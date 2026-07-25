Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν πείρα! Με όλο τον λαό να κάνουν τη ΔΕΘ σταθμό αντεπίθεσης

Στις 5 Σεπτέμβρη οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, με τα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες τους, θα διαδηλώσουν στη Θεσσαλονίκη. Θα συμμετάσχουν μαζί με το μεγάλο εργατικό - λαϊκό ποτάμι που θα πλημμυρίσει τους δρόμους της. Μαζί με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τους ανέργους, τους φοιτητές, τους φτωχούς αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, θα ακυρώσουν τα σενάρια που τους δίνουν ρόλο κομπάρσου σε χιλιοπαιγμένα έργα κάλπικων υποσχέσεων και αυταπατών. Ο λαός έχει μεγάλη δύναμη για να επιβάλει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο και να γράψει αυτός τον επίλογο.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πολλές «ΔΕΘ» στην πλάτη τους. Είδαν πολλά κυβερνητικά καλάθια να γεμίζουν κάθε Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, μα κανένα δεν είχε τίποτα γι' αυτούς. Μόνο ψίχουλα, που τα είχαν προπληρώσει με την άμεση και έμμεση φορολογία και με τα ματωμένα πλεονάσματα, την ίδια στιγμή που τα καλάθια αυτά έδιναν πακτωλό εκατομμυρίων και διευκολύνσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους, και τα τελευταία χρόνια για τη στροφή στην πολεμική οικονομία.

Η φετινή ΔΕΘ δεν θα είναι «μία απ' τα ίδια»

Κάθε Σεπτέμβρη στήνονται και ξεστήνονται προεκλογικά μπαλκόνια για το κυβερνητικό κόμμα και τους επίδοξους συνεχιστές της ίδιας πολιτικής, για να ανακοινωθούν δήθεν παροχές. Μόλις όμως κλείνουν τα φώτα, οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να πηγαίνουν στις δουλειές τους με μισθούς ντροπής, χωρίς 13ο και 14ο, με συναδέλφους να λείπουν γιατί λήγουν συμβάσεις εργασίας, με περισσότερη δουλειά γιατί «βγαίνει» από λιγότερους εργαζόμενους. Η προώθηση των αντιλαϊκών κυβερνητικών στόχων που εξαγγέλλονται γίνεται το αντικείμενο της δουλειάς τους, το κριτήριο της «αξιολόγησής» τους, που η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να τη συνδέσει, ακόμα και με τη συνταγματική βούλα, με τις απολύσεις τους.

Φέτος στη ΔΕΘ δεν θα είναι «μία απ' τα ίδια». Οι αποφάσεις για μαζική συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, τις οποίες έχουν πάρει δεκάδες πρωτοβάθμια Σωματεία και οι μεγαλύτερες Ομοσπονδίες του Δημοσίου, καθώς και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των συνεδρίων της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, για τα οποία ψήφισαν σχεδόν 80 χιλιάδες εκπαιδευτικοί, φέρνουν τις διεκδικήσεις τους στο προσκήνιο.

Οπως τις φέρνει και ο ελπιδοφόρος αγώνας που δίνουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης για τις αντιδραστικές αλλαγές που επιχειρεί μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος. Η στάση εργασίας στις 14 Ιούλη ήταν ένας ακόμα σταθμός στη μάχη που δίνουν, που αφορά όχι μόνο αυτούς αλλά συνολικά τον λαό.

Η εναντίωση στην αναθεώρηση του άρθρου 16 αφορά κάθε λαϊκή οικογένεια που βλέπει την Ανώτατη Εκπαίδευση να γίνεται ακόμα πιο ακριβή και απρόσιτη γι' αυτήν. Απέναντι στην αναθεώρηση του άρθρου 79, που βγάζει εκτός συνταγματικού πλαισίου δίκαιες λαϊκές διεκδικήσεις ως μη «δημοσιονομικά βιώσιμες», είναι προς το συμφέρον όλου του λαού η ενίσχυση του αγώνα για την αύξηση της χρηματοδότησης στην Υγεία, στην Πρόνοια και στην Παιδεία, καθώς και για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στους δήμους και αλλού.

