ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Από τύχη η σύγκρουση των πλοίων στη Σούδα δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία

Την έντονη ανησυχία τους για τημέσα στοεκφράζουν ταΑναρωτιούνται μάλιστα γιατί δύο μεγάλα πλοία βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης μέσα σε έναν οργανωμένο λιμένα, το ένα κατά τον απόπλου και το άλλο κατά τον κατάπλου.

Υπογραμμίζουν ότι οι εκτεταμένες ζημιές που καταγράφονται στις φωτογραφίες «αποκαλύπτουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και το μέγεθός της και καταδεικνύουν πως ήταν τυχαίο το γεγονός ότι κατά τη σύγκρουση τρύπησαν μόνο δεξαμενές νερού που ρυθμίζουν το βάρος του πλοίου, και έμειναν άθικτα τα βυτία με υγραέριο, καύσιμα και οξυγόνο» που μετέφερε το φορτηγό πλοίο το οποίο συγκρούστηκε με το επιβατικό.

Η σύγκρουση αυτή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία, τονίζουν τα ναυτεργατικά σωματεία, αφού το «Ιωσήφ Κ.» «μετέφερε 89 φορτηγά αυτοκίνητα και 14 βυτιοφόρα με καύσιμα, υγραέριο και άλλα εύφλεκτα φορτία. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα και δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, διαρροή και πυρκαγιά, με απρόβλεπτες συνέπειες για τα πληρώματα και τους επιβάτες και των δύο πλοίων, στο "Ελυρος" επέβαιναν 100 επιβάτες και 118 άτομα πλήρωμα, εξέλιξη που θα έπληττε συνολικά το λιμάνι της Σούδας».

Αναδεικνύουν ότι το συμβάν αυτό «είναι απόρροια της πολιτικής της ανταγωνιστικότητας, που διαχρονικά στηρίζει η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες. Στο όνομα της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου υπονομεύεται η ασφάλεια των ναυτεργατών και των επιβατών. Το κυνήγι του μέγιστου κέρδους, μέσα από την εντατικοποίηση και τον πολλαπλασιασμό των δρομολογίων, δημιουργεί αντικειμενικά δυσανάλογες απαιτήσεις στη διαχείριση της λιμενικής κίνησης και δεν εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία των λιμανιών.

Τεράστιες είναι οι ευθύνες του υπουργείου Ναυτιλίας, που οι υπηρεσίες του αναλαμβάνουν να διαχειριστούν τον συντονισμό της χαοτικής λιμενικής κίνησης και την εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας, για να εξασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία των λιμανιών, μέσα σε αυτόν τον αδυσώπητο ανταγωνισμό».

Οπως θυμίζουν τα σωματεία, έχουν καταγγείλει επανειλημμένα ότι «σε μια σειρά λιμάνια της χώρας, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς προορισμούς κατά την τουριστική περίοδο που υπάρχει αυξημένη κίνηση, οι συνθήκες γίνονται ακραία επικίνδυνες για τα πληρώματα και τους επιβάτες. Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών είναι συχνά μικρά και μεγάλα ατυχήματα με επακουμβήσεις πλοίων μεταξύ τους ή στους ντόκους και σοβαρές συγκρούσεις, όπως πρόσφατα του "Andros King", του "Hyperspeed Jet 4" κ.ά., ή του ΣΑΟΝΗΣΟΣ, με 5 σοβαρούς τραυματισμούς το καλοκαίρι του 2024.

Οι συνθήκες που επικρατούν κατά τον κατάπλου και τον απόπλου των πλοίων, σε συνδυασμό με τα εξαντλητικά δρομολόγια που καλούνται να εκτελέσουν οι ναυτεργάτες, είναι άκρως επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και, όπως αποδεικνύεται, δεν είμαστε υπερβολικοί όταν λέμε ότι τα "Τέμπη" στις γραμμές της ακτοπλοΐας είναι εδώ.

Η ασφάλεια των ναυτεργατών, των επιβατών και των λιμενικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να επαφίεται στην τύχη, ούτε να υποτάσσεται στις πιέσεις των δρομολογίων, στο αμείλικτο κυνήγι του κέρδους και στα επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα.

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το διεκδικητικό πλαίσιο στην απεργία μας στις 3 Ιούλη στο λιμάνι της Ραφήνας, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο λιμάνι εξαιτίας των σφοδρών ανταγωνισμών μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών έχει ξεπεράσει κάθε όριο και θέτει καθημερινά σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων, των επιβατών, των πλοίων και των κατοίκων της. Ανάλογες συνθήκες επικρατούν σε πολλά λιμάνια της χώρας.

Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα, γιατί η ζωή μας δεν είναι παιχνίδι, που χθες έτυχε να τη γλυτώσουμε αλλά αύριο μπορεί να μην είμαστε πάλι τόσο τυχεροί!

Απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των ευθυνών, και η έρευνα να μην περιοριστεί στην εύκολη απόδοση ατομικών ευθυνών στους ναυτεργάτες και στους εμπλεκόμενους εργαζόμενους».