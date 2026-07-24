ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Κινητοποιήσεις με επίκεντρο την Κοινωνική Ασφάλιση

Με σύνθημα «Η Κοινωνική Ασφάλιση είναι δικαίωμα: Διαδηλώνουμε όλοι μαζί με τους συνταξιούχους» προχτές πραγματοποιήθηκε μεγάλη εργατική κινητοποίηση στο Μπουένος Αιρες, απέναντι από την πλατεία του Κογκρέσο, στο κέντρο της πόλης, μετά από κάλεσμα μιας σειρά συνδικαλιστικών οργανώσεων της Αργεντινής (όπως οι CTA-A, CTA-Trabajadores, Confederacion General del Trabajo).

Στόχος, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, είναι να δυναμώσει η δράση για αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής των απόμαχων της δουλειάς, γενικά την υπεράσπιση του εργατικού - λαϊκού εισοδήματος, μετά και από συναντήσεις που έγιναν μεταξύ εργατικών φορέων και άλλων οργανώσεων του μαζικού κινήματος, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Μιλέι. Σε αυτό το πλαίσιο στις 7 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί κεντρική κινητοποίηση, εστιάζοντας στις στεγαστικές ανάγκες του λαού, αλλά και το δικαίωμα σε αξιοπρεπή δουλειά. Επίσης, στο επίκεντρο έρχονται και τα σοβαρά αδιέξοδα των ακτημόνων της χώρας, που η πολιτική συγκέντρωσης της γης σε όλο και λιγότερα χέρια βυθίζει σε όλο και μεγαλύτερες στερήσεις και σε μια καθημερινότητα όλο και πιο δύσκολη.

Μιλώντας στην «Prensa Latina», ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης Central de Trabajadores de Argentina Autonoma (CTA-A), Ούγκο Κατσόρο Γκοντόι, χαρακτήρισε την προχτεσινή κινητοποίηση «ένα νέο στάδιο του σχεδίου αγώνα της εργατικής τάξης».

Από τη μεριά του ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου Τύπου του Μπουένος Αιρες, Αγκουστίν Λέτσι, δήλωσε ότι στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκατοντάδες συνδικάτα, σχεδόν από όλους τους χώρους της βιομηχανίας, όλες τις υπηρεσίες, τα συνδικάτα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, τη μεταλλουργία, τα τρόφιμα, το πετρέλαιο, τους εκπαιδευτικούς, τον Τύπο, την τηλεόραση, την Ενέργεια κ.τ.λ.

Αλλοι εκπρόσωποι συνδικάτων δήλωσαν ότι ένας από τους επόμενους στόχους είναι η διοργάνωση πανεθνικής απεργίας, με διαδηλώσεις προς την πρωτεύουσα που θα ξεκινήσουν από διάφορες περιοχές της επαρχίας.