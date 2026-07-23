ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

«Πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για πυρηνικό πρόγραμμα

«Πράσινο φως» δίνουν οι ΗΠΑ για την ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος στη Σαουδική Αραβία με δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου (κάτι που είχε απαγορευτεί το 2009 στην περίπτωση του πυρηνικού προγράμματος των ΗΑΕ).

Πληροφορίες της εφημερίδας «Wall Street Journal» ανέφεραν πως η κυβέρνηση Τραμπ θα επιτρέψει την ανάπτυξη σαουδαραβικού πυρηνικού προγράμματος δίχως καν τη «δέσμευση» του Ριάντ για μελλοντική συμφωνία του Αβραάμ με το Ισραήλ, επιδιώκοντας παράλληλα να ωφεληθούν κατά το μέγιστο βαθμό αμερικανικά μονοπώλια που κατασκευάζουν πυρηνικούς σταθμούς όπως π.χ. η εταιρεία η «Westinghouse Electric» που κατασκευάζει τον αντιδραστήρα AP1000, ο οποίος παράγει έως 1.100 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, που αρκεί για τις ανάγκες μιας κωμόπολης ή ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων (Data Center).

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας για το θέμα και στην εφημερίδα «The New York Times», ανέφεραν πως η συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας θα γινόταν ανακοινώσιμη έως αργότερα χτες βράδυ (22/7), θα έχει διάρκεια 30 χρόνια, παρά τις αντιρρήσεις Αμερικανών βουλευτών και από τα δύο κόμματα που σχετίζονται με το ισραηλινό λόμπι και απηχούν «ανησυχίες» των ισραηλινών αρχών για το ενδεχόμενο μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από χώρα της Μέσης Ανατολής, όπως η Σαουδική Αραβία. Η σχετική συμφωνία αναμένεται να υποβληθεί στο Κογκρέσο, δίχως ωστόσο να είναι απαραίτητη η θετική γνωμοδότησή του ή η έγκρισή του για να προχωρήσει.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει στην ενίσχυση των «χρυσών συμφωνιών» που μπορούν να κλείσουν στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αμερικανικά πυρηνικά και κατασκευαστικά μονοπώλια απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές τους από Κίνα, Ρωσία αλλά και Νότια Κορέα.

Ας σημειωθεί, τέλος, πως ο Σαουδάραβας πρωθυπουργός και πρίγκηπας διάδοχος στον θρόνο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, είχε προειδοποιήσει το 2018 ότι σε περίπτωση που το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θα πράξει άμεσα το ίδιο και η Σαουδική Αραβία, μολονότι η χώρα αυτή (σε αντίθεση με το Ιράν) δεν έχει καν υπογράψει ειδικό πρωτόκολλο της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) που δίνει στους επιθεωρητές του οργανισμού αρμοδιότητες πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και δεδομένα.