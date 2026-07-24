ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

Τραγικός θάνατος δύο πυροσβεστών στη Γαλλία

Τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μέσα στις οποίες οι πυροσβέστες καλούνται να ανταποκριθούν στον κρίσιμο ρόλο τους, φέρνει στο προσκήνιο ο θάνατος δύο ακόμα πυροσβεστών στη Γαλλία ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες στην ευρύτερη περιφέρεια του Μπορντό.

Οι δύο εργαζόμενοι, μικρότεροι των 40 χρονών, εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό όχημα με το οποίο είχαν σπεύσει - το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης - για να αντιμετωπίσουν την επέκταση σοβαρής φωτιάς που ξέσπασε στην περιφέρεια Ζιρόντ, κοντά μάλιστα στο αεροδρόμιο Μπορντό - Μερινιάκ, με αποτέλεσμα να διακοπούν για κάποιο χρονικό διάστημα οι απογειώσεις αεροπλάνων. Φτάνοντας σε λιβάδι που είχε παραδοθεί στις φλόγες και ενώ προσπαθούσαν να εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς σε πευκώνα δίπλα ακριβώς από πάρκινγκ του αεροδρομίου, οι δύο πυροσβέστες περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Ερωτήματα προκύπτουν για το σύστημα αυτοπροστασίας με το οποίο κανονικά είναι εξοπλισμένα τα πυροσβεστικά οχήματα, μεταξύ άλλων, καθώς η μία από τις δύο απανθρακωμένες σορούς εντοπίστηκε εκτός του οχήματος.

Οταν ένας πυροσβέστης περικυκλώνεται από τις φλόγες «οι οδηγίες είναι σαφείς: Καταφεύγετε στον χώρο επιβατών του οχήματος, που είναι σχεδιασμένο να αντιστέκεται στις φλόγες. (...) Οταν πατηθεί ένα κίτρινο κουμπί, ψεκάζονται οι τροχοί, τα παράθυρα και ολόκληρο το όχημα», εξήγησαν συνάδελφοι των δύο πυροσβεστών σε τοπικά ΜΜΕ. Ο εισαγγελέας Μπορντό, Ρενό Γκοντέλ, δήλωσε ότι η έρευνα για τα αίτια του θανάτου τους θα εστιάσει και σε πιθανή δυσλειτουργία του μηχανισμού αυτοπροστασίας του οχήματος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Λα Ντεπές» (La Depeche), η Γαλλία διαθέτει σήμερα συνολικά περίπου 250.000 πυροσβέστες, εκ των οποίων όμως οι 200.900 είναι εθελοντές πυροσβέστες, δηλαδή η ένταξή τους σε σχετικές επιχειρήσεις δεν είναι σταθερά σχεδιασμένη, όπως αντίστοιχα και η εκπαίδευσή τους δεν είναι σταθερή κ.τ.λ. Σταθερή είναι η απασχόλησή τους στην Πυροσβεστική μόνο για 44.300 από αυτούς ενώ 13.370 είναι οι «στρατιωτικοί πυροσβέστες», που αφορούν κυρίως στις περιφέρειες Παρισιού και Μασσαλίας.

Πριν ένα δεκαήμερο, ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης σκοτώθηκε, όταν βράχος τον χτύπησε στο κεφάλι και το σώμα του κατρακύλησε σε απρόσιτη περιοχή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επιχείρηση της χωροφυλακής με ελικόπτερο της Πολιτικής Προστασίας, για να ανασυρθεί η σορός του. Ο νεαρός άντρας πριν ξεψυχήσει, έδινε μάχη με τις φλόγες όλη τη νύχτα, πριν μια κατολίσθηση αποβεί μοιραία για τη ζωή του, λίγο πριν χαράξει...

Στο μεταξύ, σοβαρές πυρκαγιές συνεχίζονται και στην Ισπανία. Την Τετάρτη, νέο μέτωπο ξέσπασε κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, οδηγώντας μεταξύ άλλων και στην εκκένωση των κοινοτήτων Ενσινάρ ντελ Αλμπέρτσε, Ριβέρα ντελ Αλμπέρτσε και Ρινκόν ντελ Αλμπέρτσε.

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για τη χειρότερη δασική πυρκαγιά στη χώρα από τις αρχές του 2026, που εκτιμάται ότι έχει κάψει 320.000 στρέμματα. Σε δηλώσεις του, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι στην Ισπανία έχουν ήδη ξεσπάσει 22 μεγάλες δασικές πυρκαγιές φέτος και έχουν καεί περισσότερα από 1.000.000 στρέμματα σε όλη τη χώρα.