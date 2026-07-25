Τη Δευτέρα 27 Ιούλη η παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Ναυτιλίας
Στην ανακοίνωση - κάλεσμα σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Τα νέα χτυπήματα σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο αποδεικνύουν ότι η πολεμική κλιμάκωση μεγαλώνει και ότι τα εμπορικά πλοία μετατρέπονται πλέον σε στόχους των αντιπαραθέσεων. Χιλιάδες ναυτεργάτες βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή, την ώρα που οι εφοπλιστές συνεχίζουν να αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τους πολέμους, τα πανάκριβα ναύλα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και καυσίμων».
«Οπως τους ναυτεργάτες τούς βάζουν να υπογράψουν θανατόχαρτα για να μπουν σε εμπόλεμες ζώνες, το ίδιο κάνουν και στους μεταλλεργάτες για να τους στείλουν για επισκευές οπουδήποτε ανά τον κόσμο, με μοναδικό κριτήριο τα κέρδη τους, την ίδια στιγμή που δίπλα μπορεί να πέφτουν βόμβες ή ακόμα και τα ίδια τα πλοία να γίνονται στόχοι», προσθέτει το ΕΚ Πειραιά.
Καταγγέλλει «τις τεράστιες ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης, που συνεχίζει την πολιτική όλων των προηγούμενων, εμπλέκοντας όλο και πιο βαθιά τη χώρα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και των συμμάχων τους, όπως το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ, στην αντιπαράθεσή τους με την Κίνα και τη Ρωσία. Ετσι, λιμάνια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές της χώρας γίνονται στόχοι αντιποίνων και εκτίθενται ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες και όλος ο λαός σε μεγάλους κινδύνους ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή».
«Δεν θα επιτρέψουμε να παίζουν τη ζωή μας κορόνα - γράμματα για να αυξάνουν την κερδοφορία τους!», τονίζει το ΕΚ Πειραιά και απαιτεί:
Στην παράσταση διαμαρτυρίας της Δευτέρας καλούν και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».
«Κάθε ώρα που περνά μεγαλώνει η αγωνία χιλιάδων ναυτεργατών και των οικογενειών τους, που γνωρίζουν ότι ταξιδεύουν μέσα σε εμπόλεμες ζώνες», σημειώνουν και τονίζουν: «Δεν θα περιμένουμε να φτάσουν φέρετρα στα λιμάνια της χώρας για να κινητοποιηθούν όσοι σήμερα κάνουν ότι δεν βλέπουν. Οι ναυτεργάτες δεν είναι στρατιώτες των εφοπλιστών, ούτε θα πληρώσουν με το αίμα τους τους πολέμους που γεννά το κυνήγι του κέρδους».
Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνουν ακόμα το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών.