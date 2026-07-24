ΧΑΝΙΑ

Εκρηξη με έναν σοβαρά τραυματία σε βιοτεχνία

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες στα Χανιά, σε βιοτεχνία επισκευής πολυεστερικών σκαφών, στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου. Στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στον χώρο την ώρα της έκρηξης και μετά την απομάκρυνσή του νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, εξετάζοντας την πιθανότητα ανάφλεξης εύφλεκτων χημικών υλικών.