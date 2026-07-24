ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Νομοσχέδιο για τα Επαγγελματικά Ταμεία: Ενα ακόμα κομμάτι στο παζλ των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων

Μέσα στο κατακαλόκαιρο, την ερχόμενη βδομάδα, προωθεί στις Επιτροπές της Βουλής η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για τα Επαγγελματικά Ταμεία, με στόχο να ψηφιστεί τον Σεπτέμβρη, κλιμακώνοντας την επίθεσή της στη δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση.

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που παρουσιάστηκε πρόσφατα ανοίγει ακόμα μεγαλύτερο χώρο για να αναπτυχθεί το ιδιωτικό σύστημα ασφάλισης, σημειώνει το ΠΑΜΕ και καλεί σε αγώνα με μεγάλο σταθμό το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ:

«Το νέο νομοσχέδιο για τα Επαγγελματικά Ταμεία που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ είναι ένα ακόμη κομμάτι στο αντεργατικό παζλ και τις αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο ανοίγει ακόμη μεγαλύτερο χώρο για να αναπτυχθεί το ιδιωτικό σύστημα ασφάλισης, συρρικνώνοντας ακόμη περισσότερο ό,τι έχει απομείνει από την Κοινωνική Ασφάλιση.

Προϋπόθεση για να ενισχυθούν τα Επαγγελματικά Ταμεία, που είναι ο 2ος Πυλώνας Ασφάλισης, είναι η περικοπή συντάξεων από τη δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση, η μείωση παροχών, η λεηλασία των αποθεματικών ταμείων, όπως συνέβη και στα χρόνια των μνημονίων.

Η κυβέρνηση, όπως έκαναν και οι προηγούμενες, προβάλλει την επαγγελματική ασφάλιση σαν μια διέξοδο για τους ασφαλισμένους, για την απόκτηση συμπληρωματικής σύνταξης και άλλων παροχών. Αυτό που κρύβουν είναι ότι το κράτος σταδιακά απαλλάσσεται από την υποχρέωση συμμετοχής στην Κοινωνική Ασφάλιση και ταυτόχρονα προσφέρει πελατεία για την κερδοφορία των διαφόρων κορακιών της ιδιωτικής ασφάλισης.

Τα Επαγγελματικά Ταμεία λειτουργούν αποκλειστικά με κριτήριο το κέρδος των επενδυτών, με όρους αγοράς και όχι για τις ανάγκες των εργαζομένων.

Οι ασφαλισμένοι πληρώνουν ζεστό χρήμα με τις εισφορές τους χωρίς να γνωρίζουν τι σύνταξη θα λάβουν όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης. Ο "ατομικός κουμπαράς" των εισφορών των ασφαλισμένων καταλήγει στον "μεγάλο κουμπαρά" και τοποθετείται σε επενδυτικά πακέτα, σε τζογάρισμα, που συνήθως, όπως δείχνει η πείρα των μεγάλων κραχ ασφαλιστικών εταιρειών, αποδίδει περισσότερη χασούρα, παρά τα υποσχόμενα κέρδη.

Με αυτόν τον τρόπο τα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης παίρνουν ζεστό χρήμα και χωρίς κανένα ρίσκο, αναμένουν κέρδη από την απόδοση των επενδύσεων, ενώ οι ασφαλισμένοι παίζουν κορόνα - γράμματα τους κόπους μιας ζωής. Με τον ιδρώτα των εργαζομένων κάνουν τις μπίζνες και χρηματοδοτούν τις δουλειές τους οι μεγαλοεπιχειρηματίες.

Η κρατική εγγύηση που λανσάρεται από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που δήθεν θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, προκαλεί γέλιο.

