Στις 16/7/2026 συμπληρώνονται 15 χρόνια που δεν είναι κοντά μας ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ.
Στη μνήμη του η σύζυγός του, Παρασκευή Σαπλαούρα, και τα παιδιά του, Ιωάννα και Βασίλης Καραχάλιος, προσφέρουν 20 ευρώ μέσω της ΚΟΒ του «902».
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