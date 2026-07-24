ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ MBS

Καθολική η συμμετοχή στη στάση εργασίας για τη ΣΣΕ

Μαχητική απάντηση στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας της MBS, θυγατρικής του ομίλου της «Mellon», έδωσαν χθες οι εργαζόμενοι, συμμετέχοντας καθολικά στη στάση εργασίας που είχε προκηρύξει το Συνδικάτο Τύπου Χάρτου. Υπενθυμίζεται πως το Συνδικάτο προχώρησε σε στάση εργασίας αφού η εργοδοσία επανειλημμένα αγνοεί το αίτημά τους για έναρξη της συζήτησης σχετικά με την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης.

Την αλληλεγγύη τους στους απεργούς εξέφρασαν το επιχειρησιακό Σωματείο εργαζομένων στη «Nexi» αλλά και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Τύπου - Χάρτου.

Κατά τη διάρκεια της στάσης, πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση στον χώρο, με τους εργαζόμενους να παίρνουν τον λόγο και να εκφράζουν γόνιμο προβληματισμό για το πώς μπορούν να εμπλουτιστούν οι διεκδικήσεις και τα αιτήματά τους. Παράλληλα, στο «τραπέζι» μπήκαν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως η ανυπαρξία ειδικοτήτων, που έχει σαν αποτέλεσμα να τρέχουν από πόστο σε πόστο, και η δουλειά τα Σάββατα που επιβάλλει η εργοδοσία.

Το Συνδικάτο τόνισε πως τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της αντεργατικής επίθεσης του κράτους, των εργοδοτών και των κυβερνήσεων που εφαρμόζουν πιστά τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ. Σημείωσε δε πως αυτή η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων θα ενταθεί στο έδαφος της πολεμικής κλιμάκωσης και εμπλοκής για τα κέρδη των μονοπωλίων και κάλεσε τους εργαζόμενους σε ακόμα μεγαλύτερη οργάνωση και ενίσχυση του αγώνα απέναντι στην πολιτική του κέρδους και όλους όσοι την υπηρετούν.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων αποφάσισε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, τονίζοντας πως αν η εργοδοσία δεν προσέλθει στη συζήτηση για ΣΣΕ έως τις 10 Σεπτέμβρη, τότε θα προχωρήσουν με 4ωρες στάσεις εργασίας στην έναρξη κάθε βάρδιας.