«Βάκχες»: Η μανία του φιλήσυχου νοικοκυραίου

Γέροντας ο Ευρυπίδης, με μόλις τέσσερα βραβεία στο ενεργητικό του, έχει εγκαταλείψει την πολυεπίπεδα παρηκμασμένη και ταραγμένη Αθήνα και έχει εγκατασταθεί στην αυλή του βασιλιά των Μακεδόνων Αρχέλαου, όπως και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες της εποχής. Εκεί γράφει το πιο αινιγματικό ίσως έργο του, τις «Βάκχες», ως μέρος τριλογίας («Ιφιγένεια εν Αυλίδι», «Αλκμέων εν Κορίνθω») η οποία θα παρασταθεί μετά τον θάνατό του. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος συνεχίζει για σχεδόν 25 χρόνια να σκορπά τον θάνατο και την καταστροφή, συνεχίζει να «μαίνεται» και να «οργιάζει». Η Αθήνα έχει πληρώσει ακριβά την αίσθηση υπερδύναμης στη Σικελική Εκστρατεία, η πολιτική κατάσταση είναι ταραγμένη, και όταν το παρόν και το μέλλον φαντάζουν ζοφερά, όταν τίποτα από όσα έμοιαζαν σταθερά και αναλλοίωτα δεν είναι πια, σε μια εποχή πουτο ενδιαφέρον για τις «ξενόφερτες» θεότητες και την οργιαστική λατρεία του παρελθόντος φουντώνει και ανακουφίζει.

Τίποτα δεν είναι σταθερό στις «Βάκχες». Ολα είναι δισυπόστατα, αμφίρροπα και αντιφατικά, σαν τον γιο της Σεμέλης. Αυτόν που τον κατηγόρησαν ως νόθο και ήρθε να εκδικηθεί, τον θεό του κρασιού που «λυτρώνει τους ταλαίπωρους θνητούς από τη λύπη», του θεάτρου, της πληθώρας της ζωής, τον «Φλευς» που φέρνει την ελευθερία στις γυναίκες - ακολούθους του, οι οποίες παρατούν τον αργαλιό και γίνονται μαινάδες.

Οπως γράφει η Jacqueline De Romilly, «οι τραγωδίες του Ευρυπίδη δεν είναι καθόλου έργα καλυμμένης πραγματικότητας. Αυτό που τροφοδότησε τη σκέψη του είναι συχνότερα η επικαιρότητα παρά το θέμα του». Η κοινωνική πραγματικότητα είναι αυτή που διαμορφώνει τον τρόπο συνομιλίας με αυτά τα έργα σήμερα. Ο τρόπος ερμηνείας τους συνδέεται αναπόφευκτα με τον τρόπο της συνολικής ερμηνείας για τον κόσμο, με λίγα λόγια με την ιδεολογία. Στο σκηνοθετικό του σημείωμα ο Javor Gardev κάνει γνωστή την πρόθεσή του να «αντιμετωπίσει το παρόν» μέσω των «Βακχών», ερμηνεύοντας τον Διόνυσο ως το «αποξενωμένο μέλος της κοινότητας», που υπενθυμίζει ότι «η ταυτότητα δεν είναι φυσική αλλά κατασκευασμένη», γι' αυτό και «η κοινότητα επιχειρεί να διαλύσει αυτήν την ένταση μέσω του στιγματισμού. Σταδιακά το αποξενωμένο άτομο μετατρέπεται σε προδότη, παρεκκλίνοντα ή, τελικά, αποστάτη. (...) Αν η κοινότητα τα αναγνωρίσει, μπορούν να γίνουν κάποια από τα πιο δημιουργικά μέλη της. Αν τους απορρίψει, μπορούν να εξελιχθούν στους πιο επικίνδυνους αντιπάλους της». Η «εκδίκηση του αποξενωμένου» Διονύσου θα φέρει τον σπαραγμό, μεταφορικά και κυριολεκτικά, όταν η Αγαύη θα κατασπαράξει το σώμα του γιου της, Πενθέα, και ταυτόχρονα όλη την τάξη, την πειθαρχία και τον έλεγχο που επικρατούσε. Φυσικά, οι έννοιες του «ξένου», του «άλλου», συνήθεις στη σύγχρονη αστική φιλοσοφία, περικλείουν πλήθος κατηγοριών που μπορούν να χαρακτηριστούν τέτοιοι, θολώνοντας την ταξική ρίζα των διακρίσεων και της καταπίεσης. Αλλά για να μην πάμε βαθύτερα στα ζητήματα απ' ό,τι η ίδια η παράσταση με light και απλοϊκό τρόπο πήγε, ας συνοψίσουμε στα δύο βασικά συμπεράσματά της: Πρώτον, ο «αποξενωμένος» και διωγμένος -δηλαδή ο καταπιεσμένος - αν δεν ενσωματωθεί θα εναντιωθεί συλλογικά για να εκδικηθεί, προκαλώντας χάος. Δεύτερον, ο «αποξενωμένος» δημαγωγεί τον λαό για να επαναστατήσει υποτίθεται προς την ελευθερία, αλλά τελικά είναι κι αυτός «μία αλαζονική μορφή, της οποίας η ματαιοδοξία και η δίψα για εξουσία οδηγούν στην καταστροφή όσους βρίσκονται γύρω του», όπως γράφει στο δικό του σημείωμα ο Martyn Jacques των Tiger Lillies.