Ακόμα και η αναθεώρηση του άρθρου 103, με την επιχειρούμενη άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, βάλλει ενάντια στα δικαιώματα του λαού. Γιατί η υπονόμευση της μονιμότητας από όλες τις κυβερνήσεις και η αντικατάσταση μόνιμων υπαλλήλων με συμβασιούχους αφήνουν τα παιδιά του χωρίς καθηγητές για μήνες, απροστάτευτα χωρίς σχολικούς νοσηλευτές, σε σχολεία που δεν μπορεί να διασφαλιστεί ούτε καν η καθαριότητά τους, όταν τις σχολικές καθαρίστριες τις προσλαμβάνουν τις περισσότερες φορές ως συμβασιούχους, με εργασία από τρεις έως πέντε ώρες την ημέρα και με μισθούς από 400 έως 500 ευρώ.

Κινητοποιήσεις - απάντηση σε κυβέρνηση και σοσιαλδημοκρατία

Οι κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων είναι απάντηση όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας που κυβέρνησαν και στηρίζουν αυτήν την πολιτική. Γιατί στις κυβερνητικές θητείες τους γιγάντωσαν το ποσοστό των ελαστικά εργαζόμενων στο Δημόσιο. Γιατί είτε προχώρησαν απευθείας σε ιδιωτικοποιήσεις, είτε κατοχύρωσαν τη μονιμότητα των επιχειρηματιών και των εργολάβων στις κρατικές υπηρεσίες. Γιατί διατήρησαν σε ισχύ τον αντιδραστικό Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τον οποίο ενίσχυσε η κυβέρνηση της ΝΔ ψηφίζοντας το κατάπτυστο νέο πειθαρχικό δίκαιο, που ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση.

Ξαναζεσταίνουν τη συζήτηση περί αποκατάστασης του «κράτους δικαίου», καμουφλάροντας τον ταξικό χαρακτήρα του αστικού κράτους, που είναι εχθρικό προς τις λαϊκές ανάγκες όχι επειδή έχει ανίκανους διαχειριστές, αλλά επειδή πρέπει να υπηρετήσει και να διαχειριστεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εστιάζουν στα υπαρκτά φαινόμενα διαφθοράς και σαπίλας, αποκόπτοντάς τα από την υλική βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται.

Είναι τα κόμματα που έκοψαν ή διατήρησαν την κατάργηση δύο μισθών, και που σε κάθε ευκαιρία με τα «κοστολογημένα προγράμματά» τους επαναλαμβάνουν τον σεβασμό τους στα δημοσιονομικά δεδομένα, όπως κάνει και η κυβέρνηση άλλωστε, για να δικαιολογήσει ότι δεν μπορεί να επαναφέρει τον 13ο και τον 14ο μισθό, να δώσει πραγματικές αυξήσεις, να κάνει προσλήψεις τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπουν οι δικοί τους πετσοκομμένοι οργανισμοί. Για το ΠΑΣΟΚ ο 14ος μισθός παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες, ενώ για το κόμμα του Τσίπρα οι αυξήσεις σε ένα τμήμα των δημοσίων υπαλλήλων θα έρθουν μέσω της ένταξής τους σε ειδικό μισθολόγιο. Οι εργαζόμενοι που είναι σε αυτά, όμως, δεν παίρνουν 13ο και 14ο μισθό.

