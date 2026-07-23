«ΚΑΥΣΩΝΑΣ» ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ

Με τις πλάτες κράτους και κυβέρνησης ξεσαλώνει η εργοδοσία

Με το θερμόμετρο χθες να δείχνει 42 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση να είναι πολύ παραπάνω, τα Συνδικάτα βρέθηκαν ξανά στο «πόδι» επιβάλλοντας παύση εργασιών σε μια σειρά χώρους με υπαίθριες δραστηριότητες και απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

Και αυτό γιατί η κυβέρνηση προκλητικά κάνει πλάτη στην εργοδοσία είτε στέλνοντας εγκύκλιους με ασάφειες είτε οδηγίες, όπως η προχθεσινή που βγήκε στις 8 το βράδυ για ολιγόωρη διακοπή χθες, μόνο από τη 1 μ.μ. μέχρι τις 5 μ.μ. Βέβαια η εργοδοσία έχει δεμένο τον γάιδαρό της, ξέροντας ότι δεν την ελέγχει κανείς, οπότε σε μια σειρά περιπτώσεις δεν εφαρμόστηκε ούτε αυτή η κουτσουρεμένη διακοπή εργασιών.

Ντελιβεράδες: Δουλειά στο λιοπύρι και «τρεχάτε να προλάβετε»

Χαρακτηριστικά είναι όσα έρχονται στην επιφάνεια για τους διανομείς στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που χθες έπαιζαν ...κρυφτούλι.

Για παράδειγμα, η «box» μπορεί να είχε μοστράρει στην εφαρμογή το μήνυμα ότι «υπάρχει διακοπή εργασιών», όμως διεκπεραίωνε παραγγελίες, που σημαίνει πως καταστήματα εστίασης λειτουργούσαν κανονικά με τους διανομείς τους.

Η δε «e-food» φαινομενικά δεν έδινε τη δυνατότητα για παραγγελίες στους πελάτες, όμως οι εργαζόμενοι διανομής καταγγέλλουν πως η εφαρμογή ήταν κανονικά ανοιχτή και οι ίδιοι δέχονταν παραγγελίες! Μάλιστα, διάφοροι προϊστάμενοι προσπάθησαν να το παρουσιάσουν σαν ...χάρη και «ατομική ευθύνη» των εργαζομένων. «Αν θέλεις θα σε θέσω εκτός» ήταν η απάντηση της εταιρείας σε εργαζόμενους που ρωτούσαν πώς γίνεται να «τρέχουν παραγγελίες» στις 2 μ.μ. ενώ ήταν σε εξέλιξη η «απαγόρευση διανομής»...

Αλλη πλατφόρμα, η «Wolt» αμέσως μετά τη λήξη της διακοπής εργασιών έβγαλε φιρμάνι «τώρα τρέχουμε». Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε στους διανομείς αυξημένες απολαβές κατά 5 ευρώ στην πρώτη παραγγελία, εφόσον αυτή ληφθεί στα πρώτα 10 λεπτά μετά τη λήξη της διακοπής. Αυτό σημαίνει πως οι διανομείς θα έπρεπε να είναι «απίκο» στις πιάτσες μέσα στο λιοπύρι, με την εφαρμογή στο χέρι και σε ετοιμότητα να «χτυπήσουν» την παραγγελία με το που δοθεί η δυνατότητα, για να βγάλει η εταιρεία «τα σπασμένα» της 4ωρης παύσης. Παράλληλα, προτρέπει με τη γνωστή καραμέλα της ατομικής ευθύνης τους εργαζόμενους να μένουν σε δροσερό μέρος και να είναι ενυδατωμένοι, χωρίς βέβαια να παρέχει μέτρα ατομικής προστασίας!

Παρεμβάσεις από ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Την ίδια πρακτική ακολούθησε και η «e-food», με αυξημένες απολαβές από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ., δίνοντας το πρόσταγμα της εντατικοποίησης για να ρεφάρει από τη διακοπή εργασιών.

Με τα συνδικάτα να παρεμβαίνουν για παύση εργασιών, όπως έγινε στο Ελληνικό από το σωματείο και στο λιμάνι από την ΕΝΕΔΕΠ τις προηγούμενες μέρες, χθες χρειάστηκε η παρέμβαση των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ». Συγκεκριμένα, τα Σωματεία σε περιοδείες τους στον Νέο Μόλο Δραπετσώνας διαπίστωσαν πως βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες από πληρώματα πλοίων, παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και επιτόπου επέβαλλαν διακοπή εργασιών.

