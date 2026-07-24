ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Νέα θύματα από επιθέσεις των κατοχικών δυνάμεων

2026 The Associated Press. All

Τον θάνατο τριών νεαρών Παλαιστινίων στην κατεχόμενηπροκάλεσαν χτες Ισραηλινοί στρατιώτες με χρήση πυρών που έκαναν το απόγευμα στην πόλη Μπέιτ Φουρίκ, που βρίσκεται ανατολικά της Ναμπλούς.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων «WAFA», οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν τους δύο νεαρούς και τραυμάτισαν άλλους δύο στη διάρκεια επιχείρησης εισβολής στην πόλη, επιβάλλοντας, ακολούθως, στους κατοίκους της απαγόρευση εξόδου. Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης εξέπνευσε ο ένας από τους δύο τραυματίες με αποτέλεσμα να χάσουν συνολικά τρεις Παλαιστίνιοι τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά.

Παράλληλα, σε ορισμένες από τις εισόδους της πόλης έποικοι κατέφθασαν βάζοντας φωτιά σε χωράφια Παλαιστινίων της περιοχής και στη συνέχεια πυροβόλησαν όσους προσπάθησαν να σβήσουν την πυρκαγιά, τραυματίζοντας αρκετούς Παλαιστίνιους.

Το ίδιο 24ωρο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε έναν Παλαιστίνιο «ύποπτο» για επίθεση με μαχαίρι στο Γκάνεϊ Γκαν της βόρειας Δυτικής Οχθης που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 51χρονου εποίκου.

Προκλητική εισβολή 4.000 εποίκων στο τέμενος Αλ Ακσα

Προκλητική επίδειξη δύναμης και καταπάτησης των συμφωνιών με την Ιορδανία που τυπικά διατηρεί τον ρόλο «κηδεμόνα» των ιερών τόπων Χριστιανών και Μουσουλμάνων στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ έκανε χτες ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που τέθηκε επικεφαλής «πομπής» άνω των 4.000 Εβραίων εποίκων που εισέβαλαν στο προαύλιο του τεμένους Αλ Ακσα κάνοντας προσευχές και ταλμουδικές τελετές, παρά το περί του αντιθέτου στάτους κβο στην περιοχή.

Αφορμή για τη μαζική εισβολή εποίκων έδωσε η θρησκευτική επέτειος Tisha B'Av (που σημαίνει «Ενάτη του μηνός Αβ») κατά την οποία τιμάται η μνήμη της καταστροφής του ναού του Σολομώντα το 586 π.Χ. και το 70 μ.Χ.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας βιντεοσκοπήθηκε λέγοντας: «Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ! Οι Εβραίοι προσεύχονται και αισθάνονται πως είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες εδώ πέρα! Παντού οι άνθρωποι κατανοούν πως το Κράτος του Ισραήλ είναι το κυρίαρχο. Ερχονται πολλά περισσότερα και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε να κινούμαστε μπροστά».

Την προκλητική εμφάνιση των χιλιάδων εποίκων στον περίβολο του τεμένους Αλ Ακσα κατήγγειλε το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής προειδοποιώντας πως τα σχέδια της κατοχικής δύναμης είναι να υποβαθμίσει ντε φάκτο το ιστορικό και νομικό καθεστώς του χώρου.

Ισραηλινό μπλόκο σε τραπεζικές υπηρεσίες στη Δυτική Οχθη

Παράλληλα, χτες, ισραηλινές τράπεζες ενημέρωσαν παλαιστινιακές τραπεζικές αρχές πως σκοπεύουν να τερματίσουν σημαντικές τραπεζικές υπηρεσίες από τις 13 Αυγούστου στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Πέντε παλαιστινιακές τράπεζες βασίζονται στη συνεργασία με την ισραηλινή τράπεζα «Bank Hapoalim» (στα εβραϊκά σημαίνει «Τράπεζα των Εργαζομένων») που είναι εδώ και 105 χρόνια ένας από τους μεγαλύτερους και κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο Ισραήλ, διαθέτοντας εκτενές δίκτυο καταστημάτων και στο εξωτερικό. Οι παλαιστινιακές τράπεζες που συνεργάζονται μαζί της αναμένεται να χάσουν τη συνεργασία λίγο πριν τα μέσα Αυγούστου, ενώ άλλες παλαιστινιακές τράπεζες που συνεργάζονται με την ισραηλινή τράπεζα «Discount Bank» θα κληθούν να σταματήσουν τη συνεργασία μαζί της την 1η Σεπτέμβρη.

Οι τράπεζες «Discount Bank» και «Bank Hapoalim», λειτουργούν σαν «γέφυρα» ανάμεσα στα παλαιστινιακά και ισραηλινά χρηματοδοτικά συστήματα και επεξεργάζονται τις συναλλαγές στο ισραηλινό νόμισμα (σέκελ), το οποίο αναγκαστικά έχει επιβληθεί ως νόμισμα συναλλαγής και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Από τον Οκτώβρη του 2023, το Ισραήλ παρακρατεί φόρους που συλλέγονται για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής και οι οποίοι αποτελούν το 70% των εσόδων της. Η παρακράτηση φόρων ανέρχεται πλέον σε αρκετά δισ. δολάρια.