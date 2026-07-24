Παρασκευή 24 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
Στον ημιτελικό η Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία

Αύριο στις 13.15 ο αγώνας για την πρόκριση στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στην Αυστραλία

Eurokinissi Sports

Απέσπασε την πρόκριση η Εθνική ανδρών στο πόλο έναντι του Μαυροβουνίου, με 14 - 13, και θα αγωνιστεί αύριο Σάββατο (13.15 ώρα Ελλάδας, ΕΡΤ Σπορ) στον έναν ημιτελικό του World cup που διεξάγεται στην Αυστραλία. Αντίπαλος της Εθνικής θα είναι η Ιταλία που επικράτησε με 18 - 12 της Γεωργίας. Ο έτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 11.30 (ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στην Αυστραλία, που επικράτησε της Ισπανίας με 23 - 21, και στην Ουγγαρία, που νίκησε την Κροατία με 16 - 11. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 26/7 στις 11 π.μ. (ώρα Ελλάδας) και ο «μικρός τελικός» την ίδια μέρα στις 7.30 π.μ. (ώρα Ελλάδας).

Στον αγώνα με το Μαυροβούνιο, η Εθνική ομάδα στο ξεκίνημα επέβαλλε πολύ γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι, κυριαρχώντας με 8 γκολ μέχρι την αρχή του δεύτερου οχταλέπτου και διαμορφώνοντας διαφορά 5 γκολ. Μέχρι το τέλος του δεύτερου οχταλέπτου, το Μαυροβούνιο μείωσε τη διαφορά σε 9-3 και λίγο πριν το τέλος του τρίτου οχταλέπτου διαμόρφωσε το 11-10, με την Ελλάδα να ανεβάζει τη διαφορά στην εκπνοή του, στο 12-10. Λίγο μετά τη μέση του τελευταίου οχταλέπτου, η Ελλάδα έκανε το 14-10, με το Μαυροβούνιο να απαντά και να μειώνει σε 14-13, αλλά να αστοχεί στην τελευταία επίθεση στην εκπνοή του αγώνα.

Τα οχτάλεπτα: 7-3, 2-3, 3-4, 2-3.

Η σύνθεση των ομάδων:

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαγφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς 2.

Μαυροβούνιο (Ντέγιαν Σβαρτς): Ντζούροβιτς, Βούγιοβιτς, Ντζούρο Ράντοβιτς, Σλάντοβιτς 1, Μάτσιτς, Μπανίτσεβιτς, Ουκρόπινα, Βούτσκοβιτς 1, Πέρκοβιτς, Σπάιτς, Μάτκοβιτς 2, Βασίλιε Ράντοβιτς 2, Ιλια Ράντοβιτς, Στούπαρ 2, Στρ. Γκοΐκοβιτς 5.

    

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