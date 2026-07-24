ΚΙΝΑ

Διήμερες ασκήσεις με αληθινά πυρά στα ανοιχτά της Ταϊβάν

Διήμερες στρατιωτικές ασκήσεις με αληθινά πυρά ξεκίνησε χτες και ολοκληρώνει σήμερα η Κίνα στα ανοιχτά της Ταϊβάν (σ.σ. στα ανοιχτά της νοτιοανατολικής κινεζικής επαρχίας Φουτζιάν), λίγα 24ωρα μετά το «περιστατικό» που σημειώθηκε στην ίδια περιοχή μεταξύ Κίνας - Φιλιππίνων και προκάλεσε την έντονη κριτική από Ουάσινγκτον, Μανίλα αλλά και άλλες χώρες της περιφέρειας.

Το ταϊβανέζικο υπουργείο Αμυνας με ανάρτησή του στο «Χ» ανέφερε ότι στην περιοχή εμφανίστηκαν συνολικά 21 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και έξι πολεμικά πλοία.

Από τη μεριά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Μανίλα και το περιθώριο συναντήσεων που είχε με τους ομολόγους του από την ASEAN (Ενωση κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας) αλλά και άλλων κρατών της περιοχής, επέκρινε την έντονη στρατιωτική «κινητικότητα» της Κίνας στην περιοχή. Χαρακτηρίζοντας «αποσταθεροποιητικό γεγονός» την πρόσφατη βαλλιστική δοκιμή που έκανε το Πεκίνο και «ανησυχητική» την πρόσφατη «αντιπαράθεση» μεταξύ κινεζικής ακτοφυλακής και φιλιππινέζικου πολεμικού σκάφους σε διαφιλονικούμενη περιοχή στη Νότια Κινεζική Θάλασσα (ΝΚΘ), μίλησε για «προκλήσεις» και «αξιώσεις κυριαρχίας επί της επικράτειας» που συνιστούν «μια αυξανόμενη πρόκληση». Εσπευσε δε να επισημάνει ότι «επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας προς τους εταίρους μας» στην περιοχή, ξεχωρίζοντας την αμυντική συμφωνία ΗΠΑ - Φιλιππίνων (που περιλαμβάνει και ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης) «αλλά και τη δέσμευσή μας για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τον σεβασμό των εδαφικών δικαιωμάτων στην περιοχή», που συνέχισε, «είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της δέσμευσής μας στον Ινδο-Ειρηνικό και ειδικά μέσω του ASEAN».

Είπε, επίσης, ότι οι ΗΠΑ «διαφωνούν» με την αποστολή της ακτοφυλακής της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν και ότι τέτοιες ενέργειες από το Πεκίνο «έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα αυτού που προσπαθούμε να επεξεργαστούμε μαζί τους (σ.σ. με τους Κινέζους) όσον αφορά τη στρατηγική σταθερότητα», χαρακτηρίζοντας κατά τα άλλα «σημαντικό» Ουάσιγκτον και Πεκίνο να συνεχίσουν να συνομιλούν «ανεξάρτητα από τις διαφορές μας».

Σημειωτέον ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είχε απανωτές διμερείς επαφές στη Μανίλα με σχεδόν όλους τους ομολόγους του που παραβρέθηκαν στη φιλιππινέζικη πρωτεύουσα, ενώ κληθείς να σχολιάσει αν τελικά «έχει περιοριστεί» η παρουσία των ΗΠΑ στην περιφέρεια Ασίας - Ειρηνικού, τόνισε: «Ασχολούμαστε με την Ασία κάθε μέρα (...) Το (αμερικανικό) υπουργείο Πολέμου είναι παρόν σε όλη την Ασία. Το (αμερικανικό) υπουργείο Εξωτερικών και οι πρεσβείες μας "εμπλέκονται καθημερινά" στην Ασία. Εχουμε ισχυρές συνεργασίες και οικονομικούς δεσμούς με πολλές χώρες της Ασίας. Σχεδόν κάθε χώρα που εκπροσωπείται εδώ, στην ASEAN, είναι κάποια με την οποία ασχολούμαστε καθημερινά». Ενώ, μεταξύ άλλων πρόσθεσε ότι «υπάρχουν πολλά ανταγωνιστικά συμφέροντα στον κόσμο, οπότε νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει μια ανησυχία ότι η Αμερική είναι τόσο επικεντρωμένη σε ένα μέρος που δεν μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα άλλο. Αλλά ένα από τα σπουδαία πράγματα για τη χώρα μας είναι ότι είναι μια μεγάλη, ισχυρή χώρα. Εχει τη δυνατότητα να είναι παρούσα στο δυτικό ημισφαίριο, στον Ινδο-Ειρηνικό, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή και οπουδήποτε αλλού όπου τα συμφέροντά μας είναι ζωτικής σημασίας...».