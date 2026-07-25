Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!

Στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο | Στον ρυθμό της προετοιμασίας συνδικάτα και φορείς

Ανεβάζουν ταχύτητες Συνδικάτα και Ομοσπονδίες σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ξεδιπλώνοντας πολύμορφη δράση για την επιτυχία του μεγάλου πανελλαδικού παλλαϊκού συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!», το μεγάλο αυτό αγωνιστικό ραντεβού στη Θεσσαλονίκη αποτελεί βήμα κλιμάκωσης των μαχών που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε κλάδους και χώρους δουλειάς.

Μεγάλοι κλάδοι όπως οι Κατασκευές, τα Τρόφιμα - Ποτά, ο Επισιτισμός - Τουρισμός έδωσαν στις 24 Ιούνη απεργιακή απάντηση στη βαρβαρότητα του κράτους, των εργοδοτών και των αστικών πολιτικών κομμάτων. Τη σκυτάλη πήραν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με στάση εργασίας στις 14 Ιούλη και μαζί με τους φοιτητές αντιτάχθηκαν στη συνταγματική αναθεώρηση που κάνει το κράτος ακόμα πιο εχθρικό για τον λαό και πιο φιλικό προς τα συμφέροντα των ομίλων. Ο απεργιακός κλοιός απλώθηκε μέχρι και στο Θριάσιο στις 16 Ιούλη, μετά το νέο κρατικό - εργοδοτικό έγκλημα στον Ασπρόπυργο, ενώ συνέχισαν οι εμποροϋπάλληλοι που την Κυριακή 19 Ιούλη απ' όλες τις πόλεις της Ελλάδας ξεκαθάρισαν: «Τις Κυριακές τις θέλουμε για μας και τα παιδιά μας - Δεν τις χαρίζουμε στα αφεντικά μας».

Αυτές οι μάχες αποτελούν παρακαταθήκη για τη συνέχεια, ώστε το μεγάλο ποτάμι των εργατών, των μικρών αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών και της νεολαίας να στείλει ηχηρό μήνυμα στα προεκλογικά «μπαλκόνια» που θα στηθούν στη ΔΕΘ, ότι θα τσαλαπατήσουν τη σταθερότητα του συστήματος της εκμετάλλευσης και των πολέμων.

Στο πλαίσιο αυτό πληθαίνουν οι αποφάσεις συμμετοχής, οι συσκέψεις και οι εκδηλώσεις για την οργανωμένη μαζική μετάβαση εργαζομένων από όλη τη χώρα στη Θεσσαλονίκη.

Μπροστά σε μια περίοδο όπου προετοιμάζεται γενικευμένη επίθεση στα δικαιώματα και στις λαϊκές ανάγκες, για να εξασφαλιστούν δισεκατομμύρια στην πολεμική οικονομία και νέα πεδία κερδοφορίας, οι εργαζόμενοι βάζουν στο προσκήνιο τις δικές τους διεκδικήσεις. Δυναμώνουν την οργάνωση και τον κοινό αγώνα για μισθούς, σταθερή δουλειά, δημόσια Υγεία και Παιδεία, ενάντια στις θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη των ομίλων.

Διαλέγουμε τις ζωές μας και όχι τον πόλεμο και τα κέρδη τους

«Στις 5 Σεπτέμβρη να ακουστεί δυνατά από τη Θεσσαλονίκη: Διαλέγουμε τις ζωές μας και όχι τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Να γίνει το συλλαλητήριο ένας μεγάλος σταθμός αγωνιστικής κλιμάκωσης, απάντηση στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία, στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στα κόμματα που υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική», τονίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, που μέχρι τώρα είναι οι εξής:

Εργατικά Κέντρα: Πειραιά, Πάτρας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Λαμίας, Τρικάλων, Λαυρίου - Ανατ. Αττικής, Αγρινίου, Ημαθίας, Φωκίδας.

Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, Εμφιαλωμένων Ποτών, Λογιστών, Φαρμάκου, Τύπου - Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας, Ειδικής Αγωγής, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Υπουργείου Γεωργίας, Υπουργείου Ανάπτυξης και Φορέων Δημόσιου Τομέα.

Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ: Πρέβεζας, Λευκάδας.

Επίσης, δεκάδες σωματεία από όλους τους κλάδους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οργανώνουν Γενικές Συνελεύσεις και αποφασίζουν τη μαζική μετάβαση στη Θεσσαλονίκη, παίρνοντας και όλα τα πρακτικά μέτρα για να διευκολυνθεί η συμμετοχή.

Σε μαζική συμμετοχή καλούν και οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, με συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσουν στις 6 μ.μ. στον πεζόδρομο της πλατείας Αγίας Σοφίας, και θα ακολουθήσει η πορεία.

Σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, για την προετοιμασία του συλλαλητηρίου, σωματεία της Θεσσαλονίκης οργανώνουν και σύσκεψη την Τρίτη 25 Αυγούστου στις 7.30 μ.μ., στο Πάρκο 4 Εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Μαζί τους και οι αυτοαπασχολούμενοι

Με σύνθημα «Ούτε αναμονή ούτε ανοχή! Το δικαίωμά μας σε αξιοπρεπή ζωή και εργασία είναι αδιαπραγμάτευτο» παίρνει θέση και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Ανάμεσα στις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας είναι η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επίσης αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Στον δρόμο και οι αγρότες

«Θα είμαστε εκεί μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους των βιοπαλαιστών των πόλεων, τους φοιτητές και τις γυναικείες οργανώσεις. Ολους αυτούς που στάθηκαν στο πλευρό μας στον μεγάλο αγώνα του χειμώνα. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, απαιτούμε το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μόχθο μας. Τώρα οργανώνουμε τη διεκδίκησή μας. Καλούμε κάθε Σύλλογο και Ομοσπονδία να συντονιστούμε και να οργανώσουμε τη δράση μας. Η δύναμή μας βρίσκεται στον ενωμένο, μαζικό και ανυποχώρητο αγώνα», σημειώνει και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που καλεί τους Αγροτικούς Συλλόγους να διαδηλώσουν στη ΔΕΘ με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Κάλεσμα συμμετοχής και από τους φοιτητές

Μαζί με τα εργατικά συνδικάτα, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, στον δρόμο θα βρεθούν και οι φοιτητές. Στο πλαίσιο αυτά, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών σημειώνει ότι «σε όλες τις μάχες που δώσαμε επιβεβαιώθηκε πως αυτό που φοβούνται οι κυβερνήσεις και το σύστημα είναι η οργάνωση του λαού και της νεολαίας. Οι στιγμές που μας χάρισαν χαμόγελα και ελπίδα, ήταν οι ίδιες που τους χάρισαν φόβο και τρόμο. Οι στιγμές των μικρών και μεγάλων αγώνων, των διαδηλώσεων, των απεργιών όπου βρισκόμασταν χέρι - χέρι με τους εργάτες, των αγροτικών μπλόκων. Ο,τι κέρδισε ο λαός το κέρδισε με τον αγώνα του. Ετσι καταφέραμε και οι φοιτητές να βάλουμε εμπόδια σε αντιεκπαιδευτικούς νόμους, να έχουμε κατακτήσεις».

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κινητοποιήσεων οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης οργανώνουν:

- Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 25 Αυγούστου, στις 11 π.μ. μπροστά από το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ.

- Σύσκεψη Φοιτητικών Συλλόγων την Τρίτη 1η Σεπτέμβρη, στην αίθουσα Α5 των Ηλεκτρολόγων.

Οι γυναίκες του μόχθου θα δώσουν το «παρών» στη ΔΕΘ

«Δεν μας πείθουν παλιοί και νέοι σωτήρες που βγάζουν λάδι τους εκμεταλλευτές μας, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για να πάρουν από αυτούς το χρίσμα της κυβερνητικής εξουσίας και να συνεχίσουν την εφαρμογή της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής μπροστά στην όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και στην επερχόμενη νέα καπιταλιστική κρίση. Καμία αυταπάτη, καμία αναμονή!Δυναμώνουμε το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, τα εργατικά σωματεία, τις ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, τους αγροτικούς και φοιτητικούς συλλόγους», τονίζει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας στο κάλεσμά της.