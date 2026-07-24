Παρασκευή 24 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΧΑΝΙΑ
Εκρηξη με έναν σοβαρά τραυματία σε βιοτεχνία

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες στα Χανιά, σε βιοτεχνία επισκευής πολυεστερικών σκαφών, στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου. Στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στον χώρο την ώρα της έκρηξης και μετά την απομάκρυνσή του νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, εξετάζοντας την πιθανότητα ανάφλεξης εύφλεκτων χημικών υλικών.

    

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