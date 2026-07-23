ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Ιρανικές αντιδράσεις στις απειλές των ΗΠΑ για βομβαρδισμούς πυρηνικών εγκαταστάσεων

Ασταμάτητες παραμένουν οι αμερικανικές επιθέσεις και τα ιρανικά αντίποινα, στο φόντο της ευρύτερης αντιπαράθεσης για τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, που είναι μέρος του ευρύτερου γεωστρατηγικού «παζλ», της «μεγάλης εικόνας» του σφοδρού ανταγωνισμού για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα, πρωτίστως ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

Πάνω σε αυτήν την προσπάθεια δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο, κλιμακώνοντας μεταξύ άλλων και τις απειλές για πιθανές «σφοδρές» επιθέσεις σε ενεργειακές και κυρίως πυρηνικές εγκαταστάσεις, βάζοντας στο στόχαστρο το όρος Κολάνγκ, παρά τη διάψευση, από τις ιρανικές αρχές, της ύπαρξης μυστικού πυρηνικού προγράμματος στο συγκεκριμένο βουνό (στα Φαρσί αποκαλείται Kolang, διεθνή ΜΜΕ το αναφέρουν ως Pickaxe).

Στο φόντο αυτών των απειλών, οι καθημερινές επιθέσεις των ΗΠΑ εδώ και μερικές μέρες έχουν προκαλέσει - σύμφωνα με χτεσινή ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Υγείας - τον θάνατο τουλάχιστον 53 Ιρανών και τον τραυματισμό άλλων 590, πέρα από σημαντικές καταστροφές σε μη στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, από τον Μάρτη μέχρι τώρα έχουν σκοτωθεί σε ιρανικές επιθέσεις τουλάχιστον 18 Αμερικανοί στρατιώτες και έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες ακόμα.

Με όλη αυτήν την εξέλιξη, το κόστος του πολέμου μεγαλώνει. Χθες ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκεθ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι μέσα σε 5 μήνες το κόστος των επιθέσεων κατά του Ιράν ξεπέρασε τα 37,5 δισ. δολάρια, και ζήτησε αλλά 67 δισ. δολάρια ώστε να συνεχιστεί ο πόλεμος και τους επόμενους μήνες, ενώ παράλληλα το Πεντάγωνο και η κυβέρνηση Τραμπ προωθούν εδώ και μήνες διπλασιασμό των πολεμικών δαπανών, ώστε να φτάσουν τα 1,5 τρισ. δολάρια το επόμενο οικονομικό έτος.

Πλάτες στον πόλεμο κατά του Ιράν βάζει απροκάλυπτα ο σοσιαλδημοκράτης νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Αντι Μπέρναμ, ο οποίος ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ και έκανε λόγο για «αμυντικά πλήγματα» κατά της Τεχεράνης, ακολουθώντας πιστά την πολιτική του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ.

Απειλές εν μέσω ...υποδοχής φέρετρων Αμερικανών στρατιωτών

Το απόγευμα της Τρίτης είχαν προηγηθεί νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ κατά του όρους Κολάνγκ, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «θα πλήξουν αυτήν τη ζώνη πιθανότατα πολύ σύντομα» και οι Ιρανοί «δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτε».

Η περιοχή αυτή έχει τεθεί στο στόχαστρο των ΗΠΑ από τον περασμένο Νοέμβρη (πριν δηλαδή από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ, στις 28 Φλεβάρη 2026), όταν οι εφημερίδες «New York Times» και «Washington Post», αναπαράγοντας «πληροφορίες» Αμερικανών αξιωματούχων, υποστήριζαν ότι το Ιράν επέσπευσε την κατασκευή υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης στο όρος Κολάνγκ, περίπου 1,5 χλμ. νότια του πυρηνικού συγκροτήματος στη Νατάνζ.

Οι απειλές Τραμπ γίνονται ενώ χθες ο ίδιος παρευρέθηκε σε εκδήλωση υποδοχής φέρετρων στρατιωτών των ΗΠΑ που σκοτώθηκαν σε χτυπήματα σε βάσεις στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής από ιρανικά αντίποινα.

Ο αμερικανικός στρατός είχε βομβαρδίσει για ένα ακόμα 24ωρο κυρίως περιοχές του νότιου και κεντρικού Ιράν, μεταξύ τους και το νησί Λαράκ, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ. Επανέλαβε δε τον ισχυρισμό ότι τα Στενά του Ορμούζ τάχα «παραμένουν ανοιχτά», ενώ την Τρίτη μετά βίας κατάφεραν να περάσουν μόλις τρία πλοία. Σε σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης του στρατού των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρεται πως επλήγησαν μεταξύ άλλων ναυτικές δυνάμεις, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και στρατιωτική υποδομή εφοδιασμού.

Νωρίς χθες το απόγευμα ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές για κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ιράν, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο «Truth Social» ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής Ενέργειας όποτε οι ιρανικές δυνάμεις χτυπούν ένα πλοίο στο Ορμούζ.

Από τη Μανίλα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προέβη σε νέο γύρο δηλώσεων έναντι της Τεχεράνης. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν κρίσιμη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και ότι το Ιράν είναι η «ταραχοποιός» δύναμη της περιοχής, που προβαίνει σε «απαράδεκτες» επιθέσεις εναντίον πλοίων που επιχειρούν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ. Διαβεβαίωσε δε ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν την προστασία της διεθνούς ναυτιλίας» και ότι δεν αποδέχονται καμία προσπάθεια επιβολής τελών από το Ιράν ή άλλη χώρα σε αυτήν τη διεθνή θαλάσσια οδό. Παρ' όλα αυτά, ανέφερε πως οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις, αλλά το Ιράν «δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του» και «δεν είναι σοβαρό στις συνομιλίες».

Στο περιθώριο της Συνόδου του ASEAN στη Μανίλα ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι, και συζήτησαν μεταξύ άλλων τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πράγμα που αναμένεται να κάνει σήμερα Πέμπτη και με τον Ρώσο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ.

Ιρανικές προειδοποιήσεις κατά επιθέσεων σε πυρηνικές υποδομές

Το ίδιο διάστημα οι ιρανικές Ενοπλες Δυνάμεις εξέδωσαν νέα αυστηρή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ ενάντια στα σχέδια για νέες επιθέσεις κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και υποδομών.

Σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης του ιρανικού στρατού, Khatam al Anbyia, τονίζεται ότι «οι εγκληματικές ΗΠΑ απειλούν να επιτεθούν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και άλλες ευαίσθητες περιοχές», και ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει στην Ουάσιγκτον να αναμένουν «διεύρυνση του πολέμου σε όλη την περιοχή».

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ιρανικού τηλεοπτικού δικτύου «Press TV», στην ανακοίνωση της διοίκησης των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση βομβαρδισμού τέτοιων ευαίσθητων τομέων «όλα τα συμφέροντα των ΗΠΑ, όπως οι σύμμαχοι και οι υποστηρικτές τους, θα γίνουν στόχοι ισχυρών επιθέσεων».

Επιπλέον, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού απέρριψε χθες το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης εχθρικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας πως «οι εχθρικές δυνάμεις δεν μπορούν καν να πλησιάσουν τα σύνορα του Ιράν», επειδή πλέον «η αποτρεπτική ισχύς του Ιράν εκτείνεται πέραν του εδάφους του». Πρόσθεσε ότι ο ιρανικός στρατός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει μια απόπειρα χερσαίας εισβολής ήδη από την πρώτη αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, τον Ιούνη του 2025.

Ακόμα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ε. Μπαγκαεΐ, αποδοκίμασε την απροθυμία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) να καταδικάσει τις επικίνδυνες αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, τονίζοντας πως «δεν συνιστούν μόνο κατάφωρη παραβίαση των βασικών αρχών της Χάρτας και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του Διεθνούς Δικαίου και αποφάσεων της ΙΑΕΑ, αλλά αποκαλύπτουν τη βαθιά ριζωμένη εχθρότητα των ΗΠΑ κατά της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου του Ιράν». Αναρωτήθηκε έτσι πού χάθηκε ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ, Αργεντίνος Ραφαέλ Γκρόσι, που είναι υποψήφιος και για τη θέση του νέου γγ του ΟΗΕ.

Κλιμακώνεται η ένταση και μεταξύ Χούθι - Σαουδικής Αραβίας

Η διατήρηση των συγκρούσεων ΗΠΑ - Ιράν τροφοδοτεί παράλληλα τη σύγκρουση των αντικαθεστωτικών Χούθι στην Υεμένη έναντι της Σαουδικής Αραβίας, σε βάρος της οποίας έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό, με δυσμενείς συνέπειες σε ένα ακόμα νευραλγικό πέρασμα της διεθνούς ναυτιλίας που είναι τα Στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ.

Οι απειλές των Χούθι σε βάρος πλοίων που εξυπηρετούν σαουδαραβικά λιμάνια αυξάνουν τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές Ενέργειας, ενώ χθες η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «EUNAVFOR Aspides» αναβάθμισε από «χαμηλό» σε «μεσαίο» το επίπεδο απειλής για τα πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Αντεν (βλ. αναλυτικά σελ. 3).

Επιπρόσθετα, το διεθνές πληροφοριακό κέντρο ναυτιλίας «Joint Maritime Information Center» (JMIC) ανακοίνωσε χτες ότι οι Χούθι δείχνουν έτοιμοι να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στα στρατηγικά Στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, στη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Ως εκ τούτου, επενδυτικοί όμιλοι εκφράζουν ανησυχίες για τις εξαγωγές πετρελαίου και μέσω Ερυθράς Θάλασσας, που είναι ένα από τα κρίσιμα περάσματα μεταφοράς πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας που φτάνει στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας μέσω του τεράστιου αγωγού «Ανατολής - Δύσης».

Ανεβαίνει - κι άλλο - το πετρέλαιο

Το Brent ξεπέρασε τα 95 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και 6 βδομάδες, ενώ η κλιμάκωση της σύγκρουσης προκαλεί ανησυχίες για μακροχρόνιο μπλοκάρισμα των εξαγωγών ενεργειακών προϊόντων από την περιοχή.

Χθες το μεσημέρι η τιμή του Brent για τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου κατέγραφε αύξηση 4,41%, στα 95,02 δολάρια το βαρέλι. Το αντίστοιχο αμερικανικό Δυτικού Τέξας παράδοσης Σεπτεμβρίου κατέγραφε αύξηση 4,35%, στα 88,16 δολάρια το βαρέλι.