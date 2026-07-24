Παρασκευή 24 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

ΦΩΤΟ

Στις 16/7/2026 συμπληρώνονται 15 χρόνια που δεν είναι κοντά μας ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ.

Στη μνήμη του η σύζυγός του, Παρασκευή Σαπλαούρα, και τα παιδιά του, Ιωάννα και Βασίλης Καραχάλιος, προσφέρουν 20 ευρώ μέσω της ΚΟΒ του «902».

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 «Οι εργαζόμενοι καλούνται να κρατήσουν όρθια τη λειτουργία του οργανισμού μέσα σε συνθήκες χάους, χωρίς ασφάλεια»
Στον ημιτελικό η Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