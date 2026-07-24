ΗΠΑ

Εγκρίθηκε νομοσχέδιο για στρατιωτικές δαπάνες - μαμούθ 1,15 τρισ. δολαρίων

Με διαφορά μόλις τεσσάρων ψήφων, η ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε αργά το βράδυ της 22ας Ιούλη, με 216 ψήφους υπέρ έναντι 212 κατά, το νομοσχέδιο για την αμυντική στρατηγική των ΗΠΑ για το 2027 με απαιτήσεις για στρατιωτικές δαπάνες μαμούθ, ύψους 1,15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στο διάστημα των 5 μηνών του πολέμου στο Ιράν το κόστος υπολογίζεται στα 37,5 δισ. δολάρια.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο που προωθείται για ψήφιση και στη Γερουσία, προβλέπει επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες ύψους 250 δισ. δολαρίων και αύξηση των μισθών των στρατιωτικών από 5 ως 7%.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, μολονότι ανέδειξε για μια άλλη μια φορά τις ενδοαστικές αντιθέσεις, εξήρε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, τονίζοντας πως θα παρέχει στους Αμερικανούς στρατιωτικούς αύξηση στις αποδοχές που είχε καθυστερήσει πολύ αλλά και αύξηση της πυρηνικής αποτροπής και της αντιπυραυλικής άμυνας στο φόντο των σχεδίων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία αντιπυραυλικού «Χρυσού Θόλου» πάνω από τη Βόρεια Αμερική.

Ορισμένες από τις διατάξεις για τους απώτερους στόχους της χρηματοδότησης - μαμούθ του Πενταγώνου για το 2027 βγάζουν «μάτι» για τους επόμενους ιμπεριαλιστικούς στόχους, όπως π.χ. εκείνη που προβλέπει ακόμη στενότερη συνεργασία ανάμεσα στους στρατούς ΗΠΑ και Ισραήλ. Πρόκειται για το κεφάλαιο του Τομέα 224 («United States-Israel Defense Technology Cooperation Initiative») που αποτελεί πλαίσιο βαθιάς στρατιωτικο-τεχνολογικής «σύζευξης». Περιγράφει διμερές πρόγραμμα Ερευνας και Ανάπτυξης για τη συμπαραγωγή καινοτόμων όπλων, κοινοπραξιών και συμφωνιών αδειοδότησης ανάμεσα στο αμερικανικό και το ισραηλινό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα. Προβλέπει, επίσης, συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων, κοινές γραμμές παραγωγής, κοινές εταιρικές δομές και ρυθμίσεις αδειοδότησης, ώστε το Ισραήλ να ενσωματωθεί στις αλυσίδες παραγωγής για όπλα, πυρομαχικά και πλατφόρμες (όπως π.χ. στην παραγωγή μαχητικών F35).