ανήκει σε αυτούς που τον παράγουν. Στον δρόμο του σοσιαλισμού, ο μόχθος του παραγωγού σταματά να ληστεύεται από τα καρτέλ και αποδίδει τελικά τους καρπούς του στον ίδιο τον αγρότη και σε όλο τον λαό.

Του

Φάνη ΚΟΥΤΟΥΦΗ*

*Ο Φ. Κουτούφης είναι μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Κρύας Βρύσης Πέλλας «Ομόνοια»