Ευτυχώς, όλα τα παραπάνω αντιδραστικά κλισέ ίσα που μας άγγιξαν στη συγκεκριμένη παράσταση, στην οποία κυριαρχούσαν η ευκολία, ο ρηχός εντυπωσιασμός και η χαλαρή συναυλιακή διάθεση. Το σκηνικό, μια σειρά από κιγκλιδώματα, αξιοποιήθηκε μόνο για να περάσουν μία φορά από σωματικό έλεγχο οι Μαινάδες και για να «επαναστατήσουν» ενάντια στην εξουσία του Πενθέα, ρίχνοντάς τα προσεκτικά και επιμελώς άτακτα κάτω, μην τυχόν και κάνουν καμιά ζημιά, αλλά και για να κάθονται στα βολικά καθίσματα που ήταν ενταγμένα εκεί την υπόλοιπη ώρα. Με τα κοστούμια τους να θυμίζουν παλιές εποχές αντίστοιχων «Wild Dances» στη Eurovision, εξάντλησαν εμάς πρώτα και σκηνοθετικά έπειτα με το καθόλου καινούργιο «εύρημα» να ανεβοκατεβαίνουν στα διαζώματα και να κάνουν τα φωνητικά στο συγκρότημα των Tiger Lillies, το οποίο βρισκόταν στο ψηλότερο σημείο της σκηνής.

Η επιλογή της αγγλικής γλώσσας για έναν θίασο που αποτελούνταν από Βούλγαρους και Ελληνες ηθοποιούς ήταν τουλάχιστον ατυχής. Οχι, δεν δημιούργησε κανένα «παραξένισμα», ούτε τόνισε την «ξένη» παρουσία του Διονύσου. Παρέμεινε μια αυθαίρετη δραματουργικά και σκηνοθετικά επιλογή, σε μια παράσταση γεμάτη από «εύκολες λύσεις». Τέτοιες ήταν για παράδειγμα η στιγμή που ο Διόνυσος αγγίζει τη θυμέλη (ναι, είναι ο θεός του θεάτρου), πηγαίνει στον τάφο της μητέρας του (ναι, ήθελε να εκδικηθεί), καθώς και η κατασκευή που λειτουργεί σαν φυλακή, δοκιμαστήριο για την παρενδυσία του Πενθέα (που μόνο τέτοια δεν είναι) και βάθρο εξουσίας. Αυτή ανεβοκατεβαίνει μηχανικά και, για να μην υπάρχει κενό, πέφτει και λίγη μουσική από το συγκρότημα. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να κρίνουμε τους ηθοποιούς μόνο με βάση το συγκεκριμένο σκηνοθετικό πλαίσιο. Πολύ καλός ο Leonid Yovchev ως ολίγον τι σούπερ σταρ Διόνυσος, ο Μιχαήλ Ταμπακάκης κατάφερε να αποδώσει κάποιες λεπτές αποχρώσεις του ρόλου του Πενθέα, ο Αλέξανδρος Μυλωνάς (Κάδμος) και ο Samuel Finzi (Τειρεσίας) είχαν ενδιαφέρον ως ένα πιο σαιξπηρικό δίδυμο, ενώ η Λουκία Μιχαλοπούλου έφερε επί σκηνής μια Αγαύη από άλλη παράσταση μεν, με την τραγικότητα του ρόλου δε.

Η περισσότερη συζήτηση πριν και μετά την παράσταση έγινε για τη συμμετοχή των Tiger Lillies επί σκηνής ως «ραψωδών». Η αλήθεια είναι ότι αν υπήρξε κάτι ενδιαφέρον, ήταν η επιλογή να παρεμβάλλονται κάποια μουσικά ιντερμέδια που ενδεχομένως θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποστασιοποιητικά, κρίνοντας τα δρώμενα. Στη συγκεκριμένη συνθήκη λειτούργησαν αποστασιοποιητικά - τόσο πολύ που άγγιζαν τα όρια συναυλίας, με λίγες «Βάκχες» - αλλά καθόλου κριτικά. Τόσο η μουσική όσο και οι στίχοι του «μπρεχτικού πανκ καμπαρέ» συγκροτήματος ήταν από τις πιο πρόχειρες στιγμές τους, ενώ το τραγούδι του φινάλε ήταν αυτό που επανέφερε τον φόβο του φιλήσυχου νοικοκυραίου που είδαμε νωρίτερα: «Ο νόμος ρημάχτηκε στη χώρα / κάθε δρόμος θυμάται τις κραυγές / το κλήμα πήρε ό,τι έπρεπε / αφήνοντας θλίψη και άναρχη σκόνη», καλώντας μας να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το ρεφρέν: «Υπήρξες ποτέ ευτυχισμένος;». Μεγάλο ζήτημα η απάντηση. Σε αυτήν την παράσταση, μάλλον εύκολη: «Οχι».

Θ. Α.