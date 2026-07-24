ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

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Στις 16/7/2026 συμπληρώνονται 15 χρόνια που δεν είναι κοντά μας ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ.

Στη μνήμη του η σύζυγός του, Παρασκευή Σαπλαούρα, και τα παιδιά του, Ιωάννα και Βασίλης Καραχάλιος, προσφέρουν 20 ευρώ μέσω της ΚΟΒ του «902».