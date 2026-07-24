Παρασκευή 24 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΚΙΑ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προχωρά και η κατασκευή του μαχητικού ΚΑΑΝ

Ξεκίνησε η παράδοση κινητήρων από την αμερικανική «General Electric»

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Σταθερά φαίνεται να αναπτύσσεται η συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ ειδικά στην πολεμική βιομηχανία, όπως προκύπτει και από όσα ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τουρκικής αεροναυτικής βιομηχανίας «TUSAS», Μεχμέτ Ντεμίρογλου, από τη Διεθνή Αεροπορική Εκθεση του Φάρνμπορο (στη Βρετανία).

Αναφερόμενος στην παραγωγή του, εγχώριας κατασκευής, μαχητικού αεροπλάνου πέμπτης γενιάς, KAAN, ο Ντεμίρογλου είπε ότι ήδη η Τουρκία διαθέτει 10 κινητήρες (που την προμήθευσε η ομώνυμη αμερικανική εταιρεία) «General Electric» F110 και υποστήριξε ότι στις 9 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η έγκριση εξαγωγής και για τους άλλους 80 κινητήρες από τις ΗΠΑ. Οπως είπε, απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες και δεν αναμένονται καθυστερήσεις στη μελλοντική παραγωγή του αεροσκάφους.

Ο ίδιος είπε ακόμα ότι η επίσημη παράδοση του πρώτου εκπαιδευτικού αεροσκάφους HURKUS στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα γίνει στις αρχές Αυγούστου, ενώ τα δύο πρωτότυπα του HURJET έχουν ήδη συμπληρώσει σχεδόν 500 ώρες πτήσης. Τέσσερα ακόμη πρωτότυπα αναμένεται να πετάξουν έως το τέλος του 2026.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι η «TUSAS» και η αμερικανική εταιρεία συμφώνησαν στις αρχές του 2026 να προχωρήσουν στην παραγωγή 39 επιπλέον ελικοπτέρων T70 (Black Hawk), για τα οποία η απαιτούμενη αμερικανική άδεια εξαγωγής έχει ήδη εκδοθεί. Μάλιστα είπε - αν και χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις - ότι έγιναν αλλαγές στους όρους της συμφωνίας για τον τελικό χρήστη των ελικοπτέρων, ώστε να «αντιμετωπιστούν» περιορισμοί που συνεπάγονται οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA.

Τα παραπάνω βεβαιώνουν ότι το αλισβερίσι μεταξύ Ουάσινγκτον και Αγκυρας «φουντώνει» - χωρίς φυσικά να εξαντλείται σε νέους εξοπλισμούς και παραγωγές της πολεμικής βιομηχανίας, παρά τις περίπλοκες διμερείς διαπραγματεύσεις για το θέμα των F-35. Ωστόσο και για το συγκεκριμένο θέμα, η Αγκυρα εντείνει επαφές για να μεταβιβάσει τα ρωσικά συστήματα «S-400» (ώστε να αρθούν οι κυρώσεις CAATSA) και μάλιστα εις γνώσιν της ρωσικής πλευράς, ιεραρχώντας περιπτώσεις πιθανών «πελατών» από τον αραβικό κόσμο και ειδικά τον Περσικό Κόλπο.

Στο μεταξύ, το τουρκικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι τον Αύγουστο θα σταλούν στη Βρετανία και οι πρώτοι πιλότοι που θα εκπαιδευτούν για τον χειρισμό μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon. Κάθε χρόνο θα αποστέλλεται στη Βρετανία νέα «φουρνιά» προσωπικού πτήσης και συντήρησης των συγκεκριμένων αεροπλάνων.

    

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