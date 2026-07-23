ΛΙΒΑΝΟΣ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός υπόσχεται βοήθεια στην ανοικοδόμηση...

Τις καταστροφικές επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε υποδομές, κατοικίες και επιχειρήσεις είδε χτες με τα ίδια του τα μάτια ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, στη διάρκεια επίσκεψης στο χωριό Ζαουτάρ Γαρμπίγια, που αν και δεν κατελήφθη ποτέ από τον ισραηλινό στρατό, παρουσιάζεται ως μία από τις «πιλοτικές περιοχές» αναδιάταξης των ισραηλινών στρατευμάτων κατοχής στον νότιο Λίβανο.

Ο Σαλάμ διαβεβαίωσε ότι ο κρατικός μηχανισμός θα αποκαταστήσει πλήρως τις «βασικές» υπηρεσίες και υποδομές στις πληγείσες περιοχές, και ότι θα βοηθήσει τους πολίτες να κατασκευάσουν ή να επισκευάσουν κατά περίπτωση τις περιουσίες τους. Πρόσθεσε πως οι λιβανέζικες αρχές θα συνεχίσουν τις «πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες» για την εξασφάλιση πλήρους αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων εισβολής και κατοχής του νότιου και του ανατολικού Λιβάνου, σε εκτάσεις που ξεπερνούν το 6% του συνολικού εδάφους της χώρας.

Βάζοντας στο έδαφος ένα κοντάρι με τη σημαία του Λιβάνου, ο Σαλάμ ανέφερε πως παράλληλα με την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού στην περιοχή θα διευκολυνθεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων «με αξιοπρέπεια», παρότι τα περισσότερα από τα κτίρια έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Στην είσοδο του χωριού πλήθος εκατοντάδων εκτοπισμένων αμάχων περίμεναν να τους δοθεί άδεια ώστε να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται οι περιουσίες τους, αν και την Τρίτη στρατιωτικοί αξιωματούχοι τούς είχαν συστήσει να αποφύγουν να εισέλθουν στο χωριό «μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση ασφαλείας».

Το Ζαουτάρ Γαρμπίγια γειτονεύει με το χωριό Ζαουτάρ Σαρκίγια, στο οποίο βρίσκονται κατοχικά στρατεύματα.

Η εμφάνιση του Σαλάμ στο χωριό αυτό έγινε ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση του Λιβανέζου Προέδρου Ζοζέφ Αούν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντ. Τραμπ, στην Ουάσιγκτον. Εκεί ο Τραμπ, αφού εξήρε τον Αούν για το «αξιοσημείωτο έργο» που έχει επιτελέσει, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή σε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να ξεκινήσουν δρομολόγια άμεσης σύνδεσης με τον Λίβανο, «ώστε οι Αμερικανοί να μπορούν να επισκεφτούν εύκολα αυτήν την όμορφη χώρα».

Αργότερα ανακοινώθηκε ότι ο επόμενος γύρος άμεσων συνομιλιών ΗΠΑ - Ισραήλ και Λιβάνου θα γίνει στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη στις 4 Αυγούστου.

Τουλάχιστον 12 οι νεκροί στη Γάζα

Το ίδιο διάστημα ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τη δολοφονική του δράση στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιους και τραυματίζοντας άλλους τόσους μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Ο νέος απολογισμός θυμάτων από τον Οκτώβρη του 2023 στη Γάζα είναι τουλάχιστον 73.305 νεκροί και 173.918 τραυματίες.

Να σημειωθεί τέλος ότι χθες ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαιρέτισε τις πρόσφατες αποφάσεις των κυβερνήσεων Βελγίου και Ολλανδίας για εμπάργκο στην εισαγωγή προϊόντων από εβραϊκούς εποικισμούς κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών της Δυτικής Οχθης.