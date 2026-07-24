Παρασκευή 24 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΔΑΣ ΟΤΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Να πάρει πίσω η δημοτική αρχή τις εφέσεις σε βάρος 21 εργαζομένων

Να πάρει πίσω άμεσα η δημοτική αρχή Αμαρουσίου την έφεση που έχει ασκήσει σε 21 εργαζόμενους που κέρδισαν την πρωτόδικη απόφαση και να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου, απαιτεί σε ανακοίνωσή της η ΔΑΣ ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για 17 εργαζόμενους του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) και άλλους 4 της υπηρεσίας Καθαριότητας που η δημοτική αρχή επιχειρεί να πετάξει στον δρόμο, με τη ΔΑΣ ΟΤΑ να σημειώνει πως δεν χωράει καμία καθυστέρηση στη μονιμοποίηση των εργαζόμενων, ιδιαίτερα αφού μετά τις κινητοποιήσεις πέρσι τον Μάη, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει πίσω την επαίσχυντη τροπολογία Βορίδη, που προέβλεπε τη δυνατότητα άσκησης έφεσης από πλευράς των δήμων.

«Η δημοτική αρχή του δήμου Αμαρουσίου είχε δηλώσει ότι θέλει αυτούς τους συναδέλφους να παραμείνουν στη δουλειά, αλλά δεν της το επιτρέπει ο νόμος για αυτό και προχώρησε σε έφεση. Σήμερα που ο νόμος έχει ανασταλεί, η διοίκηση του δήμου γιατί περιμένει; Γιατί δεν φέρνει το θέμα της άρσης της έφεσης στη Δημοτική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο; Η αν δεν θέλει η Δημοτική Επιτροπή, λόγω σοβαρότητας του θέματος, γιατί δεν το στέλνει στο Δημοτικό Συμβούλιο;» σημειώνει η ΔΑΣ.

Σε άλλο σημείο επισημαίνει πως οι εργαζόμενοι έχουν απέναντί τους εκτός από την κυβέρνηση και την πλειοψηφία των δημοτικών αρχών, που δήθεν τους χτυπούν φιλικά την πλάτη, όμως στην πραγματικότητα τους θέλουν ομήρους.

«Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση φέρνει τώρα για τροποποίηση το άρθρο 103 του Συντάγματος, όπου θέλει να συνδέσει τη μονιμότητα με την αξιολόγηση. Αντί να τροποποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο και συγκεκριμένα την παράγραφο 8 που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, φέρνει προς τροποποίηση τις παραγράφους του άρθρου που μιλάνε για τη μονιμότητα. Και αυτό έχει και τη στήριξη των δήθεν "ανεξάρτητων" και "αδέσμευτων" δημοτικών αρχών», υπογραμμίζει η ΔΑΣ.

    
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