Τα τελευταία 30 χρόνια οι κυβερνήσεις προώθησαν 10 αντιασφαλιστικούς νόμους που έκοψαν τη 13η και 14η σύνταξη, λεηλάτησαν τις συντάξεις και άρπαξαν τα αποθεματικά των ταμείων για να σώσουν τους τραπεζίτες. Επομένως, είναι τουλάχιστον αστείο να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει κρατική εγγύηση για τη σύνταξη των ασφαλισμένων στα Επαγγελματικά Ταμεία μετά από 40 χρόνια. Τέτοιες εγγυήσεις έχουμε δει πολλές κι έχουμε χορτάσει, δεν θα πάρουμε άλλες!

Εγγύηση υπάρχει μόνο απέναντι στα κέρδη των επιχειρηματιών της ιδιωτικής ασφάλισης. Στόχος όλων των κυβερνήσεων είναι να γίνει η ασφάλιση εμπόρευμα προς όφελος των επιχειρηματιών του χώρου.

Το παράδειγμα της ίδρυσης του ΤΕΚΑ και της υποχρεωτικής υπαγωγής των ασφαλισμένων στην ασφάλισή του δείχνει ότι ο ένας αντεργατικός νόμος διαδέχεται τον άλλον, έτσι ώστε να δοθεί ολοκληρωτικό χτύπημα στη δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση.

Η κυβέρνηση και η μεγαλοεργοδοσία επιδιώκουν να βάλουν στο χέρι τις εισφορές των εργαζομένων για να χρηματοδοτήσουν την καπιταλιστική οικονομία, μέσα σε συνθήκες πολεμικών συγκρούσεων, αντιπαραθέσεων, ανταγωνισμών και πολεμικών προϋπολογισμών. Σε αυτές τις συνθήκες επιχειρείται οι εργαζόμενοι να αποδεχτούν ότι θα χρηματοδοτούν κατά κανόνα τα επιχειρηματικά σχέδια και τα πρότζεκτ των λίγων.

Ολες οι κυβερνήσεις έχουν βάλει το χεράκι τους στο χτύπημα της δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπονομεύουν με την ψήφιση νόμων την Κοινωνική Ασφάλιση και μετά λανσάρουν τα Επαγγελματικά Ταμεία, την ιδιωτική ασφάλιση, ως λύση και διέξοδο. Δεν νοιάζονται για τις ανάγκες των ασφαλισμένων, αλλά για το πώς θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των λίγων και της καπιταλιστικής οικονομίας.

Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ σταθερά δίνει στήριγμα στις κυβερνήσεις και στις αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Επικαλείται τυπικά την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά στην ουσία αναγνωρίζει τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως συμπληρωματικής παροχής για τον εργαζόμενο.

Δεν λέει κουβέντα ότι για να υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση πρέπει να αποδυναμωθεί η δημόσια.

Δεν λέει κουβέντα ότι αυτό που επιδιώκουν τα διάφορα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης δεν είναι να δώσουν συντάξεις στους ασφαλισμένους, αλλά να βγάλουν κέρδη χωρίς κανένα ρίσκο.

Για τους εργαζόμενους μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Να επιβάλουν το δίκιο τους με τον αγώνα τους.

Να βάλουν στο επίκεντρο τις ανάγκες τους και όχι τις ανάγκες των κορακιών της "αγοράς" και του τζογαρίσματος των επενδυτικών πακέτων.

Για να κερδίσουμε εμείς οι εργαζόμενοι, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.

Για να έχουμε αποτελέσματα και νίκες πρέπει να αγωνιστούμε, κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτα.

Να εμπιστευτούμε τη δύναμή μας.

Το μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ να τρομοκρατήσει όλους αυτούς που τσακίζουν τη ζωή μας.

Να αποδείξουμε ότι μπορούμε με τον αγώνα μας να γίνουμε ο καταλύτης για θετικές εξελίξεις προς όφελός μας, για νέα δεδομένα που θα οδηγήσουν στο να είμαστε εμείς, οι πολλοί, οι άνθρωποι του μόχθου, αυτοί που θα βάλουμε τη σφραγίδα στο μέλλον που έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας».