ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Εντείνονται οι επιθέσεις εκατέρωθεν

Οι επιθέσεις σε υποδομές, πλοία και κατοικημένες περιοχές στην Ουκρανία και στη Ρωσία είναι καθημερινές, καταγράφοντας την σφοδρότητα της

Χθες η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα επίθεση με drones στη ρωσική εταιρεία «Wildberries», χτυπώντας τις αποθήκες της στο Κρασνοντάρ και στη Σταυρούπολη. Η εταιρεία ασχολείται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ωστόσο το Κίεβο ισχυρίζεται ότι η ίδια προμηθεύει ανταλλακτικά για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή ότι πρόκειται για εταιρεία διττής χρήσης, που πουλάει προϊόντα μέσω διαδικτύου αλλά προμηθεύει και τον ρωσικό στρατό.

Τουλάχιστον 10 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από τη νέα επίθεση στη «Wildberries», τη δεύτερη μέσα σε τέσσερις μέρες σε εγκαταστάσεις της εταιρείας. Το Σάββατο χτυπήθηκαν αποθήκες στο Ταμπόφ και στην Ελεκτροστάλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 εργαζόμενοι και να τραυματιστούν δεκάδες.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου, αποθηκευτικούς χώρους και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα σε όλη τη Ρωσία, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την προμήθεια καυσίμων.

Επίσης χθες η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έπληξε τις ουκρανικές πόλεις Οδησσό και Τσορνομόρσκ, και συγκεκριμένα λιμενικές υποδομές και πλοία που - όπως ισχυρίζεται - υποστήριζαν τον ουκρανικό στρατό. Οπως ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, οι τελευταίες επιδρομές είχαν ως στόχο ένα πλοίο ξηρού φορτίου που εκφορτώνει στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ, μια αποθήκη στρατιωτικού φορτίου και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και λιπαντικών.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ακόμα τρεις αποθήκες που αποθηκεύουν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πρόσθεσε το υπουργείο Αμυνας στην ανακοίνωσή του.

Σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τη στρατιωτική τους δραστηριότητα εντός και γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα, με κάθε πλευρά να επιτίθεται σε δεκάδες πλοία, μεταξύ τους πετρελαιοφόρα και φορτηγά πλοία.

Οι αναταράξεις συνεχίζονται στο ουκρανικό καθεστώς

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, στο εσωτερικό της Ουκρανίας, που δείχνει και τις αντιθέσεις που υπάρχουν, ο Πρόεδρος της χώρας Β. Ζελένσκι διόρισε νέο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου τον υποστράτηγο Ιχόρ Σκιμπιούκ, λέγοντας ότι η απόφαση ελήφθη σε συνεργασία με τον νεοδιορισθέντα αρχιστράτηγο Μιχαΐλο Ντραπάτι και τον ασκούντα χρέη υπουργού Αμυνας Γεβχέν Χμάρα, και τόνισε ότι ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου είναι ένας «έμπειρος αξιωματικός».

Ο διορισμός του πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας μεγάλης αναδιάρθρωσης της στρατιωτικής ηγεσίας, που ξεκίνησε μετά την απομάκρυνση του Μιχαΐλο Φεντόροφ από τη θέση του υπουργού Αμυνας, η οποία προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες. Ωστόσο, χθες ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι είχε συνάντηση με τον Φεντόροφ και του πρόσφερε μια «αξιόλογη θέση στην κυβέρνηση, που θα επέτρεπε την ενοποίηση του τεχνολογικού στοιχείου του κράτους μας και τη διασφάλιση της ανάπτυξής του», με το «Interfax» να αναφέρει ότι ο Φεντόροφ δεν την αποδέχτηκε.