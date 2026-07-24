ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ (FIR)

Κάτω τα χέρια από τον λαό της Κούβας!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντιστασιακών (FIR), κατά τη συνεδρίασή της στο Βερολίνο, μετά από παρέμβαση της Πανελλήνιας Ενωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ) ενέκρινε το ακόλουθο ψήφισμα αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας:

«Εδώ και δεκαετίες η FIR και οι Ομοσπονδίες - μέλη της στέκονται αλληλέγγυες στον κουβανικό λαό ενάντια στην πολιτική κυρώσεων των ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υποστηρίζεται από τις εθνικιστικές δυνάμεις των "Κουβανών εξόριστων" στη Φλόριντα. Σύμφωνα με τις αρχές που κατοχυρώνονται στο Καταστατικό της, ιδίως τη δέσμευσή της για την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία των λαών και τη διεθνή αλληλεγγύη, καθώς και με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε στο XVIII Συνέδριο της FIR στη Σόφια, η FIR επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη της προς τον κουβανικό λαό και ζητά τον τερματισμό του εμπάργκο κατά της Κούβας.

Επανειλημμένα η Κούβα έχει αναγκαστεί να υποστεί στρατιωτικές και βίαιες προκλήσεις, που περιορίζουν την κυριαρχία της και το διεθνές εμπόριό της, από τον αμερικανικό στρατό.

Εδώ και χρόνια η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καταδικάζει την πολιτική κυρώσεων των ΗΠΑ με συντριπτική πλειοψηφία. Μόλις πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μία ακόμη ψηφοφορία στην οποία 136 κράτη - μέλη, μεταξύ τους και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καταδίκασαν τον αμερικανικό αποκλεισμό εναντίον της Κούβας, ο οποίος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Μόνο οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ουκρανία, τάχθηκαν στο πλευρό των ΗΠΑ. Ωστόσο, αντί να αποδεχτεί αυτήν την ψηφοφορία της διεθνούς κοινότητας, η αμερικανική αντιπροσωπεία ισχυρίστηκε με θράσος ότι η ευθύνη για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Κούβας βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση της Αβάνας.

Ο λαός όμως γνωρίζει την αλήθεια. Σε πολλές χώρες υπάρχουν επιτροπές αλληλεγγύης ενάντια στον οικονομικό στραγγαλισμό της Κούβας.

Τις επόμενες μέρες και βδομάδες θα πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο με σύνθημα "Σταματήστε τον αποκλεισμό της Κούβας!". Ζητούν το τέλος της απάνθρωπης πολιτικής αποκλεισμού, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, καθώς όχι μόνο οι πηγές Ενέργειας αλλά ακόμα και τα φάρμακα δεν επιτρέπεται πλέον να παραδίδονται στη χώρα. Στέκονται αλληλέγγυοι προς την Κούβα, η οποία απειλείται επιπλέον από στρατιωτική κλιμάκωση εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ.

Η FIR υπενθυμίζει το αίτημά της, το οποίο υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια: Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της FIR, μαζί με τις Ομοσπονδίες - μέλη της, είναι αφοσιωμένη σε αυτόν τον στόχο.

Dr Ulrich Schneider, γενικός γραμματέας».