ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Με νέα μαζική επίθεση στο Ιράν απειλούν οι ΗΠΑ

Η συνεχής κλιμάκωση των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν φουντώνει επικίνδυνα τις φλόγες του πολέμου για τον έλεγχο των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί περαιτέρω τη σύγκρουση της Σαουδικής Αραβίας και των Υεμενιτών αντικαθεστωτικών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι συγκρούσεις και οι νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρουστο «Axios» για πιθανή «μαζική επίθεση» στο Ιράν, με επιχειρήσεις «μεγαλύτερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης "Επική Οργή"», προκαλούν νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, που χτες έφθασε τα 100,14 δολάρια το βαρέλι, και ανησυχία για νέα δεινά σε βάρος των λαών της περιοχής από την όξυνση των ιμπεριαλιστικών επιθέσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο οι ΗΠΑ συνέχιζαν για 12η νύχτα τις επιθέσεις σε στρατιωτικές και μη υποδομές του Ιράν, οι Χούθι επιτέθηκαν στα τάνκερ «Encelia» και «Layla» της Σαουδικής Αραβίας ενώ αυτά έπλεαν στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας πυρκαγιές και ανησυχία για επέκταση της σύγκρουσης.

Νέες απειλές του Τραμπ

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη ζημιά που προκαλούν οι επιθέσεις των Χούθι, ο Τραμπ εκτόξευσε ξανά απειλές κατά της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι θα θεωρήσει την ιρανική ηγεσία υπόλογη για τις εφεξής επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας. Σε ανάρτησή του στο «Truth Social» ο Τραμπ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αν οι Χούθι επιτεθούν ξανά «οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο, καθώς οι Χούθι είναι υποκατάστατα ή/και πληρεξούσιοι του Ιράν, και θα επιβληθούν σημαντικές στρατιωτικές τιμωρίες στο Ιράν, και φυσικά στους ίδιους τους Χούθι, με τους οποίους είμαι πολύ απογοητευμένος, καθώς μέχρι τώρα έχουν ενεργήσει πολύ επαγγελματικά και έξυπνα».

Χτες το απόγευμα, μιλώντας στο «Axios», ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι σκέφτεται σοβαρά να κλιμακώσει περαιτέρω τη «μαζική επίθεση» στο Ιράν και ότι εξετάζονται επιθέσεις μεγαλύτερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή». «Σκέφτομαι μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε όλοι έτοιμοι γι' αυτήν», είπε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «θα συμμετάσχει σε δυο λεπτά αν τους το ζητήσω». Στη συνέχεια όμως ανέφερε ότι «δεν χρειαζόμαστε κανέναν» για μια νέα επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Μερικές ώρες πριν το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε προχωρήσει σε σχεδόν πλήρη εκκένωση του προσωπικού της πρεσβείας του στην Τεχεράνη, ενώ στο Ισραήλ δήμοι σε μεγάλα προάστια του Τελ Αβίβ και άλλων πόλεων ανακοίνωσαν ότι ξανάνοιξαν τα πολεμικά καταφύγια, σε περίπτωση επανέναρξης των ιρανικών επιθέσεων.

Τις απειλές του Τραμπ συμπλήρωσε χτες ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο περιθώριο της Συνόδου των ΥΠΕΞ της ASEAΝ στη Μανίλα, σχολιάζοντας τις προχτεσινές δηλώσεις του Ιρανού ομολόγου του, Αμπάς Αραγτσί, ότι η Τεχεράνη απαντά στις ΗΠΑ με «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», είπε ότι οι ΗΠΑ απαντούν με «κεφάλι αντί οφθαλμού»...

Στο φόντο αυτό, ο πόλεμος κατά του Ιράν οξύνει τις ενδοαστικές αντιθέσεις στις ΗΠΑ: 214 Αμερικανοί βουλευτές - στην πλειοψηφία τους Δημοκρατικοί, αλλά και 4 Ρεπουμπλικάνοι - ψήφισαν χτες υπέρ πρότασης που θα «σταματήσει» τον πόλεμο με το Ιράν. Κατά της πρότασης ψήφισαν 208 βουλευτές. Ακόμα κι αν η σχετική πρόταση εγκριθεί και από τη Γερουσία όμως δεν θα είναι αρκετή για να αναγκάσει την κυβέρνηση να σταματήσει τον πόλεμο, καθώς δεν έχουν ισχύ νόμου ψηφίσματα που δεν υποβάλλονται προς υπογραφή στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος σε αυτήν την περίπτωση έχει δυνατότητα άσκησης βέτο.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια πρόταση ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 4 Ιούνη, αλλά στη συνέχεια την πήρε πίσω, εγκρίνοντας άλλο ψήφισμα που ουσιαστικά την ακύρωνε.

Σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ανακοινώθηκε ότι οδήγησαν στον θάνατο 2 ανθρώπων, στον τραυματισμό άλλων 11 και σε έκρηξη νάρκης στα Στενά του Ορμούζ, η οποία προκάλεσε φωτιά σε τάνκερ που έπλεε στην περιοχή.

Από την άλλη, οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» ανακοίνωσαν ότι χτες το πρωί σταμάτησαν τρία τάνκερ που προσπάθησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς συνεννόηση με τις ιρανικές αρχές.

Προχώρησαν δε σε νέα αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και στα βόρεια σύνορα του Ιράν με το Ιράκ.

Διελεύσεις πλοίων από τα Στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ

Παρά τις επιθέσεις των Χούθι σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ και την έναρξη ναυτικού αποκλεισμού που λένε ότι έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία από την αρχή της βδομάδας, τάνκερ και πλοία με εμπορευματοκιβώτια συνεχίζουν να περνούν από τα στρατηγικά Στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Αντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Χτες μέχρι τις 17.00 ώρα Ελλάδας 18 πλοία μεταφοράς πρώτων υλών είχαν περάσει από το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, ενώ όλη την Τετάρτη ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 26, σύμφωνα με την εταιρεία συλλογής ναυτιλιακών δεδομένων «Kpler».

Επίσκεψη του Ιρακινού πρωθυπουργού στην Τεχεράνη

Μέσα σε όλα αυτά, δεν πέρασε απαρατήρητη η επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε χτες στην Τεχεράνη ο Ιρακινός πρωθυπουργός Αλί Αλ Ζαΐντι.

Ο Ζαΐντι, που στις 14 Ιούλη είχε συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, παίρνοντας εύσημα για τις «ικανότητές» του, συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον Πρόεδρο του Ιράν Μαζούντ Πεζεσκιάν και συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές εξελίξεις και την εμπειρία του Ιρακινού πρωθυπουργού από το πρόσφατο ταξίδι του στις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB αν ο Ζαΐντι κόμισε στην Τεχεράνη κάποιο μήνυμα από τις ΗΠΑ, ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί απάντησε ότι «το Ιράν δεν έχει έλλειψη από μεσολαβητές ή μέσα ανταλλαγής μηνυμάτων με τις ΗΠΑ. Το βασικό εμπόδιο είναι η παράλογη, υπερβολική και ηγεμονική προσέγγιση των ΗΠΑ».

Συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο είχαν χτες το βράδυ ο σουλτάνος του Ομάν Χάιθαμ Μπιν Ταρίκ Αλ Σαΐντ και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, συμφωνώντας στην ανάγκη αποκλιμάκωσης.

Να σημειωθεί τέλος ότι σχολιάζοντας τις εντεινόμενες συγκρούσεις ΗΠΑ - Ιράν, ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε πως η «τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει φέρει την περιοχή σε αδιανόητα άκρα».