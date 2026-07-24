ΕΟΡΔΑΙΑ

Οσες φιέστες κι αν στήσει η κυβέρνηση, το έγκλημα της απολιγνιτοποίησης δεν εξωραΐζεται

Αγωνιστική κινητοποίηση έξω από το δημαρχείο Εορδαίας πραγματοποίησαν χθες το Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) Δυτικής Μακεδονίας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ (ΠΑΣΑΣ - ΔΕΗ) - Παράρτημα Πτολεμαΐδας, με αφορμή άλλη μια κυβερνητική φιέστα που στήθηκε στα αποκαΐδια της απολιγνιτοποίησης. Την εκδήλωση οργάνωσε η «Μετάβαση ΑΕ», με τίτλο «Δίκαιη μετάβαση. Νέες προοπτικές για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης», ενώ παρευρέθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης.

Με την παρέμβασή τους τα σωματεία κατήγγειλαν τη νέα κυβερνητική φιέστα, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία ακόμα προσπάθεια να παρουσιαστεί ως «δίκαιη ανάπτυξη» η πολιτική της απολιγνιτοποίησης, η οποία έχει οδηγήσει τη Δυτική Μακεδονία στην ανεργία, στην ερήμωση και στην ενεργειακή φτώχεια.

Υπογράμμισαν ότι οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός της περιοχής, που βλέπουν να κλείνουν μονάδες και ορυχεία, να χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας, να εκτοξεύεται το κόστος της Ενέργειας και της θέρμανσης, ενώ δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται ως επιδοτήσεις και προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους που επενδύουν στην «πράσινη μετάβαση».

Τα σωματεία επεσήμαναν ακόμα ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις μέρες μετά το μαζικό πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο της 9ης Ιούλη στην Κοζάνη, όπου εργαζόμενοι και φορείς απαίτησαν να συνεχιστεί η λειτουργία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, της Πτολεμαΐδας 5 και του ΑΗΣ Μελίτης, καθώς και μια βδομάδα μετά την απόφαση της ΔΙΑΔΥΜΑ να προχωρήσει στην καύση απορριμμάτων, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ και της κυβέρνησης.

Στην κινητοποίηση αναδείχθηκε ότι πίσω από τα μεγάλα λόγια για τις «νέες προοπτικές» κρύβεται η ίδια πολιτική που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ τα σωματεία επανέλαβαν τις διεκδικήσεις τους: Να μην κλείσουν ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5 και τα ορυχεία, να επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικές μονάδες με περιβαλλοντική αναβάθμιση, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας ώστε να μη θρηνήσουμε νέα θύματα από εργοδοτικά εγκλήματα, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ, να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους με αυξήσεις στους μισθούς, να εξασφαλιστούν φτηνό ρεύμα και θέρμανση για τον λαό, και να καταργηθούν τα Χρηματιστήρια Ενέργειας και Ρύπων.

Παράλληλα διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους απέναντι στην πολιτική της «πράσινης μετάβασης», καλώντας τον λαό της Δυτικής Μακεδονίας να μην αποδεχτεί ως μονόδρομο την ερήμωση του τόπου και να δυναμώσει τη διεκδίκηση για Ενέργεια στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, και όχι της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

ΚΟ Δυτ. Μακεδονίας του ΚΚΕ: Καμία φιέστα δεν κρύβει τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της «πράσινης μετάβασης»

Σε σχόλιό της για τη κυβερνητική φιέστα η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σημειώνει:

«Αλλη μια κυβερνητική φιέστα πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, σαν και τις πολλές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Στόχος για άλλη μια φορά να γίνει το άσπρο μαύρο, να παρουσιαστεί με φιλολαϊκό περιτύλιγμα η αντιλαϊκή πολιτική της "πράσινης μετάβασης" - απολιγνιτοποίησης.

Ομως ο λαός της περιοχής έχει πείρα και δεν τσιμπάει στα κυβερνητικά παραμύθια, στη μαγική εικόνα που προσπάθησαν να παρουσιάσουν. Η "πράσινη μετάβαση" υλοποιείται εδώ και χρόνια στην περιοχή. Αυτόν τον σχεδιασμό υπηρέτησαν και υπηρετούν διαχρονικά οι κατευθύνσεις της ΕΕ και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα), και τα αντιλαϊκά αποτελέσματα είναι πλέον συγκεκριμένα (χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας, ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, καταστροφή του περιβάλλοντος από την άναρχη και ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ΑΠΕ, ερήμωση περιοχών κ.ά.).

Οσο για τα σχέδια των νέων επενδύσεων που διαφημίζονται, αυτά πατάνε πάνω στα συντρίμμια των εργασιακών δικαιωμάτων που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση. Εχουν ως καύσιμη ύλη τους χαμηλούς μισθούς, την απουσία Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τα ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας, την εντατικοποίηση της δουλειάς, τις 13 ώρες δουλειά κ.ά., ενώ την ίδια ώρα οι επενδυτές επιδοτούνται με "ζεστό" χρήμα που βγαίνει από την άγρια φοροληστεία του λαού.

Δυστυχώς για την κυβέρνηση, ο λαός της περιοχής δεν τρώει κουτόχορτο και δεν συναινεί στα σχέδια της απολιγνιτοποίησης. Οσο και να βαφτίζει "μίρλα" και "λαϊκισμό" τις ανησυχίες του λαού της περιοχής, αυτός είναι που θα πει την τελευταία λέξη, δυναμώνοντας τον δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής ενός συστήματος που υπηρετεί τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, σε βάρος των αναγκών του λαού.

Μοναδική εγγύηση για να δυναμώσει η πάλη του λαού απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτικής της κυβέρνησης και της συμπολίτευσης των άλλων αστικών κομμάτων αποτελεί η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, για να μην πληρώσει πάλι ο λαός την "ανάπτυξή" τους, θέτοντας στο επίκεντρο: 'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».