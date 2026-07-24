ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΕΦ

«Οι εργαζόμενοι καλούνται να κρατήσουν όρθια τη λειτουργία του οργανισμού μέσα σε συνθήκες χάους, χωρίς ασφάλεια»

Την πολιτική απαξίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και παράδοσής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ΣΕΦ σε ανακοίνωσή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γ. Βρούτση, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ενώ στο ΣΕΦ οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν έχουν ληφθεί μέτρα διασφάλισης των εργαζομένων.

Το Σωματείο σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Παρά τις ρητές δεσμεύσεις του υπουργείου για χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης του προσωπικού σε κατάλληλο κτίριο εντός του περιβάλλοντος χώρου, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα βήμα υλοποίησης. Μόνο ψεύτικες υποσχέσεις.

Την ίδια στιγμή, το ΣΕΦ έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο. Οι εργαζόμενοι καλούνται να κρατήσουν όρθια τη λειτουργία του οργανισμού μέσα σε συνθήκες χάους, χωρίς στοιχειώδη πρόβλεψη, χωρίς ασφάλεια, χωρίς σεβασμό. Αυτό δεν είναι απλώς αδιαφορία - είναι συνειδητή απαξίωση των ανθρώπων που στηρίζουν τον οργανισμό.

Η εικόνα είναι εξοργιστική:

Υποσχέσεις για μετεγκατάσταση που δεν τηρήθηκαν

Εργα που προχωρούν χωρίς καμία πρόνοια για το προσωπικό

Ενας οργανισμός σε διαρκή απορρύθμιση».

Παράλληλα καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «αφήσατε τις μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας να ρημάζουν. Χωρίς χρηματοδότηση. Χωρίς σχέδιο. Χωρίς ντροπή. Και τώρα, αφού πρώτα τις απαξιώσατε, έρχεστε να τις "σώσετε", μετατρέποντάς τες σε ανώνυμες εταιρείες, για να τις παραδώσετε βορά σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Το φιάσκο στο ΟΑΚΑ, με τα 200 εκατομμύρια που εξαϋλώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα, δεν ήταν απλώς αποτυχία. Ηταν το προοίμιο. Ηταν το άλλοθι για να προχωρήσετε στο πραγματικό σας σχέδιο: Την εκποίηση της δημόσιας αθλητικής περιουσίας.

ΟΑΚΑ. ΣΕΦ. Αγιος Κοσμάς. Λιόσια. Δεν είναι "περιουσιακά στοιχεία". Είναι δημόσιοι χώροι, χτισμένοι με τα χρήματα του ελληνικού λαού.

Κι όμως, επιχειρείτε να ξεπουλήσετε:

Εγκαταστάσεις - σύμβολα του ελληνικού αθλητισμού.

Εκατοντάδες στρέμματα δημόσιας γης - "φιλέτα" ανυπολόγιστης αξίας.

Το ίδιο το δικαίωμα της κοινωνίας στην άθληση.

Τα 400 στρέμματα του ΣΕΦ, οι εκτάσεις του ΟΑΚΑ και όλων των μεγάλων κέντρων, δεν είναι προς "αξιοποίηση".

Δεν είναι real estate. Δεν είναι εμπόρευμα.

Μεθοδεύετε:

Τον αποκλεισμό των ερασιτεχνικών σωματείων.

Την οικονομική ασφυξία των Ομοσπονδιών.

Τη μετατροπή της άθλησης σε προνόμιο για λίγους.

Την πλήρη ιδιωτικοποίηση ενός κοινωνικού αγαθού.

Οι εργαζόμενοι δεν είμαστε αφελείς. Βλέπουμε το σχέδιο καθαρά: Πρώτα απαξίωση, μετά "εξυγίανση" και στο τέλος ξεπούλημα».

Το Σωματείο απαιτεί να αποσυρθεί κάθε σχέδιο μετατροπής των αθλητικών εγκαταστάσεων σε ανώνυμες εταιρείες, να υλοποιηθεί άμεσα η μετεγκατάσταση του προσωπικού του ΣΕΦ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση κ.ά., ενώ ζητά από τη διοίκηση του ΣΕΦ να αναλάβει τις ευθύνες της και να προασπιστεί έμπρακτα τα συμφέροντα των εργαζομένων.

«Οι εργαζόμενοι δεν είμαστε αναλώσιμοι.

Δεν θα δεχτούμε να εργαζόμαστε σε καθεστώς εγκατάλειψης και κοροϊδίας. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό το ξεπούλημα.

Ο αθλητισμός δεν είναι επιχείρηση.

Δεν είναι επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι για εκποίηση.

Είναι δικαίωμα».