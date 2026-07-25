ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

«Να νικήσει το δίκιο μας, για να αλλάξει όλος ο κόσμος»

Συναυλία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οργανώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, κρατώντας την παρακαταθήκη από την περσινή, που μετατράπηκε σε συλλαλητήριο υπέρ του λαού της Παλαιστίνης.

Η συναυλία φέτος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Σεπτέμβρη, στις 9 μ.μ. στο Θέατρο Πέτρας, με το συγκρότημα Banda Entopica, στο πλαίσιο του φεστιβάλ του δήμου Πετρούπολης και με ορίζοντα το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη.

«Με το τραγούδι, τον χορό να προετοιμαστούμε, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ μας, την αλληλεγγύη, την πίστη στον αγώνα μας και τη νίκη», σημειώνει το Συνδικάτο στο κάλεσμά του. Αλλά και για την ενίσχυσή του, «για να ξεπεραστούν κάθε είδους δυσκολίες, να δώσουμε μαζικό, ταξικό μαχητικό "παρών" στο συλλαλητήριο των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Σωματείων στη Θεσσαλονίκη στην πλατεία ΧΑΝΘ στις 5.30 μ.μ. το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, ως προοπτική κλιμάκωσης του αγώνα. Γι' αυτό τη συναυλία τη βλέπουμε ενταγμένη στο πλαίσιο της δράσης μας αυτήν την περίοδο».

Οι οικοδόμοι παίρνουν τη σκυτάλη από την απεργία στις 24 Ιούνη, όταν μαζί με άλλους κλάδους έδωσαν απάντηση στον πόλεμο που διεξάγουν ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνημα το κεφάλαιο, το κράτος του, τα κόμματά του και τα τσιράκια του.

Το Συνδικάτο επισημαίνει ότι συγκρούονται δύο κόσμοι: «Από τη μια ο κόσμος της βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης, των πολέμων, της προσφυγιάς και της φτώχειας. Αυτός που υπερασπίζονται όλοι οι παλιότεροι και νέοι μεσσίες που έχουν εγκληματήσει εις βάρος των εργαζομένων, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, και έρχονται με νέα και παλιότερα παραμύθια να μας πουν ότι δεν υπάρχει άλλος για εμάς.

Από την άλλη είναι ο κόσμος ο δικός μας. Των ανθρώπων της δουλειάς, του μόχθου και της βιοπάλης, της αλληλεγγύης, του αγώνα για να ανατραπεί η σαπίλα και βαρβαρότητα του κέρδους, για έναν κόσμο πραγματικά αντάξιό μας. Οπου δεν θα σκοτωνόμαστε κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς, όπου δεν θα καιγόμαστε και θα πνιγόμαστε από την έλλειψη υποδομών, όπου δεν θα τελειώνει ο μισθός στα μέσα του μήνα. Για να μπορούν να μορφώνονται τα παιδιά μας χωρίς ταξικούς φραγμούς, με πρόσβαση στην Υγεία και στον Πολιτισμό, με ελεύθερο δημιουργικό χρόνο». Και καλεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους φορείς να δώσουν το «παρών» στη συναυλία.

Εισιτήρια διατίθενται:

Ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr/event/theatro-petras-banda-entopica-2026/

Τηλεφωνικά στο 2107234567.

Επίσης στην έδρα του Συνδικάτου, Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος, στον 2ο όροφο, τηλ. 2103827122, από 9 π.μ. έως 1 μ.μ. και από 6 μ.μ. έως 8 μ.μ., και στα Παραρτήματα καθημερινά από 6 μ.μ. έως 8 μ.μ.

Οι τιμές των εισιτηρίων: Προπώληση 12 ευρώ, ταμείο 15 ευρώ, δωρεάν για ΑμεΑ με τους συνοδούς τους και για παιδιά έως 8 ετών. Για τους πρώτους που θα τα προμηθευτούν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι 10 ευρώ.