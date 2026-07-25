Η εμπορευματοποίηση του Πολιτισμού έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και στο περιεχόμενο της Τέχνης

Αποσπάσματα από την τοποθέτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γ. Δελή στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, που συζητείται στην Ολομέλεια την Τρίτη

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού δεν ιδρύει απλώς μία ακόμα ανώνυμη εταιρεία. Κάνει και κάτι περισσότερο:

Αποκρυσταλλώνει νομοθετικά τη στρατηγική εκείνη πολιτική με την οποία το κράτος αντιμετωπίζει την πολιτιστική κληρονομιά. Θα λέγαμε ότι ολοκληρώνεται σήμερα μια πορεία, αλλά δεν ξέρουμε τι ακόμα μπορεί να μας επιφυλάσσετε, γιατί ποτέ δεν σταματάτε να μας εκπλήσσετε!

Και αυτή η πορεία, που διαρκεί χρόνια τώρα, ξεκίνησε το 2020, με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων να μετατρέπεται σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), συνεχίστηκε με τα μεγάλα δημόσια μουσεία να αποσπώνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και να γίνονται ΝΠΔΔ, για να φτάσει γρήγορα γρήγορα στην επέκταση των χορηγιών, στις παραχωρήσεις χώρων για ιδιωτικές εκδηλώσεις, στις εμπορικές χρήσεις των πολιτιστικών μνημείων, στις αυξήσεις των εισιτηρίων, στις ιδιωτικές VIP ξεναγήσεις των 5 ατόμων και των 5.000 ευρώ στην Ακρόπολη, και στις παραχωρήσεις υπηρεσιών σε ιδιώτες, όπως π.χ. οι τουαλέτες και τα ντουλαπάκια προσωρινής αποθήκευσης (lockers) στην Ακρόπολη (...).

Και τώρα, για όλα αυτά, τα εμπορικά και τα «business as usual», έρχεστε και φτιάχνετε και μια ανώνυμη εταιρεία για να τα οργανώσει και να τα διαχειριστεί (...). Μας λέτε, χωρίς καθόλου αναστολές, ότι όλα υποτάσσονται στο κέρδος και μάλιστα γι' αυτό δεν έχετε κανένα πρόβλημα να ξεπεράσετε ακόμα και τα δικά σας όρια, ακόμα και τους συνταγματικούς περιορισμούς, κάτι που βέβαια μόνο ασυνήθιστο δεν είναι, προκειμένου π.χ. να γίνει ακόμα μεγαλύτερο το κομμάτι της οικονομικής πίτας που αφορά τον Πολιτισμό και συνδέεται με τον Τουρισμό.

Μιλάμε δηλαδή, χωρίς υπερβολή, για την απογείωση της αγοραίας αντίληψης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς (...).

Η πολιτιστική κληρονομιά ως εμπειρία...

Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που ο βασικός και σταθερός του άξονας είναι η εμπορική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην υπηρεσία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δηλαδή των επιχειρηματικών κερδών.

Μόνο που έτσι η κυβέρνηση απαξιώνει όλη εκείνη την παιδευτική, μορφωτική και κοινωνική αποστολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αυτή έπρεπε να πρωτοστατεί, και στη θέση της προτάσσει τη λογική της παροχής «υπηρεσιών», «προϊόντων» και «εμπειριών», εν ονόματι πάντα της κερδοφορίας.

Για την κυβέρνηση δηλαδή και για την πολιτική της αντίληψη, στο επίκεντρο δεν βρίσκεται ο άνθρωπος που έρχεται σε επαφή με την Ιστορία ώστε να τη γνωρίσει, να την κατανοήσει και επομένως να διδαχθεί από αυτή. Βρίσκεται ο άνθρωπος, αλλά ως ένας απλός επισκέπτης, ένας απλός καταναλωτής και μόνο, διαφόρων πολιτιστικών υπηρεσιών και εμπειριών (...).

Δηλαδή από την ιστορική γνώση, η οποία θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο, περνάμε και μένουμε μόνο στην επιφανειακή εμπειρία, αφού αυτό που προβάλλεται δεν είναι παρά μια αποσπασματική, αισθητηριακή επαφή με το μνημείο, και μάλιστα πολλές φορές ενταγμένη και σε δραστηριότητες τελείως άσχετες με τον ιστορικό του χαρακτήρα: Γαστρονομικές εκδηλώσεις, δεξιώσεις, επιδείξεις μόδας, εταιρικά γεγονότα και πολλές άλλες εμπορικές χρήσεις (...).

Τα μνημεία δεν δημιουργήθηκαν για να λειτουργούν ως σκηνικό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ούτε για να αποφέρουν έσοδα στο κράτος και στους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτά. Η αποστολή τους είναι άλλη: Να διατηρούν ζωντανή την ιστορική μνήμη, να συμβάλλουν στη γνώση της κοινωνικής εξέλιξης και να αποτελούν μέσο μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης του λαού, ιδιαίτερα της νέας γενιάς (...).

...οικονομικό κεφάλαιο και τουριστικό προϊόν

Με το νομοσχέδιό σας προσεγγίζετε την πολιτιστική κληρονομιά πρωτίστως ως οικονομικό κεφάλαιο, ως τουριστικό προϊόν και ως ένα προνομιακό πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας που μπορεί να αποφέρει ολοένα και μεγαλύτερα έσοδα τόσο στο κράτος όσο και στους ιδιώτες που αναπτύσσουν εμπορικές δραστηριότητες γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία (...) Οσο για την πρόσβαση του λαού στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτή γίνεται ολοένα δυσκολότερη, με τις αυξήσεις των εισιτηρίων και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση των λαϊκών στρωμάτων (...).

Και, βέβαια, εκδηλώσεις κάθε είδους στα ιστορικά μνημεία... Τσικνοπέμπτη στο Μουσείο της Ακρόπολης, επίδειξη μόδας στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, γάμος στο Βυζαντινό Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο του Νιόκαστρου της Πύλου, αλλά και γαστρονομικές εκδηλώσεις σε 19 αρχαιολογικούς χώρους σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, όπως στην αρχαία Νεμέα, στην αρχαία Νικόπολη, στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά, μέχρι και στο Γεντί Κουλέ της Θεσσαλονίκης, αυτόν τον χώρο μαρτυρίου της νεότερης Ελλάδας. Και, βέβαια, τώρα πια, με τη νέα ΑΕ, η λίστα θα διευρυνθεί.

Αυτά θέλετε να είναι η εικόνα του πολιτισμού μας; Αν όμως αυτό είναι το όραμά σας, τότε γιατί ενοχλείστε από τις δεξιώσεις και τα πάρτι στο Βρετανικό Μουσείο μπροστά στα γλυπτά του Παρθενώνα;

Ασφαλώς και το νομοσχέδιο πατάει πάνω σε χρόνια προβλήματα, που δημιουργούν η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση και η απαξίωση όλων των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ που ασχολούνται με την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αντί όμως να απολογηθείτε για τις κλειστές αίθουσες στα μουσεία, τους κλειστούς αρχαιολογικούς χώρους, την απαξίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τις ελλείψεις σε αρχαιολόγους, συντηρητές, φύλακες, τους χαμηλούς μισθούς των υπαλλήλων του υπουργείου Πολιτισμού και για τους ακόμα χειρότερους μισθούς και όρους εργασίας των συμβασιούχων εργαζομένων, έρχεστε επιθετικά.

Στους εργαζόμενους λέτε ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, για την ίδρυση όμως της ανώνυμης εταιρείας δίνετε 3.000.000 αρχικό κεφάλαιο και για προσλήψεις στελεχών, επιτελείων και διαφόρων τεχνοκρατών.

Δηλαδή, δημιουργείτε με δημόσιο χρήμα μια ανώνυμη εταιρεία για να διαχειρίζεται και να εμπορευματοποιεί την πολιτιστική περιουσία της χώρας.

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι λαϊκή περιουσία, πηγή γνώσης, ιστορικής μνήμης και διαπαιδαγώγησης

Η διαφωνία του ΚΚΕ δεν μένει στο οργανωτικό σχήμα, είναι δομική. Διαφωνούμε συνολικά με τη στρατηγική που ακολουθείται από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, και η οποία αντιμετωπίζει τον Πολιτισμό ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της τουριστικής βιομηχανίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας (...).

Το μνημείο μετατρέπεται σταδιακά από φορέα ιστορικής μνήμης σε οικονομικό περιουσιακό στοιχείο που πρέπει να «αποδώσει». Μόνο που όλα αυτά ούτε πρόοδος είναι, ούτε εξέλιξη. Μια χυδαία, αγοραία πολιτική είναι, που υποτάσσει τα πάντα στο κέρδος (...).

Για το ΚΚΕ η πολιτιστική κληρονομιά είναι συλλογικό δημιούργημα των λαών, λαϊκή περιουσία, πηγή γνώσης, ιστορικής μνήμης και διαπαιδαγώγησης. Συνεπώς η προστασία, η έρευνα, η συντήρηση και η ανάδειξή της αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του κράτους και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με επαρκή δημόσια χρηματοδότηση, μόνιμο προσωπικό και επιστημονικά κριτήρια, χωρίς επιχειρηματική δράση και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, και χωρίς να εξαρτώνται από την κερδοφορία.

Σχετικά με το ΕΚΚΟΜΕΔ

Σταθήκαμε αντίθετοι όχι από το 2024, αλλά από την αρχή του ακόμα, το 2015, ως Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΚΟΜΕ) της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και από τότε προειδοποιούσαμε ότι δημιουργείται κίνδυνος για το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον μόνο φορέα που είχε ως αποστολή του την Τέχνη και όχι την επένδυση, και ότι φτιαχνόταν ένας υπερ-οργανισμός, προορισμένος να απορροφήσει σταδιακά κάθε πλευρά του οπτικοακουστικού τομέα κάτω από μία διοίκηση.

Το 2017, πάνω σε αυτήν τη βάση, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Cash Rebate.

Στη συνέχεια, το 2021, μεταφέρθηκε στο ΕΚΟΜΕ ακόμα και η διαχείριση του ειδικού φόρου 1,5% επί του τζίρου των τηλεοπτικών σταθμών - φόρου για τον οποίο έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα ως Κόμμα και έχουμε καταθέσει κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις, ακριβώς επειδή θα έπρεπε να στηρίζει την ανεξάρτητη παραγωγή.

Με όλες όμως τις μετατροπές που ακολούθησαν η υποχρέωση αυτή έχει στην πράξη απενεργοποιηθεί: Το κράτος «δεν βρίσκει τρόπο» να την επιβάλει στα κανάλια, βρίσκει όμως τρόπο να τους δίνει, την ίδια στιγμή, νέα δωράκια μέσω της ενίσχυσης Cash Rebate.

Το 2024 συγχωνεύτηκαν ΕΚΚ και ΕΚΟΜΕ στο σημερινό Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), παρά τις εκατοντάδες υπογραφές δημιουργών, καθώς και μεγάλου τμήματος του χώρου και των σωματείων που είχαν εκφράσει την ανησυχία τους και ζήτησαν απόσυρση.

Και τώρα έρχεται το παρόν νομοσχέδιο να κωδικοποιήσει σε μόνιμη νομοθεσία όλη αυτήν τη διαδρομή των 11 ετών.

Πάνω από το 60% των εγκρίσεων Cash Rebate κατευθύνεται σε τηλεοπτικό περιεχόμενο, ακριβώς εκεί όπου καταγγέλλονται συστηματικά οι πιο ασφυκτικές συνθήκες εργασίας: Βάρδιες που φτάνουν τις 14, 15, ακόμα και 17 ώρες, συμβάσεις 30 έως 50 ημερών, εργασία χωρίς ρεπό.

Η αύξηση της απασχόλησης δεν σημαίνει αυτόματα βελτίωση της ζωής όσων εργάζονται. Μπορεί κάλλιστα να σημαίνει ένταση της εκμετάλλευσης πάνω στον ίδιο ή και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων.

Το ίδιο το πρόγραμμα Cash Rebate Greece υπάγεται ρητά στον ενωσιακό Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (GBER), το ίδιο νομικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που χρησιμοποιεί η ΕΕ για την Ενέργεια, την «πράσινη» και «ψηφιακή» μετάβαση, τη βιομηχανική πολιτική, τις υποδομές.

Με άλλα λόγια, ο οπτικοακουστικός τομέας δεν αντιμετωπίζεται καν ως ζήτημα πολιτιστικής πολιτικής· Αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη κομμάτι της συνολικής αναπτυξιακής και βιομηχανικής στρατηγικής της Ενωσης, στην ίδια νομική κατηγορία με τα εργοστάσια, τους αγωγούς, τα data centers.

Στο στόχαστρο και το περιεχόμενο του έργου

Ο νόμος όμως δεν μιλάει μόνο για χρήμα.

Μιλάει και για «πολιτιστική διπλωματία» - και αυτό δεν είναι μια αθώα λέξη. Και δεν είναι σύμπτωση ότι αυτή η κατεύθυνση δυναμώνει τη στιγμή που σκληραίνουν ο έλεγχος και η καταστολή στο ίδιο το περιεχόμενο.

Ολοι θυμόμαστε ότι πριν λίγα χρόνια επιχειρήθηκε, στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων, η υπαγωγή του οπτικοακουστικού έργου στις διατάξεις του λεγόμενου «τρομονόμου» περί υποκίνησης σε βία - μια πρόταση που τελικά ενσωματώθηκε εν μέρει.

Δηλαδή με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας να αντιμετωπίζεται ως ύποπτο κάθε ριζοσπαστικό ή αντισυστημικό περιεχόμενο, κάθε έργο που παίρνει το μέρος του λαϊκού κινήματος.

Με λίγα λόγια, η εμπορευματοποίηση που βαθαίνει στην Τέχνη δεν είναι απλά και μόνο ένα οικονομικό μέγεθος, αλλά έχει πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και στο ίδιο το περιεχόμενο της Τέχνης, διαστρεβλώνοντας και ευτελίζοντάς το.