Ολοι μαζί αρνήθηκαν το 2019 - και συνεχίζουν να αρνούνται - την απαίτηση εκατοντάδων Σωματείων και Ομοσπονδιών του Δημοσίου να αρθεί η συνταγματική απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Την απαίτηση αυτή μόνο το ΚΚΕ τη στήριξε και την έφερε ως πρόταση στη Βουλή, στην προηγούμενη και στην τωρινή συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Η κυβέρνηση και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης συμφωνούν στο κύριο, καθώς η στάση τους καθορίζεται από τη στρατηγική τους: Το κράτος, στις συνθήκες πολεμικής οικονομίας, πρέπει να αναδιαμορφωθεί, να γίνει πιο «ευέλικτο» και αποτελεσματικό στις απαιτήσεις του κεφαλαίου, αλλά και πιο αυταρχικό και εχθρικό απέναντι στα λαϊκά δικαιώματα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι να δουλεύουν με ακόμα λιγότερα δικαιώματα και με μεγαλύτερη υποταγή στους «εθνικούς στόχους» για να συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό καθορίζει και τη συμφωνία τους με την αντιδραστική «αξιολόγηση», την οποία προώθησαν στις κυβερνητικές τους θητείες.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι κινητοποιήθηκαν όχι μόνο γιατί απέρριψαν τα ψέματα της κυβέρνησης, αλλά και γιατί προσπέρασαν την αγωνιώδη προσπάθεια των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας να τους εφησυχάσουν ότι η κυβερνητική πρόταση για την άρση της μονιμότητας είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα, ότι έχει μόνο αποπροσανατολιστική στόχευση. Κινητοποιήθηκαν απομονώνοντας τις συνδικαλιστικές ηγεσίες της κυβέρνησης και της σοσιαλδημοκρατίας, που υπονόμευσαν κάθε αγωνιστική πρωτοβουλία με επιχειρήματα όπως «δεν βλέπουμε συνδικαλιστές να ενδιαφέρονται», «η συνταγματική αναθεώρηση δεν θα περάσει για τους δημοσίους υπαλλήλους», «η απεργία δεν αποβλέπει πουθενά», «οι συγκεντρώσεις τον Ιούλη δεν έχουν κόσμο». Δικαίως αναρωτιούνται τι τους θέλει τους φίλους ο Μητσοτάκης όταν έχει τέτοιους «εχθρούς».

Πλέον έχει συσσωρευτεί πείρα στους δημόσιους υπαλλήλους. Η συζήτηση των συμπερασμάτων της γίνεται όπλο τους. Σήμερα, περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι οι στιγμές που η κυβέρνηση δυσκολεύτηκε και ζορίστηκε ήταν όταν συνάντησε απέναντί της έναν οργανωμένο λαό. Οταν η οργή μετατράπηκε σε ογκώδη συλλαλητήρια και απεργίες για το έγκλημα στα Τέμπη. Οταν αντί για τον «κοινωνικό αυτοματισμό» επικράτησαν η δύναμη της αλληλεγγύης και τα συγκλονιστικά αγροτικά μπλόκα. Οταν καθημερινά εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και η νεολαία δεν παγιδεύονται στη μοιρολατρία, στην ηττοπάθεια, δεν εναποθέτουν τη λύση έξω από τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο μοναδικός αντίπαλος που η κυβέρνηση λογαριάζει και με τον οποίο «τα βρήκε σκούρα».

Να ανοίξουμε τον δρόμο της ανατροπής

Αυτός είναι ο αντίπαλος της κυβέρνησης που θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη. Τα κόμματα που κρύβουν από τους εργαζόμενους ότι την επόμενη μέρα θα επωμιστούν περισσότερα βάρη, ότι θα κληθούν σε μεγαλύτερες θυσίες προκειμένου να συμμετέχει η χώρα στους πολέμους, δεν είναι αντίπαλοι της κυβέρνησης αλλά σύμμαχοί της. Οσο κι αν βαφτίζουν την κυβερνητική εναλλαγή ως πολιτική αλλαγή, η αντιλαϊκή επίθεση θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση. Μόνο οι «μπροστινοί» θα αλλάξουν.

Στη ΔΕΘ οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα κοιτάνε το μπαλκόνι προσδοκώντας ψίχουλα. Θα πάνε με τις σημαίες και τα πανό τους, κλιμακώνοντας την πάλη τους για αυξήσεις 20% στους μισθούς τους, για επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μαζί με όλο τον λαό θα απαιτήσουν: «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία».

Σε αυτόν τον αγώνα τα μέλη και στελέχη του ΚΚΕ πρωτοστατούν, για να μην πιστέψει ο λαός στον στόχο της «ανάπτυξης για όλους», για να μην υποταχθεί στα τετελεσμένα που δημιουργεί η βαρβαρότητα και αναζητήσει τη σταθερότητα στην αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει τη ζωή του. Για να ανοίξει με την πάλη του, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, τον δρόμο της ανατροπής, για να νικήσει και να ζήσει όπως του αξίζει.

Του

Γιώργου ΚΡΗΤΙΚΟΥ*

*Ο Γ. Κρητικός είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και του Τμήματος της ΚΕ για την Εργατική - Συνδικαλιστική Δουλειά