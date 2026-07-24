ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

245 υγειονομικοί απαιτούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και κάλυψη των οργανικών κενών

245 νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, μαίες, τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου στο Νοσοκομείο «Θριάσιο» συνυπογράφουν την επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου προς το υπουργείο Υγείας και τις διοικήσεις της 2ης ΥΠΕ και του ΓΝΕ «Θριάσιο», απαιτώντας μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και την τροποποίηση του οργανισμού βάσει των σύγχρονων αναγκών.

Καταγγέλλουν την επικίνδυνη υποστελέχωση, τις δραματικές επιπτώσεις της στην ποιότητα και την ασφάλεια της περίθαλψης των ασθενών και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στο μοναδικό νοσοκομείο στη Δυτική Αττική, στο κέντρο μιας μεγάλης βιομηχανικής περιοχής, καθώς σύμφωνα με τον ανεπαρκέστατο οργανισμό παραμένουν κενές 134 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού και 62 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου.

Συνέπεια της επικίνδυνης υποστελέχωσης είναι ότι «υποχρεωνόμαστε να εργαζόμαστε απάνθρωπα ωράρια, με αλλεπάλληλες βάρδιες (απόγευμα - πρωί - νύχτα), που οδηγούν σε φθορά της υγείας μας και παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Οι ασθενείς περιμένουν ατελείωτες ώρες στο ΤΕΠ για να εξεταστούν, να πραγματοποιήσουν μια διαγνωστική εξέταση ή να εισαχθούν σε κλινική, ενώ οι λιγοστοί εργαζόμενοι "τρέχουμε και δεν φτάνουμε". Σε όλες τις κλινικές 2 ή 3 νοσηλευτές ανά βάρδια έχουμε την ευθύνη για 30 ή περισσότερους ασθενείς (για 50 ασθενείς στην Ορθοπεδική), ενώ στην Παιδιατρική υπάρχει μόνο ένας νοσηλευτής ανά βάρδια και στη Μαιευτική οι μαίες δεν επαρκούμε για την ασφαλή στελέχωση της κλινικής και του Μαιευτηρίου σε όλες τις βάρδιες. Παρόμοια είναι η υποστελέχωση στις ΜΕΘ, MEK και ΜAΦ, όπου παραβιάζεται ακόμα και η Υπουργική Απόφαση για τη στελέχωση τους, στα ΤΕΙ, στη ΜΤΝ, στο Αιμοδυναμικό και Ακτινοδιαγνωστικό, στην Αποστείρωση και στην Αιμοδοσία. Στις περισσότερες κλινικές υπάρχουν μόνο ένας τραυματιοφορέας και ένας βοηθός θαλάμου, ενώ τα απογεύματα και τις νύχτες μόνο ένας ή δύο τραυματιοφορείς καλύπτουν την "κίνηση" όλου του νοσοκομείου. Μας οφείλονται δεκάδες ημέρες ανάπαυσης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις 3.000 οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης στους εργαζόμενους των χειρουργείων και του Αναισθησιολογικού Τμήματος και τις 1.900 οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης στους εργαζόμενους της ΜΕΘ Κέντρου Εγκαυμάτων».

Εκφράζουν επίσης τη δικαιολογημένη αγανάκτησή τους για το πρόγραμμα εφημεριών, καθώς το «Θριάσιο» εφημερεύει κάθε 2 μέρες και στην 24ωρη εφημερία του είναι το μοναδικό εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο σε ολόκληρη τη Δυτική και Ανατολική Αττική, στη Δυτική Αθήνα και στον Πειραιά, και διατίθενται μόνο 8 επικουρικοί νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές για ολόκληρο το 2026, ενώ οι προκηρύξεις για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που θα ολοκληρωθούν το 2027 αφορούν μόνο 14 θέσεις νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών, 2 θέσεις μαιών και 5 θέσεων τραυματιοφορέων.

Απαιτούν ουσιαστικές αυξήσεις με επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αύξηση και επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος, μονιμοποίηση των χιλιάδων συμβασιούχων συναδέλφων και ένταξη στα Βαρέα - Ανθυγιεινά Επαγγέλματα όλων όσων εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες. Να ενισχυθεί το «Θριάσιο» με νοσηλευτικό, μαιευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, με επείγουσες διαδικασίες. Να προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, μαιών, τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, και να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου οι συμβάσεις των συμβασιούχων εργαζομένων. Να τροποποιηθεί ο οργανισμός του «Θριασίου», ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.