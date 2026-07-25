ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κανένας ναυτεργάτης και μεταλλεργάτης θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών!

Απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα σωματεία - μέλη του, στα σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στη νεολαία να εκφράσουν έμπρακταπου για τα κέρδη των εφοπλιστών μετατρέπονται σε αναλώσιμο υλικό και στέλνονται στη φωτιά του πολέμου.

Στην ανακοίνωση - κάλεσμα σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Τα νέα χτυπήματα σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο αποδεικνύουν ότι η πολεμική κλιμάκωση μεγαλώνει και ότι τα εμπορικά πλοία μετατρέπονται πλέον σε στόχους των αντιπαραθέσεων. Χιλιάδες ναυτεργάτες βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή, την ώρα που οι εφοπλιστές συνεχίζουν να αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τους πολέμους, τα πανάκριβα ναύλα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και καυσίμων».

«Οπως τους ναυτεργάτες τούς βάζουν να υπογράψουν θανατόχαρτα για να μπουν σε εμπόλεμες ζώνες, το ίδιο κάνουν και στους μεταλλεργάτες για να τους στείλουν για επισκευές οπουδήποτε ανά τον κόσμο, με μοναδικό κριτήριο τα κέρδη τους, την ίδια στιγμή που δίπλα μπορεί να πέφτουν βόμβες ή ακόμα και τα ίδια τα πλοία να γίνονται στόχοι», προσθέτει το ΕΚ Πειραιά.

Καταγγέλλει «τις τεράστιες ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης, που συνεχίζει την πολιτική όλων των προηγούμενων, εμπλέκοντας όλο και πιο βαθιά τη χώρα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και των συμμάχων τους, όπως το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ, στην αντιπαράθεσή τους με την Κίνα και τη Ρωσία. Ετσι, λιμάνια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές της χώρας γίνονται στόχοι αντιποίνων και εκτίθενται ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες και όλος ο λαός σε μεγάλους κινδύνους ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή».

«Δεν θα επιτρέψουμε να παίζουν τη ζωή μας κορόνα - γράμματα για να αυξάνουν την κερδοφορία τους!», τονίζει το ΕΚ Πειραιά και απαιτεί:

Αμεσα να χαρακτηριστούν εμπόλεμες όλες οι περιοχές όπου διεξάγονται πολεμικές συγκρούσεις, και να μην υποχρεώνεται κανένας ναυτεργάτης να εργάζεται ή να ταξιδεύει σε αυτές.

Να εξασφαλιστεί η άμεση ενημέρωση των πληρωμάτων πριν από κάθε διέλευση πλοίου από εμπόλεμη περιοχή.

Να επαναπατριστούν άμεσα, με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη των εφοπλιστών και του κράτους, όλοι οι ναυτεργάτες που βρίσκονται σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων, με πλήρη διασφάλιση των μισθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Να κλείσουν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις. Να μη χρησιμοποιούνται τα ελληνικά λιμάνια και οι υποδομές για τη στήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Στην παράσταση διαμαρτυρίας της Δευτέρας καλούν και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

«Κάθε ώρα που περνά μεγαλώνει η αγωνία χιλιάδων ναυτεργατών και των οικογενειών τους, που γνωρίζουν ότι ταξιδεύουν μέσα σε εμπόλεμες ζώνες», σημειώνουν και τονίζουν: «Δεν θα περιμένουμε να φτάσουν φέρετρα στα λιμάνια της χώρας για να κινητοποιηθούν όσοι σήμερα κάνουν ότι δεν βλέπουν. Οι ναυτεργάτες δεν είναι στρατιώτες των εφοπλιστών, ούτε θα πληρώσουν με το αίμα τους τους πολέμους που γεννά το κυνήγι του κέρδους».

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνουν ακόμα το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών.