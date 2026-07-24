«Εφυγε» ο συνθέτης και πανεπιστημιακός Γιώργος Σταυριανός

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο σημαντικός πανεπιστημιακός, συνθέτης και λογοτέχνης Γιώργος Σταυριανός, ο οποίος άφησε το δικό του ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο της μουσικής και των γραμμάτων.

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο, ενώ πραγματοποίησε τις σπουδές του στη Γαλλία. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Φλώρινα ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η πρώτη του εμφάνιση στην ελληνική δισκογραφία έγινε το 1982 με τον δίσκο «Ερημη Πόλη». Από εκείνο τον δίσκο είναι και το εμβληματικό τραγούδι «Ησουνα φεγγάρι», που σημαδεύτηκε από την ερμηνεία της αξέχαστης Μαρίας Δημητριάδη.

Εκτοτε ακολούθησαν κι άλλοι δίσκοι. Τραγούδια του ερμήνευσαν ορισμένες από τις σημαντικότερες ελληνικές φωνές, όπως ο Μανώλης Μητσιάς, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός κ.ά.

Μελοποίησε στίχους των Λευτέρη Παπαδόπουλου, Οδυσσέα Ιωάννου, Φίλιππου Γράψα, Λίνας Νικολακοπούλου και άλλων, ενώ είχε συνθέσει και πάνω σε δικούς του στίχους.

Ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται να γίνει και στην ορχηστρική του μουσική, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και εκτός συνόρων.