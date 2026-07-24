ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Σύγκρουση τραμ με πολλούς τραυματίες

Τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ατόμων προκάλεσε η σύγκρουση δύο τραμ που σημειώθηκε προχτές στο Ρότερνταμ, ενώ αυτά βρίσκονταν στην εμβληματική γέφυρα «Ερασμους» της πόλης.

Το ατύχημα αυξάνει τα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στα Μέσα Μεταφοράς, ακόμα και στις πιο ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες. Σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί, ενώ το ένα όχημα κινούταν πάνω στη γέφυρα και προσέκρουσε στο άλλο, το οποίο φέρεται να είχε σταματήσει - για άγνωστη έως τώρα αιτία.

Ο ένας από τους τραυματίες - που αρχικά είχε παγιδευτεί στα συντρίμμια και χρειάστηκε ειδική επιχείρηση για να απεγκλωβιστεί - μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου η κατάστασή του εκτιμήθηκε ως κρίσιμη και νοσηλεύεται.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που συντρίμμια σκόρπισαν σε μεγάλη ακτίνα, ζημιές προκλήθηκαν και σε αυτοκίνητα.

Ενας εκπρόσωπος της εταιρείας μεταφορών «RET» δήλωσε στην ολλανδική εφημερίδα «NOS» ότι τα τραμ είναι εξοπλισμένα με το λεγόμενο «διακόπτη νεκρού», δηλαδή ένα κουμπί ή πεντάλ που αν ο οδηγός του τραμ για κάποιο λόγο σταματήσει να πατά, το όχημα κανονικά ακινητοποιείται.

Τον περασμένο Ιούλη, είχε επίσης σημειωθεί ατύχημα με τραμ στο Ρότερνταμ, όταν δύο τραμ της «RET» συγκρούστηκαν στην περιοχή Kruisplein στο κέντρο της πόλης και είχαν τραυματιστεί οκτώ άτομα. Τα τρία χρειάστηκε να μεταφερθούν και στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Από τη μεριά της η διοίκηση της «RET» εξέφρασε τη «βαθιά της θλίψη», αναφέροντας ότι «κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διερευνήσει πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό».