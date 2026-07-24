ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Καμία δέσμευση, καμία απάντηση στα προβλήματα των τυφλών

Καμία δέσμευση, καμία απάντηση στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τυφλοί και οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν έδωσε χθες ο πρωθυπουργός, Κυρ. Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών και συμμετείχαν οι υπουργοί Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δ. Μηχαηλίδου, και Επικρατείας, Α. Σκέρτζος.

Η συνάντηση αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση ως προεκλογική διαφήμιση του αντιδραστικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή τις προηγούμενες ημέρες και προβλέπει «προσωπικούς βοηθούς» για λίγους και για λίγο, εκπαιδευτές κινητικότητας που θα πληρώνουν από τη τσέπη τους για την εκπαίδευση και την πιστοποίησή τους και θα πληρώνονται από τους τυφλούς και όχι από το κράτος, «πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση» που ούτε πρώιμη είναι ούτε έγκαιρη και άφορα ελάχιστα παιδιά.

Η απάντηση στην απαίτηση για αύξηση του επιδόματος του Νοέμβρη από τα 250 στα 400 ευρώ ήταν: «Η αύξηση είναι μεγάλη, δεν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά όρια, ίσως να δοθούν 300 ευρώ», δηλαδή ούτε 0,20 λεπτά την ημέρα.

Μετά τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος της ΕΣΚ Τυφλών, Κ. Ρουσακάκης, επέδωσε στον πρωθυπουργό το υπόμνημα της ΕΣΚ με τα αιτήματα που απαντούν και είναι αναγκαία και ρεαλιστικά για τις ανάγκες των τυφλών και των ανθρώπων με προβλήματα όρασης. Οι τυφλοί ανανεώνουν το αγωνιστικό ραντεβού στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ.

Το υπόμνημα της ΕΣΚ Τυφλών επαναφέρει τα αιτήματα για γενναία αύξηση στα επιδόματα, τους μισθούς και τις συντάξεις, την απαγόρευση των εξώσεων και των πλειστηριασμών σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης και σε όλους τους ανάπηρους και τους χρονίως πάσχοντες, δωρεάν φάρμακα, θεραπείες, τεχνολογικά βοηθήματα για όλα τα παιδιά με αναπηρίες, με προβλήματα όρασης, τους τυφλούς, τους ανάπηρους και τους χρονίως πάσχοντες, για όλο τον λαό. Ουσιαστική αναβάθμιση των Ειδικών Σχολείων και ίδρυση νέων, μέτρα στήριξης για τους φοιτητές με προβλήματα όρασης, μαζικές προσλήψεις όλων των ικανών προς εργασία ανέργων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Δημόσιες δομές, δωρεάν και υψηλής ποιότητας για τους τυφλούς με πολλαπλές αναπηρίες και τους ηλικιωμένους.