ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φτάνει πια με τα εργατικά «ατυχήματα» στην παγίδα θανάτου του Βοτανικού

Νέα παρέμβαση στη μεταφορική εταιρεία όπου τραυματίστηκε σοβαρά εργαζόμενη | Να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις «Κέδρος» και «Οδυσσέας», που λαμπάδιασαν πριν λίγο καιρό

Σε νέα παρέμβαση προχώρησε χθες η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας στη μεταφορική εταιρεία στην οδό Ορφέως στον Βοτανικό, όπου την περασμένη Τρίτη νταλίκα παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά εργαζόμενη, υπάλληλο γραφείου.

Το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας, σε παρέμβασή του στην εργοδοσία της εταιρείας, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας για την ασφάλεια της υγείας και της ζωής των εργαζομένων, καθώς και την πλήρη κάλυψη σε όλα τα επίπεδα και την ολοκληρωτική φροντίδα της εργαζόμενης, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» με βαριά τραύματα.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία ανάδειξε ότι πρόκειται για μια περιοχή όπου δουλεύουν καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, εργοστάσια, επιχειρήσεις και βιοτεχνίες. Ομως, οι υποδομές είναι σκέτο «ρημαδιό» με τους εργαζόμενους να παίζουν κάθε μέρα τη ζωή τους «κορόνα - γράμματα» ακόμα και για να φτάσουν στον χώρο δουλειάς.

Πρόκειται για μια συνοικία του δήμου Αθηναίων, μια ανάσα από το κέντρο της Αθήνας, μια περιοχή που έχει μετατραπεί σε «σκουπιδότοπο», ενώ οι δρόμοι είναι ακατάλληλοι, στενοί και κακοσυντηρημένοι που όταν βρέχει γίνονται ποτάμια. Παράλληλα, με δεδομένη τη μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς κινούνται κάθε μέρα χιλιάδες βαρέα οχήματα, οι έξοδοι διαφυγής, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι σχεδόν ανύπαρκτες και απροσπέλαστες.

Ολα τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και από τους ίδιους τους εργαζόμενους, που υποδέχθηκαν θερμά την παρέμβαση της Ομοσπονδίας, περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στους χώρους δουλειάς αλλά και την άσχημη κατάσταση με την ανυπαρξία υποδομών στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της η ΟΙΥΕ σημειώνει πως «για το συγκεκριμένο "ατύχημα" δεν φταίει η "κακιά η ώρα". Η περιοχή του Βοτανικού αποτελεί κανονική παγίδα θανάτου για εκατοντάδες εργαζόμενους που κυριολεκτικά παίζουν τη ζωή τους "κορόνα - γράμματα" ακόμα και για να φτάσουν στη δουλειά τους, σε μια περιοχή όπου δραστηριοποιούνται πολλές μεταφορικές αλλά και πάρα πολλές άλλες εταιρείες, εργοστάσια κι επιχειρήσεις».

Επιπλέον, επισημαίνει πως για αυτήν την κατάσταση, τεράστια ευθύνη έχουν εργοδότες, κυβέρνηση, περιφέρεια και δημοτικές αρχές που πετάνε ο ένας στον άλλο το μπαλάκι της ευθύνης, ενώ οι εργαζόμενοι μετρούν νεκρούς και σακατεμένους.

«Σε μια περιοχή που είναι φιλέτο για τους επιχειρηματικούς ομίλους και το κράτος χαρίζει εκατομμύρια ευρώ για μπίζνες και επενδύσεις, όμως δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για την προστασία της ζωής εκατοντάδων εργαζομένων, με πλήρη ανυπαρξία ελέγχων των αρμόδιων κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Απαιτούμε άμεσα να ληφθούν όλα τα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Αμεσα να γίνουν έλεγχοι από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Καλούμε όλες τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους να απευθυνθούν και να οργανωθούν στα σωματεία τους, για να υπερασπιστούμε συλλογικά τις ζωές μας απέναντι στα κέρδη τους», τονίζει η ΟΙΥΕ.

Στη Βουλή φέρνει το ΚΚΕ το προηγούμενο περιστατικό με τη φωτιά στον ίδιο δρόμο

Υπενθυμίζεται πως στη συγκεκριμένη περιοχή, στον ίδιο μάλιστα δρόμο στις 23 Ιούνη, είχε ξεσπάσει φωτιά σε αποθήκη τουριστικών ειδών και εκδοτικού οίκου, στην οποία πριν καλά - καλά φύγουν οι καπνοί, η εργοδοσία έστειλε τους εργαζόμενους για δουλειά μέσα στα αποκαΐδια, σε ένα μισοκαμένο και ετοιμόρροπο κτήριο. Κάτω από την άμεση παρέμβαση του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και την καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας, ο χώρος σφραγίστηκε ως ακατάλληλος.

Το παραπάνω θέμα φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ, με Ερώτηση προς τους υπουργούς Εργασίας, Υγείας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η Ερώτηση του Κόμματος μάλιστα κατατέθηκε προχθές το μεσημέρι, την ίδια ώρα που τραυματιζόταν η εργαζόμενη στην άλλη επιχείρηση, στη μεταφορική εταιρεία.

Συγκεκριμένα, το ΚΚΕ θυμίζει ότι στη φωτιά που ξέσπασε στις αποθήκες των εταιρειών «Οδυσσέας» και «Κέδρος», δύο βδομάδες μετά την πυρκαγιά οι εργαζόμενοι καλούνταν να εργαστούν στον ίδιο, άκρως επικίνδυνο, μισογκρεμισμένο και καμένο χώρο, χωρίς ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση και σε ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Το ΚΚΕ τονίζει τις εγκληματικές ευθύνες του κράτους για την έκθεση δεκάδων ανθρώπων σε άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την υγεία τους, αφού τα «δεδομένα μαρτυρούν ότι ο χώρος ούτε και πριν την πυρκαγιά πληρούσε προϋποθέσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων, υπήρξαν ερωτηματικά ακόμα και για τη στατικότητά του».

Μάλιστα, σε παρακείμενο οικόπεδο λειτουργεί χώρος προσωρινής αποθήκευσης βιομηχανικών αποβλήτων που θα μπορούσε να κάνει την περιοχή παρανάλωμα, ενώ δεν υπάρχουν οδοί διαφυγής και οι λιγοστοί πυροσβεστικοί κρουνοί βρίσκονται σε αχρηστία.

Στην Ερώτηση σημειώνεται ο προβληματισμός για «δεκάδες ακόμα επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα - Βοτανικού και τους σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν καθημερινά σε μία περιοχή χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό πρόληψης και επαρκείς ελέγχους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί επανειλημμένα πυρκαγιές σε αποθήκες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε μπάζα που εγκαταλείπονται. Αντί τα περιστατικά αυτά να αποτελέσουν αφορμή για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου, η πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία της ζωής ως "κόστος" συνεχίζεται αμετάβλητη.

Είναι διαχρονικές οι ευθύνες των κυβερνήσεων για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Σε μία πολύ μεγάλη περιοχή δίπλα στο κέντρο της Αθήνας, στο όνομα της "ανάπτυξης" και της μετατροπής της Αττικής σε διεθνή κόμβο εμπορίου και μεταφορών, συγκεντρώνονται κέντρα διανομής, επιχειρήσεις logistics, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, με άθλιες συνθήκες υγιεινής. Σε συνδυασμό με την έντονη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, την άναρχη "ανάπτυξη" της περιοχής, τη λειτουργία εγκαταστάσεων που αποθηκεύουν ή διακινούν εύφλεκτα υλικά, και τα αμέτρητα εγκαταλελειμμένα κτίσματα, αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων».

Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι πρέπει:

- Να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και όλα τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων των επιχειρήσεων «Κέδρος» και «Οδυσσέας».

- Να πραγματοποιηθούν άμεσα και επαναλαμβανόμενα όλες οι αναγκαίες μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, ώστε να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις από την καύση πλαστικών και άλλων υλικών, και να υπάρξει πλήρης, επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των κατοίκων και των εργαζομένων.

- Να πραγματοποιηθούν άμεσα έλεγχοι σε όλες τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της περιοχής του Ελαιώνα - Βοτανικού για την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

- Να εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων στη βιομηχανική αυτή περιοχή, με ευθύνη του κράτους και με πλήρη ενημέρωση του λαού.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η Ερώτηση του Κόμματος καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει τι μέτρα θα πάρει για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω μέτρα που διασφαλίζουν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων των επιχειρήσεων «Κέδρος» και «Οδυσσέας», την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων και των κατοίκων στην περιοχή του Ελαιώνα - Βοτανικού.