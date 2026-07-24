Η πολιτιστική κληρονομιά στην υπηρεσία της καπιταλιστικής ανάπτυξης

Βασικός άξονας του νομοσχεδίου «είναι η εμπορική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην υπηρεσία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δηλαδή των επιχειρηματικών κερδών», τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου προωθήθηκε με fast track διαδικασίες το απαράδεκτο σχέδιο νόμου που επεκτείνει την εμπορευματοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, γενικά της πολιτιστικής κληρονομιάς, και το οποίο το ΚΚΕ καταψήφισε επί της αρχής. Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη.

Το νομοσχέδιο, που έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων του υπουργείου Πολιτισμού, προβλέπει τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας που θα αναλάβει όλες τις κρίσιμες λειτουργίες του ΟΔΑΠ (Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων), καθώς και τη δημιουργία ενός νέου φορέα για τη διαχείριση επισκέψιμων χώρων ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Γ. Δελής σημείωσε πως το σχέδιο νόμου αποκρυσταλλώνει νομοθετικά τη στρατηγική με την οποία το κράτος αντιμετωπίζει την πολιτιστική κληρονομιά: «Μιλάμε, χωρίς υπερβολή, για την απογείωση της αγοραίας αντίληψης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν στην τοποθέτησή του και σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τον οπτικοακουστικό τομέα, που όπως ανέφερε δεν αντιμετωπίζεται καν ως ζήτημα πολιτιστικής πολιτικής: Αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμα κομμάτι της συνολικής αναπτυξιακής και βιομηχανικής στρατηγικής της Ενωσης, στην ίδια νομική κατηγορία με τα εργοστάσια, τους αγωγούς και τα data centers.

Ο νόμος όμως δεν μιλάει μόνο για χρήμα: «Η εμπορευματοποίηση που βαθαίνει στην Τέχνη δεν είναι απλά και μόνο ένα οικονομικό μέγεθος, αλλά έχει πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και στο ίδιο το περιεχόμενο της Τέχνης, διαστρεβλώνοντας και ευτελίζοντάς το».

Προσπαθώντας να κάνει το μαύρο άσπρο, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ι. Φωτήλας ισχυρίστηκε ότι με το παρόν νομοσχέδιο δίνονται περισσότερα χρήματα στους δημιουργούς. Κάτι όμως που δεν ισχύει, αφού πια από το επιλεκτικό πρόγραμμα εξαϋλώνεται η ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης ανάμεσα σε video games, τεχνολογίες εμβύθισης και «κάθε άλλη καινοτόμο μορφή». Και, βέβαια, δεν απάντησε αυτά τα λεφτά που υποτίθεται ότι θα δοθούν στο επιλεκτικό πρόγραμμα από πού θα βρεθούν...

Από τη μεριά της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είπε ότι το νομοσχέδιο αποτυπώνει τη συνέπεια της κυβερνητικής πολιτικής και στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπεραμύνθηκε ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένας «αναπτυξιακός πόρος», που πρέπει να λειτουργεί με «εξωστρέφεια» και «φιλοεπενδυτική προσέγγιση». Και για άλλη μια φορά κάλεσε να μην υπάρχουν «ιδεολογικά στερεότυπα» και «ξεπερασμένες έννοιες» σε αυτόν τον τομέα, επιχειρώντας να γυρίσει τούμπα σε τελική ανάλυση τι είναι σύγχρονο και προοδευτικό σήμερα.