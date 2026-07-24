ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΚΟ

Να μη χαθεί καμία θέση εργασίας η απαίτηση των απεργών

Σε μαζική στάση εργασίας προχώρησαν χθες οι εργαζόμενοι στις ΜΚΟ πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενάντια στο κλείσιμο δομών που πρόκειται να φτάσουν τις οχτώ στο σύνολο και άλλες τέσσερις επείγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Τα παραπάνω σημαίνουν περίπου 350 απολύσεις μέσα σε ένα δίμηνο, ενώ επίκεινται και άλλες με το κλείσιμο των δομών.

Το Σωματείο άλλωστε από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε το απαράδεκτο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Ασυλο που έχει και τα παραπάνω αποτελέσματα. Οπως σημείωνε το συγκεκριμένο έκτρωμα ήρθε «σε μια περίοδο που τα κράτη της ΕΕ ετοιμάζονται και οχυρώνονται μπροστά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται, αυξάνοντας την καταστολή απέναντι σε ξεριζωμένους, ταλαιπωρημένους ανθρώπους που η δική τους πολιτική δημιουργεί, και ανακατευθύνοντας τους πόρους προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήμα για την πολεμική τους μηχανή».

Στα πλαίσια αυτά διεκδικεί να απορροφηθούν οι εργαζόμενοι σε άλλα προγράμματα και να μη χαθεί καμία θέση εργασίας. Επιπλέον, καταγγέλλουν το άθλιο καθεστώς των ορισμένου χρόνου συμβάσεων, που όπως τονίζουν κρατά σε ομηρία τους εργαζόμενους να εργάζονται έως και 20 χρόνια στον ίδιο εργοδότη από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Στα πλαίσια αυτά, απαιτούν τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου για όσους εργαζόμενους είναι πάνω από έναν χρόνο στον ίδιο εργοδότη και διεκδικούν επίδομα ανεργίας για όσους εργαζόμενους δεν έχουν κλείσει χρόνο.

Για όλα τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον διευθυντή του γραφείου του υπουργού και αντιπροσωπεία του Σωματείου, μαζί με τον Παναγιώτη Παπαγεωργόπουλο, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Το Σωματείο έθεσε τα παραπάνω ζητήματα απαιτώντας άμεση λύση και όχι ευχολόγια, με την πλευρά του υπουργείου να δεσμεύεται να έχει απάντηση μέσα σε μια εβδομάδα.

Το Σωματείο θα πραγματοποιήσει νέα κινητοποίηση την επόμενη Τρίτη 28 Ιούλη, στο υπουργείο Εργασίας, απαιτώντας να μη χαθεί καμία θέση εργασίας.

Ερώτηση από το ΚΚΕ στη Βουλή

Ερώτηση κατέθεσε για το παραπάνω ζήτημα το ΚΚΕ στη Βουλή, με τους βουλευτές του να επισημαίνουν τα αποτελέσματα της εγκληματικής πολιτικής της ΕΕ και της συμμετοχής στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που βιώνουν οι κατατρεγμένοι και οι ξεριζωμένοι από μια σειρά χώρες.

Το ίδιο και οι εργαζόμενοι στις ΜΚΟ που «ξεκοκαλίζουν» τα κάθε λογής προγράμματα, ενώ με το κλείσιμο εκατοντάδες θα πεταχτούν στον δρόμο. Στην Ερώτηση τονίζεται πως «το κλείσιμο δομών δεν αφορά τις απαράδεκτες και άθλιες δομές - φυλακές και τα hot spot διαλογής που έχουν δημιουργήσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά δομές φιλοξενίας που αφορούν το πιο ευαίσθητο κομμάτι των μεταναστών και των προσφύγων, των παιδιών, τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και τις Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων».

Επιπλέον, «οι δομές αυτές, παρά τις σοβαρές ελλείψεις τους, παίζουν σημαντικό ρόλο συνολικά στην επιβίωση των ανήλικων ασυνόδευτων στη χώρα μας. Οι Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας, όπου έμεναν για ορισμένο χρόνο τα παιδιά μετά από την παρέμβαση του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης (που πρόσφατα ουσιαστικά έκλεισε με κυβερνητική απόφαση), παρέχουν άμεση στέγαση, Ασφάλεια, ρουχισμό, πρώτο ιατρικό έλεγχο κ.λπ. Τα Κέντρα Φιλοξενίας έχουν σημαντικό ρόλο στη μόνιμη στέγη, στην προσπάθεια για σχολική ένταξη, εκμάθηση της γλώσσας, συνολικά στην κοινωνική και πολιτιστική ένταξη, με αντίστοιχη ψυχολογική υποστήριξη, υγειονομική περίθαλψη κ.λπ. Φυσικά, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι, που τώρα πετιούνται στον δρόμο, έχουν αποκτήσει και αντίστοιχη σημαντική και κρίσιμη πείρα σε αυτόν τον δύσκολο και απαιτητικό τομέα δουλειάς».

Παράλληλα, καταγγέλλουν τα ψέματα της κυβέρνησης για τη δήθεν «μείωση των ροών», όχι μόνο εξαιτίας της κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου, αλλά και λόγω της ανεπάρκειας τεκμηρίωσης της θέσης αυτής.

Στα πλαίσια αυτά και με την Ερώτηση του Κόμματος μεταφέρονται οι δίκαιες διεκδικήσεις:

- Να καταργηθεί το Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Ασυλο, που μετατρέπει τη χώρα μας σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών και εργαστήρι εφαρμογής των πιο απάνθρωπων μέτρων σε βάρος απελπισμένων ανθρώπων.

- Εφαρμογή της Συνθήκης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, χωρίς τους απαράδεκτους κόφτες των ασφαλών χωρών.

- Ασυλο σε όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, την ιμπεριαλιστική βία και τις διώξεις, με μετάβαση στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους.

- Προστασία προσφύγων και μεταναστών με ευθύνη του κράτους και χωρίς εμπλοκή ΜΚΟ ή διάφορων ιδιωτών.

- Προστασία όλων των παιδιών χωρίς εξαιρέσεις.

- Αδειες διαμονής και δικαιώματα σε όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας.

Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους και τον λαό «να παλέψουμε μαζί ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, ενάντια στο σύστημα της φτώχειας των πολέμων, της εκμετάλλευσης όπου γης. Να συγκρουστεί με το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και να το ανατρέψει. Για να ανοίξει τον δρόμο και να οικοδομήσει την ελπίδα του μέλλοντος, τον δικό του σοσιαλιστικό κόσμο της ευημερίας, της ειρήνης και της αδελφοσύνης των λαών».

Με βάση τα παραπάνω, ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, ώστε να προστατευθούν ουσιαστικά όλα τα ασυνόδευτα ανήλικα που ζουν και φτάνουν στη χώρα μας, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι που έχασαν τη δουλειά τους στις σχετικές δομές το προηγούμενο διάστημα και αυτοί που πρόκειται να μείνουν στον δρόμο τις επόμενες μέρες, να παραμείνουν στην εργασία τους με ευθύνη του κράτους, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας.