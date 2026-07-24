Παρασκευή 24 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Στο πλευρό του εγκαυματία εργάτη και της οικογένειάς του τα εργατικά σωματεία
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Εκπρόσωποι σωματείων της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν χθες το μεσημέρι στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προκειμένου να συνομιλήσουν και να εκφράσουν τη στήριξη τους στην οικογένεια του Γιώργου, του 28χρονου εγκαυματία εργαζόμενου από το εργοδοτικό κρατικό έγκλημα που έγινε στον Ασπρόπυργο στις 9 Ιούλη.

Πρόκειται για μια λαϊκή οικογένεια που κατοικεί στην Ελευσίνα και τα μέλη της επίσης δουλεύουν στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου.

Ο «Ριζοσπάστης» μίλησε με την αδελφή του, Στέλλα, η οποία μας ενημέρωσε ότι ο Γιώργος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου, με το κορμί του καμένο κατά 40% - 50%, δίνοντας τη μάχη του με σημάδια σταθερότητας και μικρής βελτίωσης.

Για το περιστατικό μάς είπε ότι ο αδελφός της εργάζεται σε διπλανή επιχείρηση από το εργοστάσιο όπου συνέβησαν οι εκρήξεις, και όπως άλλοι είχε σπεύσει να βοηθήσει μετά την πρώτη έκρηξη. Στη συνέχεια, μετά τη δεύτερη έκρηξη, όντας πλέον τραυματίας μεταφέρθηκε με δικό του μέσο στο Νοσοκομείο «Θριάσιο», όπου και διασωληνώθηκε. Επίσης η Στέλλα μάς περιέγραψε τη δύσκολη στιγμή που δέχτηκε τηλεφώνημα και μετέβη προς το νοσοκομείο ξέροντας «ότι κάτι κακό έχει συμβεί».

Στο μεταξύ, συζητώντας για την κατάσταση που επικρατούσε στην επιχείρηση με το συμβάν, συνάδελφος του Γιώργου μάς επιβεβαίωσε ότι εργαζόμενοι διέμεναν μέσα στον χώρο δουλειάς, όπως και ο νεκρός εργάτης, που κατέληξε στο ΚΑΤ στις 12 Ιούλη.

Η Στέλλα τόνισε ακόμα τη «μεγάλη στήριξη» που δίνουν τα σωματεία στην οικογένειά της, όπως για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα, καθώς μετά το κάλεσμά τους και τις προσφορές εργαζομένων συγκεντρώθηκαν δεκάδες μπουκάλες.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των σωματείων ευχήθηκαν καλή ανάρρωση και δήλωσαν ότι θα παραμείνουν στο πλευρό του τραυματία εργαζόμενου και της οικογένειάς του, στηρίζοντας σε ό,τι χρειαστεί και διεκδικώντας την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του εγκλήματος.

Συνεχίζεται η προσφορά σε αίμα

Τα σωματεία και οι φορείς της Δυτικής Αττικής καλούν τα μέλη τους και τους εργαζόμενους που είναι αιμοδότες να συνεχίσουν την προσφορά σε αίμα για τον συνάδελφό τους Γιώργο Πλατανιά, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς».

Διευκρινίζουν ότι οι αιμοδότες χρειάζεται να πηγαίνουν αποκλειστικά στο «Γ. Γεννηματάς».

Στοιχεία ασθενούς: Πλατανιάς Γεώργιος του Δημητρίου. Νοσοκομείο: «Γ. Γεννηματάς». Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 154. Τηλέφωνο: 2132032000.

Ωρες αιμοδοσίας: Καθημερινές 08.30 - 18.00, Σάββατο και Κυριακή 08.30 - 14.00.

    

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