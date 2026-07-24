ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σφοδρά χτυπήματα σε στεριά και θάλασσα

Με την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία να εντείνεται με εκατέρωθεν σφοδρά χτυπήματα σε υποδομές και πλοία, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας,και των ΗΠΑ,συναντήθηκαν χθες στις Φιλιππίνες, στο περιθώριο της Συνόδου της ASEAN (Ενωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας).

Οι δύο πλευρές επανέλαβαν την ετοιμότητά τους για μια «πολιτική και διπλωματική διευθέτηση», δηλαδή για μια επανεκκίνηση των παζαριών, που έχουν «παγώσει», αλλά δεν έλειψαν και οι προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο ακόμα μεγαλύτερης κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το ρωσικό ΥΠΕΞ, ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε τον ομόλογό του ότι η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις προτάσεις που είχαν διατυπώσει οι Πρόεδροι των δύο χωρών, Ντ. Τραμπ και Βλ. Πούτιν, κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.

Ωστόσο προειδοποίησε τον Ρούμπιο ότι η ενίσχυση των παραδόσεων αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία δεν θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, αντιθέτως θα δυσχεράνει τις προσπάθειες «διευθέτησης».

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι συναντήθηκε στο Κίεβο με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, και συζήτησαν τις άδειες που θα δοθούν στην Ουκρανία για να κατασκευάζει στο έδαφος της πυραύλους Patriot.

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι η ναυτική αποστολή της ΕΕ στη Μεσόγειο έκανε ρεσάλτο σε άλλο ένα δεξαμενόπλοιο, το «MV South Star», με την «υποψία» ότι έπλεε υπό πλαστή σημαία Καμερούν και ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο». Το νέο ρεσάλτο έγινε στις 20 Ιούλη, όπως ανακοίνωσε η Κάγια Κάλας.

Από τις επιθέσεις των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ και στην Κριμαία.

Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία, εξαίρεση για τους εφοπλιστές του φυσικού αερίου

Επίσης χθες η ΕΕ αποφάσισε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 21ο, που περιλαμβάνει περιορισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην Ενέργεια, στο Εμπόριο και στα κρυπτονομίσματα. Μεταξύ άλλων προστίθενται άλλες 32 ρωσικές τράπεζες στη λίστα απαγόρευσης συναλλαγών της ΕΕ, ενώ για πρώτη φορά στοχεύονται πλοία και υποστηρικτικά μέσα που συνδέονται με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου.

Στο ζήτημα των μεταφορών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) συμφώνησαν σε μεταβατική εξαίρεση ενός έτους, που επιτρέπει στο ευρωπαϊκό εφοπλιστικό κεφάλαιο - με το ελληνικό σε εξέχουσα θέση - να συνεχίσει με τα πλοία του τη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες. Η εξαίρεση αφορά συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν τις 24/2/2022, ενώ οποιαδήποτε επέκταση των σχετικών μεταφορών από ευρωπαϊκές εταιρείες θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς.

Παράλληλα οι «27» συμφώνησαν να παρατείνουν για άλλους 12 μήνες το ισχύον πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, με στόχο να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές Ενέργειας.