Τα Σωματεία πραγματοποιούν περιοδείες και ελέγχους τονίζοντας πως «θα παρεμβαίνουμε αποφασιστικά, σταματώντας κάθε εργασία που πραγματοποιείται χωρίς τα αναγκαία μέτρα προστασίας».

«Ευαγγελισμός»: Ανυπόφορη η κατάσταση για το προσωπικό

Παρόμοια η κατάσταση και στα δημόσια νοσοκομεία, με το προσωπικό να υποφέρει. Χαρακτηριστικά είναι όσα σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, στον «Ευαγγελισμό», καταγγέλλοντας «συνθήκες εργασίας Μεσαίωνα» για τους «εργαζόμενους - είλωτες». Συγκεκριμένα, τόνιζε χθες ότι οι εργαζόμενοι στα πλυντήρια δούλευαν σε συνθήκες που τις μεσημεριανές ώρες η θερμοκρασία στον χώρο έφτανε ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Οι δε καθαρίστριες, με ευθύνη βαριάς χειρωνακτικής δουλειάς, καλούνταν στη βάρδιά τους και εν μέσω καύσωνα να καθαρίσουν δύο ολόκληρα τμήματα αντί για ένα που είναι η υποχρέωσή τους.

Οι τραπεζοκόμοι στο ίδιο μοτίβο καλούνταν να ακροβολίζονται σε δύο τμήματα με απόσταση αρκετών ορόφων, αντί για ένα που είναι η υποχρέωσή τους, αφού ένας βγάζει τη δουλειά για δύο. Μάλιστα, το Σωματείο αναφέρει ότι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε εξωτερικές εργασίες (κυρίως εργάτες μεταφοράς - καθαριότητας, φύλακες κ.λπ.) συνέχιζαν να εργάζονται.

Το Σωματείο Εργαζομένων ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχει αναγκαστεί δύο φορές να καταφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας «γιατί με εργοδοτική ευθύνη (είτε της διοίκησης είτε των εργολάβων) παραβιάζεται κατάφωρα κάθε εγκύκλιος και ακόμη και τα αυτονόητα».

Πληθαίνουν οι καταγγελίες από τα Σωματεία

«Θεωρούμε δεδομένο ότι αν δεν γίνονται παρεμβάσεις από το Συνδικάτο και τα σωματεία μας, η πλειοψηφία των εργαζομένων και των διανομέων θα είναι έξω στο λιοπύρι με κίνδυνο της ζωής και της υγείας τους. Μόνο με τη δική μας πίεση μπορούν να αποσπαστούν, ακόμα και τα πλέον αυτονόητα μέτρα προστασίας», υπογραμμίζει το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής.

Αντίστοιχα, το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής απαίτησε «εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τον καύσωνα», καθώς «οι συστάσεις και τα ευχολόγια της εγκυκλίου του υπουργείου, που στην πράξη καταστρατηγούνται από τους εργοδότες, είναι "στάχτη στα μάτια"». Ανάμεσα στα αιτήματα που προβάλλει είναι η «άμεση διακοπή των εργασιών στους 38 βαθμούς Κελσίου με καταβολή εξ ολοκλήρου του ημερομισθίου στους εργαζόμενους».

«Είναι η καθημερινότητα σε πολλές επιχειρήσεις του νησιού. Η έλλειψη προσωπικού, τα συνεχόμενα 10ωρα και 12ωρα, τα κομμένα ρεπό, τα ελάχιστα διαλείμματα και η πίεση να "βγει η δουλειά" μετατρέπουν τον καύσωνα σε έναν ακόμη παράγοντα που απειλεί την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων», τονίζει το Σωματείο Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία - Τουριστικά Γραφεία και Επισιτιστικά Επαγγέλματα Σάμου, επισημαίνοντας πως οι εργαζόμενοι στο νησί βιώνουν τις έντονες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν. Στα πλαίσια αυτά, μέτρα προστασίας των εργαζομένων απαιτεί και το Εργατικό Κέντρο Σάμου.

Ενταξη και της Δυτικής Ελλάδας απαίτησε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση αυθαίρετα δεν ενέταξε και τη Δυτική Ελλάδα στις περιοχές της παύσης εργασιών χθες, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, που επικοινώνησε με το υπουργείο. Ομως, το πέταγμα της μπάλας στην εξέδρα, έχει γίνει επιστήμη από την κυβέρνηση, με τον υφυπουργό Κ. Καραγκούνη να απαντά πως το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν κατέταξε την περιοχή σε αυτές με υψηλή θερμοκρασία. Το ΕΚ Πάτρας πραγματοποίησε επίσης παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας, στον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και στον αναπληρωτή περιφερειάρχη.